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Топ-10 растений-компаньонов для картофеля, которые стоит сажать рядом
Картофель любит не только хорошую почву и солнце, ему нужны правильные соседи. Некоторые растения способны не просто расти рядом, они обогащают почву, отпугивают вредителей, привлекают полезных насекомых и даже могут улучшить вкус будущего урожая.
В природе растения редко существуют отдельно друг от друга. Они взаимодействуют, защищают друг друга, изменяют состав почвы и создают свою собственную маленькую экосистему. Именно на этом принципе основан метод смешанной посадки — когда рядом высаживают культуры, которые дополняют друг друга. Издание Martha Stewart рассказало, какие культуры лучше всего высаживать рядом с картофелем, чтобы получить более здоровые и урожайные клубни, ведь для него это особенно актуально. Картофель активно поглощает питательные вещества из почвы, может страдать от вредителей и болезней, поэтому правильные соседи на грядке способны стать его естественными помощниками.
Шпинат
Один из лучших вариантов для тех, кто хочет извлечь максимальную пользу даже из небольшой грядки. Благодаря неглубокой корневой системе шпинат прекрасно растет между кустами картофеля и не конкурирует с ним за место. К тому же он развивается значительно быстрее, чем картофель, поэтому его можно собрать раньше в сезоне и не беспокоить клубни, которые формируются глубоко в земле.
Условия выращивания:
солнечное место
регулярный полив
Фасоль
Фасоль полезна не только для нашего рациона, но и для огорода. Она помогает удерживать азот в почве. А именно азот очень важен для картофеля, ведь эта культура нуждается в нём в большом количестве для активного роста.
Условия выращивания:
полное солнце
умеренный полив
Лук-шалот
Ароматный шнит-лук может служить не только приправой на кухне, но и полезным элементом картофельной грядки. Он помогает отпугивать некоторых вредителей и в то же время привлекает полезных насекомых и опылителей. Если высадить её по краям грядки, она может служить естественным защитным барьером для других растений.
Условия выращивания:
солнечный участок
хорошо дренированная почва с большим количеством органики.
Капуста
Картофельный жук — один из самых известных врагов этой культуры. Стоит посадить рядом капусту, ведь она может помочь снизить риск появления этих вредителей, которые любят повреждать листья картофеля.
Условия выращивания:
полное солнце
примерно 2,5–5 см воды в неделю
Кориандр
Кориандр не только придает вкус блюдам, но и его цветы создают настоящий «ресторан» для полезных обитателей сада. Они привлекают паразитических ос, мух-жужжалок, божьих коровок и золотоочек — насекомых, которые охотятся на садовых вредителей. А в качестве бонуса после цветения можно собрать семена кориандра, которые используются в качестве ароматной специи.
Условия выращивания:
солнечное место
хорошо дренированная почва с содержанием органических веществ
Особенность: в большинстве регионов это однолетнее растение, но в мягком климате оно может перезимовать.
Чеснок
Чеснок — один из лучших соседей для картофеля. Его называют природным средством отпугивания вредителей и помощником в борьбе с грибковыми заболеваниями. Он может помочь снизить риск таких заболеваний, как альтернариоз и бурая пятнистость листьев — две причины поражения картофеля. А ещё свежий чеснок идеально сочетается с картофельными блюдами.
Условия выращивания:
полное солнце
регулярный полив
Бархатцы
Эти цветы не только украшают грядки, но и помогают защищать растения. Бархатцы отпугивают многих вредителей, в частности картофельных жуков, а также считается, что они могут положительно влиять на вкусовые качества картофеля.
Условия выращивания:
много солнца
хорошо дренированная почва
Базилик
Он полезен не только на кухне. Базилик помогает отпугивать трипсов и может улучшать вкус картофеля. А после сбора урожая эта зелень станет прекрасным дополнением ко многим летним блюдам.
Условия выращивания:
солнце
регулярный полив
Тысячелистник
Тысячелистник — ещё один союзник в борьбе с вредителями. Он привлекает полезных насекомых, в частности божьих коровок, которые помогают поддерживать естественный баланс в саду.
Условия выращивания:
солнце
хорошо дренированная почва
Хрен
Хрен может стать одним из самых эффективных соседей для картофеля. Главная причина, по которой его стоит сажать рядом, — способность отпугивать вредителей. Существует мнение, что он даже может помогать отпугивать кротов и мышей.
Кроме того, иногда клубни картофеля могут приобретать интересные вкусовые оттенки из-за соседства с хреном.
Впрочем, есть важный нюанс, хрен может быть агрессивным растением и быстро разрастаться, поэтому нужно внимательно следить за его ростом.
Условия выращивания:
солнечное место
хорошо дренированная почва
Чтобы избежать накопления болезней в почве, следует каждый сезон менять место выращивания картофеля и чередовать его с другими культурами-компаньонами. Севооборот помогает поддерживать здоровье почвы, снижает риск появления вредителей и предотвращает распространение почвенных болезней.