Томаты, перец и баклажаны: садовод рассказал, как поддерживать здоровье этих растений

Помидоры / © ТСН

Реклама

Садовод и автор страницы sandra.urbangarden поделилась простыми, но действенными советами, которые помогут поддержать растения в жару и собрать максимальный урожай, чтобы у вас был полный гид по летнему уходу за теплолюбивыми овощами.

Обрезайте нижние листья и желтые части

Регулярное удаление нижних и пожелтевших листьев не только эстетика. Такой способ:

Улучшает вентиляцию между растениями

Предотвращает грибковые заболевания, такие как фитофтороз или альтернариоз

Уменьшает потери влаги, ведь меньше листьев — меньше испарения

Особенно важно проводить обрезку у густо посаженных кустов помидоров и баклажанов.

Реклама

Подкармливайте кальцием для здоровых плодов

Кальций — один из ключевых элементов, без которого растения не смогут правильно формировать завязь.

Почему это важно

Помогает предотвратить вершинную гниль плодов, особенно у томатов и перца

Снижает риск опадения цветов во время жары

Как подкармливать

Можно использовать комплексные удобрения с кальцием (например, кальциевую селитру)

В народных рецептах популярно опрыскивание раствором яичной скорлупы, настоянной на воде

Избегайте чрезмерного внесения азота, он способствует росту зеленой массы, но не плодов

Поливайте глубоко и нечасто

Полив — главный источник силы для теплолюбивых культур. Но здесь важно качество, а не количество.

Реклама

Правильная стратегия

Поливайте 2-3 раза в неделю, но обильно

Вливайте воду непосредственно под корень, а не по листьям

В идеале, используйте капельный полив или метод «бутылки с отверстиями»

После полива мульчируйте почву скошенной травой, соломой или опилками, это поможет сохранить влагу дольше

Избегайте частого поверхностного полива, это лишь стимулирует развитие поверхностной корневой системы, которая не выдерживает жары.

Советы

Следите за насекомыми-вредителями, особенно в жару активизируются белокрылки, тля и клещи

Не подкармливайте в самый жаркий период дня, лучше всего это делать утром или после захода солнца

Подвязывайте стебли, чтобы плоды не лежали на земле, это предотвращает гниение

Здоровое растение — это не случайность, а результат внимания и заботы. Летом ваши томаты, баклажаны и перец нуждаются в совсем немногом. Придерживаясь этих простых шагов, вы не только сохраните зеленый уголок от стресса, но и получите щедрый, вкусный и полезный урожай.