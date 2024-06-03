Томаты любят пиво: как улучшить урожайность

Знаете ли вы, что пиво – это не только популярный алкогольный напиток, но и хорошее удобрение для почвы? Есть секретная формула смеси для подкормки ваших томатов, что повысит их урожайность.

Когда производители производят пиво, они используют высококачественное зерно и хмель, а эти компоненты могут стать хорошим удобрением вашим растениям. Пиво – мощное органическое удобрение, если его правильно использовать.

Пивные удобрения имеют питательные вещества, которые очень "по-вкусу" корням томатов и перца. Можно залить пивом непосредственно корни растения и это ускорит их рост и увеличит урожай. Но на странице Gardening Soul вышло интересное видео о необычном лайфхаке, как вырастить вкусные помидоры без химикатов, и почвенного загрязнения.

Вам понадобится:

Пиво – 1 бутылка;

Коричневый сахар – 0,5 кг;

Мочевина – 30 г

Смешайте пиво, коричневый сахар, мочевину для полива корней и добавьте 25 л воды. Это удобрение нужно подливать под каждый куст томатов. Метод способствует взрывному росту корней в почве, а также делает их гораздо сильнее.

Впоследствии, вы заметите, что томат станет лучше плодоносить, а сами плоды станут больше. Это простой и практичный метод.

Вы даже можете использовать несвежее пиво как удобрение для растений.

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