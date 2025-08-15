ТСН в социальных сетях

Топ-10 овощей, которые можно сажать поздним летом

В конце лета большинство огородников уже подводят итоги сезона и готовят грядки к зиме. Но опытные садоводы знают, что это еще не повод останавливаться.

Топ-10 овощей, которые можно сажать поздним летом / © Associated Press

Позднелетняя посадка может порадовать вас свежими, сочными овощами уже осенью, стоит только выбрать правильные культуры и сорта, об этом рассказало издание Martha Stewart. Ключ к успеху — быстрорастущие и холодостойкие овощи, которые выдерживают первые прохладные ночи. Некоторые даже становятся вкуснее после легких заморозков, ведь у них повышается содержание сахаров.

  1. Горох. Он выдерживает прохладу лучше, чем фасоль и подходит для позднего высева. Выбирайте сорта с быстрым созреванием, например, те, которые можно собирать уже через 40 дней. Есть можно даже молодые стручки. Уход: солнечное место, плодородная, хорошо дренированная почва

  2. Редис. Рекордсмен по скорости роста, от семян до урожая всего около 30 дней. Осенние сорта, например черный редис, особенно вкусные в запекании или тушении. Уход: солнце, рыхлая почва

  3. Свекла. Она, как и яблоки, после первых холодов становится слаще. Если времени до морозов мало, можно выращивать ради нежной зелени, которую добавляют в салаты и супы. Уход: солнечное место, легкая почва

  4. Кинза. Эта ароматная зелень быстро растет и прекрасно чувствует себя в прохладную погоду. Высевайте в конце лета и уже через несколько недель получите свежую приправу для салатов и мясных блюд. Уход: солнце, хорошо дренированная почва

  5. Морковь В прохладе морковь становится слаще, ее можно собирать как в виде маленьких «бейби», так и полностью созревшей. Уход: солнце, влажная, рыхлая почва

  6. Капуста кейл. Выдерживает даже температуру около — 5°C. Листья можно срезать постепенно и продлевать сезон сбора урожая. Уход: солнце или полутень, хорошо дренированная почва

  7. Фасоль. Хоть и не слишком морозостойкая, но быстро растет и любит тепло. Выбирайте кустовые сорта и будьте готовы накрыть их агроволокном в случае похолодания. Уход: солнце, хорошо дренированная почва

  8. Брокколи Осень — идеальное время для брокколи, но важно защитить молодые растения от летней жары и вредителей, поэтому используйте легкое укрытие. Уход: солнце или полутень, хорошо дренированная почва

  9. Листовой салат. Быстро растет, но не любит заморозков. Чтобы продлить сезон, используйте теплые грядки или парники. Уход: полутень, рыхлая почва

  10. Капуста. Некоторые сорта успевают созреть за два месяца. Устойчива к холоду, однако требует защиты от гусениц и других вредителей. Уход: солнце, хорошо дренированная почва

Советы

  • Выбирайте сорта с самым коротким периодом созревания.

  • Используйте агроволокно или мини-теплицы для защиты от холода.

  • Поливайте утром, чтобы растения успели просохнуть до ночи.

  • Высевайте с запасом, часть урожая всегда можно собрать молодым.

Позднее лето — не время закрывать сезон. Посадите несколько быстрорастущих и холодостойких культур и уже осенью вы насладитесь свежими, ароматными овощами прямо с огорода.

