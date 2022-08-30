Топ-10 мифов, которые должен знать каждый владелец домашних животных

Сейчас существует очень много мнений по уходу за животными, но на самом деле большинство из них ошибочны и только вредят животным. Самые распространенные из мифов развеяла ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

1. Препараты от клещей и блох "сажают" печень и почки

Современные препараты максимально безопасны, если правильно выбрать дозировку. Иксодовые клещи очень опасны, поскольку они переносят бабезиоз, эрлихиоз, боррелиоз, анаплазмоз. Возделать любимца гораздо проще, чем лечить эти тяжелые заболевания. В случае заболевания печень и почки пострадают с большей вероятностью.

2. Вакцинация вызывает рак

Постинъекционная саркома кошек — злокачественное новообразование, которое развивается в месте введения вакцин, особенно против вирусной лейкемии кошек и бешенства. Однако саркома встречается только в 30-50 случаях из 10 тысяч. Вероятность заболеть и погибнуть у невакцинированной кошки гораздо выше.

3. Животное должно родить хотя бы раз "для здоровья"

Несвоевременная кастрация может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если же собаку стерилизовать до первой течки — снижается риск онкологии молочной железы до 2%. Если между первой и второй – до 8%. Кастрация кошек до 6 месяцев снижает риск онкологии молочной железы до 1%.

4. Кости – обязательная составляющая рациона собак и важный источник кальция

Кормление сырым мясом и костями опасно для здоровья, а также не сбалансированное питание. Чрезмерное количество подобных продуктов может привести к деформациям костей молодых животных вследствие развития вторичного (пищевой) гиперпаратиреоза. Кальций животного получают из качественного корма и мяса, но в сочетании с другими важными нутриентами. В частности кости часто приводят к повреждениям зубов, запоров, кишечной непроходимости, нарушениям работы и травмам желудочно-кишечного тракта, глотки, полости рта, из-за чего в большинстве случаев требуется хирургическое вмешательство.

5. Раны можно обрабатывать йодом и зеленкой

Кожа у домашних животных значительно более нежная и чувствительная, чем у людей. Йод и зеленка могут вызвать боль и ожоги. Перед самостоятельной обработкой раны обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.

6. Антибиотики ингибируют иммунитет

Грамотно подобранный вид, доза и длительность приема антибиотика не имеет негативных последствий для организма. Кроме того, животные гораздо лучше, чем люди, переносят прием антибактериальных препаратов. У них гораздо реже бывают аллергические реакции на антибиотики и не бывает проблем, связанных с нарушением микрофлоры.

7. Гомеопатию можно применять для животных

В современных гомеопатических средствах разведение условно действующего вещества достигает С200, то есть 1:10 в степени -400. Итак, гомеопатия – это вода и бесполезное расходование денег. Доверяйте только доказательной медицине.

8. Полынь, лаванда, лимон помогают от блох и клещей

Ни одно растение пока не способно бороться с эктопаразитом. То же касается и ошейников, капель с названием "ЭКО" или "БИО". Обычно, кроме того, они очень дешевы. Лаванда и лимон в их составе не защищают собак и кошек от паразитов. Выбирайте более дорогие и надежные средства.

9. Чистку зубов ультразвуком можно проводить и у грумера

Данная процедура проводится только врачом, под наркозом и в стерильных условиях операционной.

10. Вакцинация от бешенства портит зубы

Этот миф возник от заводчиков собак. Внешний вид, строение и состояние зубов щенков зависит исключительно от наследственных факторов. Никакая вакцина не может на это повлиять.

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