- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 2 мин
Топ-10 растений, которые могут расти в плохой почве
Уход за растениями иногда может казаться непростой задачей. Мы можем тщательно поливать цветы, следить за освещением и температурой, но есть фактор, который сложно контролировать — качество почвы.
Не всегда земля на участке или в горшках соответствует всем требованиям, но это еще не повод отказываться от садоводства. Правильный выбор растений поможет создать красивый сад даже там, где почва далека от идеальной. В своем материале издание Real Simple собрало 10 растений, которые прекрасно чувствуют себя даже в бедной почве, а также предоставило советы, как определить качество почвы и что сделать, чтобы ее улучшить.
Растения для плохой почвы
Многие растения, особенно те, которые привлекают насекомых-опылителей, отличаются высокой устойчивостью и неприхотливостью. Они могут выживать в условиях ограниченного питания благодаря глубокой корневой системе или способности адаптироваться к недостатку влаги.
Лаванда — ароматное, солнцелюбивое растение, которое прекрасно растет на сухой и каменистой почве.
Гортензии — хорошо чувствуют себя даже в не очень богатой земле, главное — достаточная влага.
Подсолнухи — мощные корни позволяют им тянуть питательные вещества из глубин.
Ваточник — любимец бабочек, устойчив к бедным почвам.
Монарда — привлекает пчел и не требует идеальной почвы.
Ластовень клубнистый — неприхотливый цветок, который хорошо растет даже на сухих участках.
Остеоспермум — выдерживает недостаток питательных веществ и радует яркими цветами.
Тысячелистник — лекарственное и декоративное растение, настоящий «солдат» в сложных условиях.
Лилейник — неприхотливый многолетний цветок, который ежегодно радует обильным цветением.
Горная мята — ароматная трава, которая прекрасно растет даже в сухой песчаной почве.
Если эти растения вам не нравятся, всегда обращайте внимание на местные виды, которые эволюционно приспособились к почвам вашего региона. Консультация в питомнике или садовом центре поможет сделать правильный выбор.
Как понять, что у вас бедная почва
Проверьте дренаж. Выкопайте небольшую ямку, залейте водой и посмотрите, как быстро она всасывается. Вода уходит за 5 мин — дренаж нормальный. Держится более 20 мин — много глины, нужны разрыхлители. Исчезает за секунды — почва слишком песчаная, не хватает органики.
Оцените цвет и структуру. Черный, плотный грунт — признак богатой органики. Светлый и сыпучий — сигнал, что нужны удобрения.
Посмотрите на насекомых. Если в земле нет дождевых червей или других мелких обитателей, почва, скорее всего, истощена.
Как улучшить качество почвы
Добавляйте компост — он питает и структурирует землю.
Используйте перегной и торф для удержания влаги.
Засевайте сидераты (горчица, клевер, люпин) — они восстанавливают баланс питательных веществ.
Вносите вермикомпост (червячный гумус) — природный концентрат пользы.
Регулярно аэрируйте землю, чтобы она «дышала».
Даже если ваш участок имеет далекий от идеального грунт, это не приговор. Достаточно правильно подобрать растения и постепенно улучшать землю органическими методами.