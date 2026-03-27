Топ-10 идей для обновления придомовой территории

цветы / © Associated Press

Порядок участка больше не означает бесконечные работы в саду и борьбу с сорняками. Современные тенденции в ландшафтном дизайне делают акцент на простоту, естественность и долговечность материалов, об этом рассказало издание Real Simple. Декоративные кусты, малоухоженные травы и интересные дорожки — все эти элементы позволяют создать красивый, стильный двор, который не требует постоянного внимания.

Каменные сады. Камни добавляют визуальной привлекательности и минимизируют уход. Рокарии прекрасно подходят для любого климата и не требуют частого полива или подкормки. Сочетание различных камней создает объем и структуру в саду, а декоративные элементы, например фигурки или кормушки для птиц, добавляют шарма без дополнительных усилий.

Расширенные мульчированные участки. Мульча не только защищает почву, но и уменьшает потребность в газоне. Большие площади мульчи можно оставить пустыми или дополнить минималистичными декоративными элементами, так сад будет иметь ухоженный вид без ежедневной работы.

Декоративные травы . Выносливые, неприхотливые и подходят для различных климатических условий. Шалфей, лаванда и овсяница — прекрасное сочетание текстур и цветов, которое не требует постоянного ухода.

Твердые элементы. Не обязательно засаживать весь двор растениями. У декоративных дорожек, террас, пергол, площадок из камня или бетона стильный вид и они требуют минимального обслуживания. Уменьшают нагрузку на газон и создают четкие функциональные зоны.

Использование местных видов . Это меньше полива, ухода и естественная красота. Они гармонично вписываются в среду и радуют глаз.

Сухие русла. Дизайн с сухими руслами — тренд, который сочетает эстетику и практичность. Камни и большие валуны формируют декоративные водотоки, которые улучшают дренаж и имеют привлекательный вид во время дождя или после него.

Почвопокровные растения. Низкорослые и ползучие растения, такие как флоксы, вечерняя примула или ландыш, создают зеленый покров без необходимости в частом поливе. Они защищают почву, задерживают влагу и ограничивают рост сорняков.

Каменные дорожки. Тропинки из камня или плитки — долговечные элементы, которые добавляют структуры и легкие в уходе. После установки они могут служить годами без замены, а установка каменной дорожки добавляет саду очарования и организованности.

Деревянные конструкции. Террасы, лестницы, перголы или деревянные элементы из композитных материалов добавляют тепла и структуры саду, при этом уменьшая площадь газона для ухода.

Луга и природные насаждения. Это способ вернуть сад к естественному состоянию, где высокие травы и дикие цветы создают живописный вид и поддерживают биоразнообразие. Такие насаждения требуют лишь периодического кошения, а это делает их малоуходными и одновременно естественно красивыми.

Современный малоуходный ландшафт — это не только экономия времени, но и стильное, гармоничное пространство. Использование камней, декоративных трав, местных растений и лугов позволяет создать двор, который имеет ухоженный и современный вид, без ежедневных хлопот.