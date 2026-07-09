Топ-10 растений-компаньонов для картофеля, которые стоит сажать рядом

Топ-10 растений-компаньонов для картофеля / © Associated Press

Реклама

В природе растения редко существуют отдельно друг от друга. Они взаимодействуют, защищают друг друга, изменяют состав почвы и создают свою собственную маленькую экосистему. Именно на этом принципе основан метод смешанной посадки — когда рядом высаживают культуры, которые дополняют друг друга. Издание Martha Stewart рассказало, какие культуры лучше всего высаживать рядом с картофелем, чтобы получить более здоровые и урожайные клубни, ведь для него это особенно актуально. Картофель активно поглощает питательные вещества из почвы, может страдать от вредителей и болезней, поэтому правильные соседи на грядке способны стать его естественными помощниками.

Шпинат

Шпинат / © Associated Press

Один из лучших вариантов для тех, кто хочет извлечь максимальную пользу даже из небольшой грядки. Благодаря неглубокой корневой системе шпинат прекрасно растет между кустами картофеля и не конкурирует с ним за место. К тому же он развивается значительно быстрее, чем картофель, поэтому его можно собрать раньше в сезоне и не беспокоить клубни, которые формируются глубоко в земле.

Условия выращивания:

Реклама

солнечное место

регулярный полив

Фасоль

Фасоль / © Credits

Фасоль полезна не только для нашего рациона, но и для огорода. Она помогает удерживать азот в почве. А именно азот очень важен для картофеля, ведь эта культура нуждается в нём в большом количестве для активного роста.

Условия выращивания:

полное солнце

умеренный полив

Лук-шалот

лук / © Associated Press

Ароматный шнит-лук может служить не только приправой на кухне, но и полезным элементом картофельной грядки. Он помогает отпугивать некоторых вредителей и в то же время привлекает полезных насекомых и опылителей. Если высадить её по краям грядки, она может служить естественным защитным барьером для других растений.

Условия выращивания:

Реклама

солнечный участок

хорошо дренированная почва с большим количеством органики.

Капуста

Капуста / © Associated Press

Картофельный жук — один из самых известных врагов этой культуры. Стоит посадить рядом капусту, ведь она может помочь снизить риск появления этих вредителей, которые любят повреждать листья картофеля.

Условия выращивания:

полное солнце

примерно 2,5–5 см воды в неделю

Кориандр

Кориандр (кинза) / © Credits

Кориандр не только придает вкус блюдам, но и его цветы создают настоящий «ресторан» для полезных обитателей сада. Они привлекают паразитических ос, мух-жужжалок, божьих коровок и золотоочек — насекомых, которые охотятся на садовых вредителей. А в качестве бонуса после цветения можно собрать семена кориандра, которые используются в качестве ароматной специи.

Условия выращивания:

Реклама

солнечное место

хорошо дренированная почва с содержанием органических веществ

Особенность: в большинстве регионов это однолетнее растение, но в мягком климате оно может перезимовать.

Чеснок

Чеснок / © Credits

Чеснок — один из лучших соседей для картофеля. Его называют природным средством отпугивания вредителей и помощником в борьбе с грибковыми заболеваниями. Он может помочь снизить риск таких заболеваний, как альтернариоз и бурая пятнистость листьев — две причины поражения картофеля. А ещё свежий чеснок идеально сочетается с картофельными блюдами.

Условия выращивания:

полное солнце

регулярный полив

Бархатцы

Бархатцы / © Associated Press

Эти цветы не только украшают грядки, но и помогают защищать растения. Бархатцы отпугивают многих вредителей, в частности картофельных жуков, а также считается, что они могут положительно влиять на вкусовые качества картофеля.

Реклама

Условия выращивания:

много солнца

хорошо дренированная почва

Базилик

Базилик / © Credits

Он полезен не только на кухне. Базилик помогает отпугивать трипсов и может улучшать вкус картофеля. А после сбора урожая эта зелень станет прекрасным дополнением ко многим летним блюдам.

Условия выращивания:

солнце

регулярный полив

Тысячелистник

Тысячелистник / © Credits

Тысячелистник — ещё один союзник в борьбе с вредителями. Он привлекает полезных насекомых, в частности божьих коровок, которые помогают поддерживать естественный баланс в саду.

Реклама

Условия выращивания:

солнце

хорошо дренированная почва

Хрен

Хрен / © Credits

Хрен может стать одним из самых эффективных соседей для картофеля. Главная причина, по которой его стоит сажать рядом, — способность отпугивать вредителей. Существует мнение, что он даже может помогать отпугивать кротов и мышей.

Кроме того, иногда клубни картофеля могут приобретать интересные вкусовые оттенки из-за соседства с хреном.

Впрочем, есть важный нюанс, хрен может быть агрессивным растением и быстро разрастаться, поэтому нужно внимательно следить за его ростом.

Реклама

Условия выращивания:

солнечное место

хорошо дренированная почва

Чтобы избежать накопления болезней в почве, следует каждый сезон менять место выращивания картофеля и чередовать его с другими культурами-компаньонами. Севооборот помогает поддерживать здоровье почвы, снижает риск появления вредителей и предотвращает распространение почвенных болезней.

Новости партнеров