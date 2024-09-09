Топ-10 необычных и интересных пород собак

Предлагаем вам посмотреть подборку интересных пород собак, которых вы могли никогда до этого не видеть и не слышать.

Издание Еxpress подготовило для своих читателей интересную подборку пород, обладающих необычной красотой. Несмотря на то, что у нас в стране можно встретить множество пород собак, кроме любимых лабрадоров и йоркширских терьеров, существуют и такие, которых вы могли никогда не встретить на улице.

Вот рейтинг 10 не очень популярных, но прекрасных пород. Возможно, какая-то порода приглянется вам.

Китайская хохлатая собака

Китайская хохлатая собака / Фото: Credits

Китайская хохлатая — это компактная порода собак, которая, как правило, лишена шерсти на большей части тела, за исключением лап, хвоста и верхней части головы, где шерсть образует характерную "челку". Одно из первых изображений этой породы можно найти в книге Роберта Плота "Естественная история Стаффордшира", изданной в 1686 году. Это свидетельствует о древней истории этой породы.

Бедлингтон терьер

Бедлингтон терьер / Фото: Associated Press

Бедлингтон терьер изначально был выведен как сторожевой пес для шахтерских регионов Англии. Благодаря своей грушевидной голове, эта порода считается уникальной, с характерными пышными контурами.

Псовый хорт (Борзая)

Псовый хорт / Фото: Credits

Эта порода собак может достигать скорости до 64 км/ч. Благодаря своим длинным, мускулистым лапам и утонченному телосложению, борзая может развивать удивительную скорость, что делает ее эффективным охотником. Во время охоты эта порода использует способность к быстрому разгону, чтобы догнать и поймать такую добычу, как белки, зайцы или даже кошки. Благодаря своей скорости и выносливости, борзая — яркий представитель охотничьих собак, специализирующихся на преследовании быстрых животных.

Аффенпинчер

Аффенпинчер / Фото: Associated Press

Аффенпинчер — это еще одна небольшая порода, получившая прозвище "усатый дьявол" из-за своего характерного внешнего вида. У этих маленьких, но упрямых собак короткая шерсть, которая формирует своеобразные "усы" на морде, а вот их довольно сложный характер может усложнять процесс дрессировки. У аффенпинчеров живой и любознательный характер, что делает их хорошими компаньонами, хотя они довольно упрямы и независимы.

Афганская борзая

Афганская борзая

Эти собаки отличаются своей длинной и шелковистой шерстью, которая придает им элегантный и роскошный вид. Однако, несмотря на изящный вид, афганские борзые были выведены как быстрые и выносливые охотничьи собаки, способные к охоте на разнообразную дичь. Эти собаки были специально выведены для охоты на таких животных, как олени, газели, зайцы и лисы. Афганские борзые сочетают в себе грацию и скорость, что делает их невероятно эффективными в преследовании и ловле дичи на большой скорости.

Комондор

Комондор / Фото: Associated Press

Комондоры – это огромные собаки, известные своим исключительным видом благодаря густой белой шерсти, покрывающей их тело и морду в виде длинных, плетеных "нитей" или "дредов". Эта шерсть придает комондору уникальный вид. Порода происходит из Венгрии. Это был пес охранник для защиты стад овец от хищников. Комондоры известны своей преданностью.

Ивицкая борзая (Поденко ибиценко)

Ивицкая борзая / Фото: Associated Press

Эта порода была выведена на скалистых берегах испанских Балеарских островов, где ее ловкость и быстрота стали важны для охоты. Она отличается изящным и аэродинамическим телосложением, которое позволяет ей быстро передвигаться по сложным и неровным территориям. Ивицкие борзые обладают чрезвычайной ловкостью и способностью к коротким, но интенсивным спринтам, что делает их идеальными для преследования других быстрых животных.

Ксолоитцкуинтли

Ксолоитцкуинтли / Фото: Associated Press

Порода бесшерстный ксолоитцкуинтли, также известна как мексиканская бесшерстная собака, существует уже более 3000 лет и является одной из древнейших пород собак в истории. Их считают священными животными ацтеков и часто называют "собакой богов". Отсутствие шерсти – одна из наиболее ярких характеристик породы. Эта собака адаптирована к разным климатическим условиям и имеет долгую историю в Мексике, что подтверждает ее важность в культуре и традициях этого региона.

Мастиф

Мастиф / Фото: Credits

Древний тибетский мастиф известен как одна из самых лучших сторожевых пород собак благодаря своим охранным инстинктам и врожденной преданности. Хотя тибетские мастифы очень преданы своим семьям и являются отличными семейными компаньонами, они могут проявлять жестокость в защите, когда чувствуют угрозу или когда кто-то нарушает границы их территории.

Перуанская голая собака

Перуанский голый / Фото: Associated Press

Перуанская орхидея инков, также известная как перуанская бесшерстная собака, – еще одна интересная порода. Она отличается не только своей необычной внешностью, но и отличными охотничьими качествами. Перуанские собаки известны своей скоростью и ловкостью, что позволяет им легко преследовать добычу и внимательно следить за ней. Их способность к быстрому реагированию делает их хорошими охотниками и хорошими компаньонами для активных людей.

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