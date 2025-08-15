Топ-10 овощей, которые можно сажать поздним летом

Позднелетняя посадка может порадовать вас свежими, сочными овощами уже осенью, стоит только выбрать правильные культуры и сорта, об этом рассказало издание Martha Stewart. Ключ к успеху — быстрорастущие и холодостойкие овощи, которые выдерживают первые прохладные ночи. Некоторые даже становятся вкуснее после легких заморозков, ведь у них повышается содержание сахаров.

Горох. Он выдерживает прохладу лучше, чем фасоль и подходит для позднего высева. Выбирайте сорта с быстрым созреванием, например, те, которые можно собирать уже через 40 дней. Есть можно даже молодые стручки. Уход: солнечное место, плодородная, хорошо дренированная почва

Редис. Рекордсмен по скорости роста, от семян до урожая всего около 30 дней. Осенние сорта, например черный редис, особенно вкусные в запекании или тушении. Уход: солнце, рыхлая почва

Свекла. Она, как и яблоки, после первых холодов становится слаще. Если времени до морозов мало, можно выращивать ради нежной зелени, которую добавляют в салаты и супы. Уход: солнечное место, легкая почва

Кинза. Эта ароматная зелень быстро растет и прекрасно чувствует себя в прохладную погоду. Высевайте в конце лета и уже через несколько недель получите свежую приправу для салатов и мясных блюд. Уход: солнце, хорошо дренированная почва

Морковь В прохладе морковь становится слаще, ее можно собирать как в виде маленьких «бейби», так и полностью созревшей. Уход: солнце, влажная, рыхлая почва

Капуста кейл. Выдерживает даже температуру около — 5°C. Листья можно срезать постепенно и продлевать сезон сбора урожая. Уход: солнце или полутень, хорошо дренированная почва

Фасоль. Хоть и не слишком морозостойкая, но быстро растет и любит тепло. Выбирайте кустовые сорта и будьте готовы накрыть их агроволокном в случае похолодания. Уход: солнце, хорошо дренированная почва

Брокколи Осень — идеальное время для брокколи, но важно защитить молодые растения от летней жары и вредителей, поэтому используйте легкое укрытие. Уход: солнце или полутень, хорошо дренированная почва

Листовой салат. Быстро растет, но не любит заморозков. Чтобы продлить сезон, используйте теплые грядки или парники. Уход: полутень, рыхлая почва