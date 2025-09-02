ТСН в социальных сетях

Топ-10 пород собак для небольших квартир и домов

Если вы мечтаете завести собаку, но живете в квартире или небольшом доме, у нас есть хорошая новость, есть четвероногие друзья, которые даже в компактном жилье могут чувствовать себя комфортно. Главное — выбрать правильную породу.

Бульдог

Бульдог / © Associated Press

Издание Express Newspapers составили список лучших пород для жизни в квартирах, и среди них есть как миниатюрные любимцы, так и довольно неожиданные варианты.

Стоит помнить, что любой собаке, независимо от размера, нужны ежедневные прогулки не менее 30 мин. Это может быть одна длинная прогулка или несколько более коротких в течение дня. Также важно оценить собственные возможности, а именно, сколько времени вы готовы уделять питомцу и можете ли обеспечить ему надлежащий уход.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

  • Рост: 30-33 см

  • Вес: 6-8 кг

  • Продолжительность жизни: 12-15 лет

Нежный, ласковый и очень преданный компаньон. Любит быть рядом с хозяином и прекрасно подходит для семей с детьми. В квартире будет чувствовать себя прекрасно, главное — регулярные прогулки и уход за длинной шерстью.

Бульдог

  • Рост: 35-38 см

  • Вес: 18-23 кг

  • Продолжительность жизни: 8-10 лет

Настоящий флегматик, которого трудно заставить бегать. Бульдоги известны своим спокойным характером и прекрасно чувствуют себя в небольших помещениях. Им нужны умеренные прогулки и внимание к здоровью дыхательной системы.

Бишон-фризе

  • Рост: 24-29 см

  • Вес: 5-8 кг

  • Продолжительность жизни: 14-15 лет

Веселый, нежный и очень общительный. Подходит аллергикам, ведь почти не линяет. Шерсть требует регулярного груминга, но в обмен вы получите пушистое «облачко», которое всегда поднимает настроение.

Бассет-хаунд

  • Рост: около 38 см

  • Вес: 18-29 кг

  • Продолжительность жизни: 12-13 лет

Эти псы с длинными ушами и грустным взглядом способны покорить любого. Они любят нюхать все вокруг, но не нуждаются в чрезмерных физических нагрузках. Идеальны для тех, кто хочет спокойного, добродушного друга.

Йоркширский терьер

  • Рост: 18-20 см

  • Вес: около 3 кг

  • Продолжительность жизни: 11-15 лет

Маленький, но отважный. Йорки — замечательные сторожа в миниатюрном формате. Они компактны, активны и обожают внимание хозяина. Нуждаются в регулярном уходе за шерстью.

Мопс

  • Рост: 25-33 см

  • Вес: 6-8 кг

  • Продолжительность жизни: 13-15 лет

Мопсы — настоящие «комики». Они нежные, общительные, любят быть в центре внимания. Но склонны к перееданию, поэтому хозяину важно контролировать питание и обеспечивать прогулки.

Мальтийская болонка (Мальтезе)

  • Рост: 20-23 см

  • Вес: около 3 кг

  • Продолжительность жизни: 12-15 лет

Белоснежные «принцессы» среди собак. Маленькие, ласковые и очень привязаны к хозяевам. Идеальны для уютных домов, но требуют времени на груминг.

Бивер-йоркширский терьер

  • Рост: 18-28 см

  • Вес: 2-4 кг

  • Продолжительность жизни: до 16 лет

Подвижные, игривые и сообразительные собаки. Они прекрасно адаптируются к жизни в квартире, любят игрушки и всегда готовы развлекать своих хозяев.

Бордер-терьер

  • Рост: 30-37 см

  • Вес: 6-7 кг

  • Продолжительность жизни: 12-15 лет

Настоящие авантюристы. Бордер-терьеры обожают прогулки и активные игры, но при этом прекрасно ладят с жизнью в квартире. Они неприхотливы и очень дружелюбны.

Грейхаунд

  • Рост: 71-76 см

  • Вес: 27-32 кг

  • Продолжительность жизни: 10-13 лет

Неожиданный лидер рейтинга. Хотя грейгаунды большие, они удивительно спокойны дома. Они известны как «диванные спортсмены»: любят долгие прогулки, но остальное время охотно проводят, нежась рядом с хозяином.

Советы

  • Уделяйте внимание ежедневным прогулкам.

  • Организуйте место для отдыха, небольшой уголок с лежанкой.

  • Используйте интерактивные игрушки, чтобы собака не скучала.

  • Заботьтесь о режиме питания, в маленьких пространствах переедание особенно заметно.

  • Учитывайте характер породы, даже крошечный йорк может быть активнее, чем большой спокойный грейгаунд.

Маленькая квартира — не помеха для большой любви к собакам. Главное — правильно выбрать породу и быть ответственным хозяином.

