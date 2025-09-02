- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 211
- Время на прочтение
- 3 мин
Топ-10 пород собак для небольших квартир и домов
Если вы мечтаете завести собаку, но живете в квартире или небольшом доме, у нас есть хорошая новость, есть четвероногие друзья, которые даже в компактном жилье могут чувствовать себя комфортно. Главное — выбрать правильную породу.
Издание Express Newspapers составили список лучших пород для жизни в квартирах, и среди них есть как миниатюрные любимцы, так и довольно неожиданные варианты.
Стоит помнить, что любой собаке, независимо от размера, нужны ежедневные прогулки не менее 30 мин. Это может быть одна длинная прогулка или несколько более коротких в течение дня. Также важно оценить собственные возможности, а именно, сколько времени вы готовы уделять питомцу и можете ли обеспечить ему надлежащий уход.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Рост: 30-33 см
Вес: 6-8 кг
Продолжительность жизни: 12-15 лет
Нежный, ласковый и очень преданный компаньон. Любит быть рядом с хозяином и прекрасно подходит для семей с детьми. В квартире будет чувствовать себя прекрасно, главное — регулярные прогулки и уход за длинной шерстью.
Бульдог
Рост: 35-38 см
Вес: 18-23 кг
Продолжительность жизни: 8-10 лет
Настоящий флегматик, которого трудно заставить бегать. Бульдоги известны своим спокойным характером и прекрасно чувствуют себя в небольших помещениях. Им нужны умеренные прогулки и внимание к здоровью дыхательной системы.
Бишон-фризе
Рост: 24-29 см
Вес: 5-8 кг
Продолжительность жизни: 14-15 лет
Веселый, нежный и очень общительный. Подходит аллергикам, ведь почти не линяет. Шерсть требует регулярного груминга, но в обмен вы получите пушистое «облачко», которое всегда поднимает настроение.
Бассет-хаунд
Рост: около 38 см
Вес: 18-29 кг
Продолжительность жизни: 12-13 лет
Эти псы с длинными ушами и грустным взглядом способны покорить любого. Они любят нюхать все вокруг, но не нуждаются в чрезмерных физических нагрузках. Идеальны для тех, кто хочет спокойного, добродушного друга.
Йоркширский терьер
Рост: 18-20 см
Вес: около 3 кг
Продолжительность жизни: 11-15 лет
Маленький, но отважный. Йорки — замечательные сторожа в миниатюрном формате. Они компактны, активны и обожают внимание хозяина. Нуждаются в регулярном уходе за шерстью.
Мопс
Рост: 25-33 см
Вес: 6-8 кг
Продолжительность жизни: 13-15 лет
Мопсы — настоящие «комики». Они нежные, общительные, любят быть в центре внимания. Но склонны к перееданию, поэтому хозяину важно контролировать питание и обеспечивать прогулки.
Мальтийская болонка (Мальтезе)
Рост: 20-23 см
Вес: около 3 кг
Продолжительность жизни: 12-15 лет
Белоснежные «принцессы» среди собак. Маленькие, ласковые и очень привязаны к хозяевам. Идеальны для уютных домов, но требуют времени на груминг.
Бивер-йоркширский терьер
Рост: 18-28 см
Вес: 2-4 кг
Продолжительность жизни: до 16 лет
Подвижные, игривые и сообразительные собаки. Они прекрасно адаптируются к жизни в квартире, любят игрушки и всегда готовы развлекать своих хозяев.
Бордер-терьер
Рост: 30-37 см
Вес: 6-7 кг
Продолжительность жизни: 12-15 лет
Настоящие авантюристы. Бордер-терьеры обожают прогулки и активные игры, но при этом прекрасно ладят с жизнью в квартире. Они неприхотливы и очень дружелюбны.
Грейхаунд
Рост: 71-76 см
Вес: 27-32 кг
Продолжительность жизни: 10-13 лет
Неожиданный лидер рейтинга. Хотя грейгаунды большие, они удивительно спокойны дома. Они известны как «диванные спортсмены»: любят долгие прогулки, но остальное время охотно проводят, нежась рядом с хозяином.
Советы
Уделяйте внимание ежедневным прогулкам.
Организуйте место для отдыха, небольшой уголок с лежанкой.
Используйте интерактивные игрушки, чтобы собака не скучала.
Заботьтесь о режиме питания, в маленьких пространствах переедание особенно заметно.
Учитывайте характер породы, даже крошечный йорк может быть активнее, чем большой спокойный грейгаунд.
Маленькая квартира — не помеха для большой любви к собакам. Главное — правильно выбрать породу и быть ответственным хозяином.