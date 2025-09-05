Топ-10 крупных комнатных растений, которые украсят ваш дом

Сансевиерия / © Associated Press

Издание Martha Stewart рассказало, что крупные растения часто проще в уходе, ведь благодаря развитой корневой системе они лучше переносят изменения условий. А еще они очищают воздух, увлажняют его и дарят нам эстетическое удовольствие.

Стрелиция

Эта тропическая красавица из Южной Африки поражает большими темно-зелеными листьями, которые напоминают банановые листья. При достаточном количестве солнца может подарить экзотическое цветение белыми и сине-фиолетовыми цветами.

Высота : до 2,5 м

Уход: любит яркий свет, полив еженедельно, периодические подкормки.

Сансевиерия

Идеальна для новичков, вынослива, устойчива к засухе и слабому освещению. Известный природный «очиститель воздуха».

Высота : до 1,2 м

Уход: дать почве полностью подсохнуть между поливами.

Драцена Маджеста

Стройная, с роскошными перистыми листьями, она создает ощущение настоящего тропического рая.

Высота : до 3-3,5 м

Уход: любит яркий рассеянный свет и влажность, поэтому опрыскивайте листья.

Фикус Али (Фикус биннендийка)

Изящное растение с узкими длинными листьями. Менее прихотливое, чем другие виды фикусов.

Высота : до 3 м

Уход: почва должна быть слегка влажной, но без застоя воды.

Монстера делициоза

Самая популярная среди «зеленых гигантов», ее крупные листья с отверстиями давно стали визитной карточкой современных интерьеров.

Высота : до 4-5 м

Уход: лучше пересушить, чем залить, нуждается в опоре для вертикального роста.

Драцена Маргината (окаймлённая)

Тонкие листья с красными краями придают ей динамичный вид. Хорошо чувствует себя даже в тени.

Высота : до 3 м

Уход: поливать после подсыхания верхнего слоя почвы.

Монстера Эскелето

Редкая разновидность монстеры с огромными листьями, у которых отверстий больше, чем зеленой ткани. Настоящая экзотика для коллекционеров.

Высота : до 2 м

Уход: нуждается в свете и регулярном опрыскивании.

Каучуконосный фикус

Глянцевые листья добавляют глубины и выразительности интерьеру. Есть варианты с кремово-зелеными узорами.

Высота : до 3 м

Уход: поливать, когда верхний слой почвы подсыхает, любит подкормки.

Фикус лировидный

Любимец дизайнеров и Instagram. Его большие, глянцевые листья создают драматический акцент в любом пространстве.

Высота : до 3 м

Уход: не любит перестановок, требует яркого рассеянного света и влаги.

Денежное дерево

Известно как символ благосостояния, имеет оригинальные пальчатые листья и часто формируется из плетеных стволов.

Высота : до 2,5 м

Уход: яркий свет, умеренный полив, хорошо растет в просторных горшках.

Большие растения нуждаются в пространстве. Выберите для них место у окна, где много света, но без прямого солнца. Используйте стильные кашпо и тогда зеленый гигант станет настоящей «изюминкой» вашего интерьера.