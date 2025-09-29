ТСН в социальных сетях

149
2 мин

Топ-10 осенних растений, которые прекрасно растут в горшках и контейнерах

Осень — это вовсе не конец садового сезона. Наоборот, именно сейчас можно создать яркие цветочные композиции, которые будут дарить настроение до самых заморозков.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Топ-10 осенних растений, которые прекрасно растут в горшках и контейнерах / © Associated Press

Даже если у вас нет собственного сада, достаточно нескольких горшков или контейнеров, чтобы украсить балкон, подоконник или вход в дом. Издание Martha Stewart рассказало, что стоит обратить внимание на растения, которые стойко выдерживают прохладные ночи, долго цветут и не требуют слишком сложного ухода.

Хризантема

Настоящая королева осени. Компактные кустики покрываются густым цветом в оттенках от нежно-желтого до глубокого бордо.

  • Высота: 30-90 см

  • Условия: солнце, дренированная почва

Совет: удаляйте отцветшие бутоны, так цветок дольше будет радовать глаз.

Гелениум

Пламенные «солнышки» в желто-красных тонах сразу привлекают внимание. Особенно ценятся за то, что активно привлекают пчел и бабочек.

  • Высота: 30-120 см

  • Условия: солнце или полутень

Фиалка Виттрока

Миниатюрные, но очень яркие цветы, которые создают ощущение радости даже в пасмурные дни.

  • Высота: 15-20 см

  • Условия: солнце, легкая почва

Гейхера

Это растение для тех, кто хочет больше текстуры и цвета в композиции. Ее листья бывают зеленым, пурпурным, серебристым или даже почти черным.

  • Высота: 20-30 см

  • Условия: полутень, плодородная почва

Сальвия

Ее цветоносы тянутся вверх, добавляют объем любой композиции. Хорошо переносит осень, особенно после летней закалки.

  • Высота: до 120 см

  • Условия: солнце, дренированная почва

Астра

Нежные корзинки астры — это настоящее прощание лета. Их сиреневые, розовые или белые цветы еще долго радуют глаз, когда большинство растений уже отцвело.

  • Высота: 30-200 см (зависит от сорта)

  • Условия: солнце

Очиток

Суккулент с мясистыми листьями и выносливыми цветами. Особенно популярны сорта с розовыми или бордовыми соцветиями.

  • Высота: 15-60 см

  • Условия: солнце, минимальный полив

Чистец

Серебристые запушенные листья создают эффект «бархата» среди других растений. Осенью добавляет контейнерам фактурности.

  • Высота: 30-40 см

  • Условия: солнце или полутень

Декоративная капуста

Ее соцветия в оттенках зеленого, фиолетового или белого выдерживают даже заморозки. Выглядит как настоящий цветочный букет.

  • Высота: 20-45 см

  • Условия: солнце, влага

Рудбекия

Ярко-желтые лепестки с темной серединкой создают осеннее настроение. Вынослива, устойчива к болезням и неприхотлива.

  • Высота: 60-90 см

  • Условия: солнце, дренированная почва

Советы

  • Сочетайте высокие и низкие растения для объемности.

  • Используйте кашпо разных размеров и материалов.

  • Добавляйте декоративные элементы: мини-тыквы, ветки или сухоцветы.

  • Не забывайте о регулярном поливе, даже в прохладное время года.

Осень короткая пора, но именно благодаря этим растениям можно продлить цветной праздник на террасе или балконе еще на несколько месяцев.

