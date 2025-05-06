Топ-10 продуктов и товаров, которые не стоит покупать онлайн

Топ-10 продуктов, которые не стоит покупать онлайн / © Credits

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Доставка продуктов — это современно и удобно, однако не все товары «переживают» дорогу одинаково. Издание Real Simple собрало перечень продуктов, которые лучше не доверять доставке и почему именно их лучше выбирать самостоятель

Косточковые фрукты

Персики, нектарины, абрикосы, сливы — очень вкусные, но очень деликатные. Они легко портятся, даже при легком нажатии. Поврежденный плод не только теряет эстетику, но быстрее портится. Альтернатива — заказывайте вишни или виноград — они более устойчивы к транспортировке. Если очень хочется персиков — лучше купить их самостоятельно, проверив на упругость и аромат.

Яйца

Даже когда мы сами несем коробку яиц домой, они могут треснуть. А если за это возьмется незнакомый курьер? Риски высоки. Если же заказываете — обязательно добавьте комментарий к заказу с просьбой завернуть их отдельно и осторожно.

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Авокадо

Спелость авокадо — дело тонкое: перезрелый станет кашеобразным, а зеленый — будет жестким и горьковатым. Онлайн-сервисы редко угадывают с точностью, поэтому лучше самостоятельно выбирать плод по цвету, текстуре и даже легкому нажатию. Авокадо созревают и после сбора, поэтому лучше купить немного недозрелый, чем перезрелый.

Лиственный салат

Любой салат — латук, айсберг или микс — очень чувствителен к перепадам температур. Без надлежащего охлаждения при транспортировке листья быстро увядают, темнеют и теряют вкус. Храните салат дома в специальных контейнерах с салфеткой, которая впитывает лишнюю влагу — так он останется свежим до 5 дней.

Дыня и арбуз

В магазине мы интуитивно выбираем дыни по звуку, весу и аромату. Онлайн — это игра в рулетку. Недозрелый плод будет безвкусен, а перезрелый — мягкий и водянистый. Лучший способ выбрать арбуз — постучать. Если слышите глухой звук — арбуз спелый. Онлайн такого не сделаешь.

Рыба

Рыба — один из самых щепетильных продуктов. При неправильной транспортировке без холода это прямой путь к испорченному вкусу и даже пищевым отравлениям. Особенно рискованно покупать сырую рыбу или морепродукты. Рыба должна храниться при температуре не выше 4°C. Даже 30 мин без холода — риск для здоровья.

Мясо

Говядина, свинина, курятина — сырое мясо требует особых условий. Если упаковка протекает, то это может загрязнить другие продукты. Согласно рекомендациям, мясо нужно паковать отдельно и хранить при стабильно низкой температуре. Придерживаются ли этого все службы доставки? Вопрос открыт. Купите мясо в магазине в конце покупок, чтобы сохранить его прохладным до холодильника.

Жареная еда

Картофель фри, жареная курица и другие горячие деликатесы имеют один недостаток — через несколько минут в закрытой коробке они становятся мягкими и влажными. Без хрустящей корочки теряется весь смысл блюда. Хотите насладиться жареным? Лучше поесть на месте или самостоятельно подогреть дома.

Молочные продукты

Йогурты, сыр, масло, молоко — все это требует идеального температурного контроля. Если доставка продлится больше часа без термосумки или льда — риск испорченности возрастает в разы. В жаркую погоду молоко может скиснуть менее чем через 30 мин.

Свежие цветы

Кажется, что заказать букет домой — это романтично. Но в реальности вы не видите, какие именно цветы выбрали, в каком они состоянии, как долго были без воды. Цветы — это эмоция и ее лучше контролировать лично. Всегда просите фото перед доставкой или выбирайте в магазине самостоятельно — так вы точно не разочаруетесь.

Если вам важно качество, вкус и безопасность, некоторые продукты лучше покупать самостоятельно. А вот крупы, напитки, консервы, гигиенические товары и бытовую химию — смело заказывайте онлайн.