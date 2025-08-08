ТСН в социальных сетях

Томаты, перец и баклажаны: садовод рассказал, как поддерживать здоровье этих растений

В летнюю жару наши любимые овощи часто попадают в стресс, они вянут, сбрасывают завязь или болеют. Но опытные огородники знают, секрет здорового летнего огорода кроется в правильном уходе.

Помидоры

Помидоры / © ТСН

Садовод и автор страницы sandra.urbangarden поделилась простыми, но действенными советами, которые помогут поддержать растения в жару и собрать максимальный урожай, чтобы у вас был полный гид по летнему уходу за теплолюбивыми овощами.

Обрезайте нижние листья и желтые части

Регулярное удаление нижних и пожелтевших листьев не только эстетика. Такой способ:

  • Улучшает вентиляцию между растениями

  • Предотвращает грибковые заболевания, такие как фитофтороз или альтернариоз

  • Уменьшает потери влаги, ведь меньше листьев — меньше испарения

Особенно важно проводить обрезку у густо посаженных кустов помидоров и баклажанов.

Подкармливайте кальцием для здоровых плодов

Кальций — один из ключевых элементов, без которого растения не смогут правильно формировать завязь.

Почему это важно

  • Помогает предотвратить вершинную гниль плодов, особенно у томатов и перца

  • Снижает риск опадения цветов во время жары

Как подкармливать

  • Можно использовать комплексные удобрения с кальцием (например, кальциевую селитру)

  • В народных рецептах популярно опрыскивание раствором яичной скорлупы, настоянной на воде

  • Избегайте чрезмерного внесения азота, он способствует росту зеленой массы, но не плодов

Поливайте глубоко и нечасто

Полив — главный источник силы для теплолюбивых культур. Но здесь важно качество, а не количество.

Правильная стратегия

  • Поливайте 2-3 раза в неделю, но обильно

  • Вливайте воду непосредственно под корень, а не по листьям

  • В идеале, используйте капельный полив или метод «бутылки с отверстиями»

  • После полива мульчируйте почву скошенной травой, соломой или опилками, это поможет сохранить влагу дольше

Избегайте частого поверхностного полива, это лишь стимулирует развитие поверхностной корневой системы, которая не выдерживает жары.

Советы

  • Следите за насекомыми-вредителями, особенно в жару активизируются белокрылки, тля и клещи

  • Не подкармливайте в самый жаркий период дня, лучше всего это делать утром или после захода солнца

  • Подвязывайте стебли, чтобы плоды не лежали на земле, это предотвращает гниение

Здоровое растение — это не случайность, а результат внимания и заботы. Летом ваши томаты, баклажаны и перец нуждаются в совсем немногом. Придерживаясь этих простых шагов, вы не только сохраните зеленый уголок от стресса, но и получите щедрый, вкусный и полезный урожай.

