Топ-10 способов использовать банановую кожуру дома

банановые шкурки

Бананы — одни из самых популярных фруктов в мире, но их кожура чаще отправляется на свалку, чем попадает в кулинарные или косметические эксперименты, а зря. На самом деле банановые кожуры имеют целый ряд практических применений, например, они могут добавлять вкус блюдам, использоваться в уходе за кожей, осветлять серебро и даже помогать растениям расти, об этом рассказало издание Martha Stewart. Пришло время посмотреть на этот фрукт по-новому и использовать его по максимуму.

Кулинария

Веганская альтернатива «Рваной свинине»

Банановые шкурки можно использовать как основу для веганского варианта «Рваной свинины». Для этого нужно снять мягкую часть кожуры и нарезать ее полосками, затем обжарить и приправить. Барбекю-соус или любые яркие сладко-соленые соусы прекрасно подчеркнут вкус, ведь кожура хорошо впитывает аромат.

Добавляем к смузи или банановому хлебу

Банановые кожуры также можно мелко измельчить и добавлять в смузи или банановый хлеб для большей волокнистости. Коричневые кожуры придают сладость и легко смешиваются в блендере.

Сохраняем сочность мяса

Чтобы курица или свинина в мультиварке не пересушивались, добавьте одну-две желтые банановые кожуры перед приготовлением. Они работают как естественный барьер для влаги и добавляют едва ощутимую сладкую нотку и не меняют основного вкуса мяса.

Уход за кожей

Увлажняет кожу

Банановая кожура богата калием и влагой, а это делает ее прекрасным средством для увлажнения сухой кожи. Просто массируйте кожурой лицо или руки 3-5 мин, затем смойте прохладной водой.

Успокаивает раздражение

Антиоксиданты в кожуре, особенно каротиноиды, помогают успокоить стрессированную кожу. Нарежьте кожуру, приложите к лицу или шее на 5-10 мин, после чего смойте водой.

Бытовые секреты

Дезодорируем мусорник

Положите нарезанную банановую кожуру на дно мусорника под пакет, она нейтрализует запахи и освежит воздух.

Полирует серебро и нержавейку

Сделайте пасту из банановой кожуры и воды и нанесите на потемневшее серебро или нержавеющую сталь. Мягкая ткань поможет получить сияющий результат без химии.

Удаляет царапины и следы

Просто протрите внутренней стороной кожуры пол или обувь с царапинами, природные воски помогут убрать следы и придать легкий блеск.

Удобрение для растений

Банановые кожуры можно замочить в воде несколько дней, а затем полить комнатные растения. Калий и фосфор помогают растениям расти без искусственных добавок.

Банановая кожура — это настоящий маленький супергерой в повседневной жизни. Она способна изменить вкус блюд, улучшить состояние кожи, помочь в уборке и уходе за растениями. В следующий раз, когда вы съедите банан, подумайте дважды, прежде чем выбрасывать кожуру, ведь она может стать вашим новым любимцем в доме.