Топ-10 крупных комнатных растений, которые украсят ваш дом
Большие комнатные растения — это не только природный акцент в вашем доме, но и эффектный элемент декора, который способен мгновенно изменить атмосферу пространства. В отличие от маленьких вазонов, они сразу создают ощущение гармонии, добавляют жизни в пространство и могут даже служить «зелеными перегородками».
Издание Martha Stewart рассказало, что крупные растения часто проще в уходе, ведь благодаря развитой корневой системе они лучше переносят изменения условий. А еще они очищают воздух, увлажняют его и дарят нам эстетическое удовольствие.
Стрелиция
Эта тропическая красавица из Южной Африки поражает большими темно-зелеными листьями, которые напоминают банановые листья. При достаточном количестве солнца может подарить экзотическое цветение белыми и сине-фиолетовыми цветами.
Высота: до 2,5 м
Уход: любит яркий свет, полив еженедельно, периодические подкормки.
Сансевиерия
Идеальна для новичков, вынослива, устойчива к засухе и слабому освещению. Известный природный «очиститель воздуха».
Высота: до 1,2 м
Уход: дать почве полностью подсохнуть между поливами.
Драцена Маджеста
Стройная, с роскошными перистыми листьями, она создает ощущение настоящего тропического рая.
Высота: до 3-3,5 м
Уход: любит яркий рассеянный свет и влажность, поэтому опрыскивайте листья.
Фикус Али (Фикус биннендийка)
Изящное растение с узкими длинными листьями. Менее прихотливое, чем другие виды фикусов.
Высота: до 3 м
Уход: почва должна быть слегка влажной, но без застоя воды.
Монстера делициоза
Самая популярная среди «зеленых гигантов», ее крупные листья с отверстиями давно стали визитной карточкой современных интерьеров.
Высота: до 4-5 м
Уход: лучше пересушить, чем залить, нуждается в опоре для вертикального роста.
Драцена Маргината (окаймлённая)
Тонкие листья с красными краями придают ей динамичный вид. Хорошо чувствует себя даже в тени.
Высота: до 3 м
Уход: поливать после подсыхания верхнего слоя почвы.
Монстера Эскелето
Редкая разновидность монстеры с огромными листьями, у которых отверстий больше, чем зеленой ткани. Настоящая экзотика для коллекционеров.
Высота: до 2 м
Уход: нуждается в свете и регулярном опрыскивании.
Каучуконосный фикус
Глянцевые листья добавляют глубины и выразительности интерьеру. Есть варианты с кремово-зелеными узорами.
Высота: до 3 м
Уход: поливать, когда верхний слой почвы подсыхает, любит подкормки.
Фикус лировидный
Любимец дизайнеров и Instagram. Его большие, глянцевые листья создают драматический акцент в любом пространстве.
Высота: до 3 м
Уход: не любит перестановок, требует яркого рассеянного света и влаги.
Денежное дерево
Известно как символ благосостояния, имеет оригинальные пальчатые листья и часто формируется из плетеных стволов.
Высота: до 2,5 м
Уход: яркий свет, умеренный полив, хорошо растет в просторных горшках.
Большие растения нуждаются в пространстве. Выберите для них место у окна, где много света, но без прямого солнца. Используйте стильные кашпо и тогда зеленый гигант станет настоящей «изюминкой» вашего интерьера.