Топ-10 способов обновить кирпичную стену, а не просто покрасить ее / © Credits

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Если идея покраски кажется слишком банальной или вы просто не хотите терять естественную текстуру кирпича, есть отличная новость — существует много стильных и нестандартных способов освежить интерьер без помощи краски. Издание Martha Stewart рассказало о 10 проверенных способах, которые помогут обновить кирпичную стену и сделать ее настоящим творением интерьерного искусства.

Акцент на искусство: большое полотно вместо краски

Открытая кирпичная стена сама по себе выразительна, но ее можно подчеркнуть с помощью крупномасштабного искусства. Абстрактные полотна, современная графика или фотографии в стиле минимализма создают эффект контраста, сохраняют подлинность кирпича. Особенно удачный вид у большого полотна в светлой раме, которое заземляет интерьер и придает ему глубины. Можно экспериментировать с произведениями молодых художников — они могут создать нечто уникальное для вашего пространства.

Текстиль на стене: ковер вместо картины

Ковер на кирпичной стене? Да, это не только нестандартное решение, но и очень практичное. Мягкий текстиль нейтрализует визуальную «жесткость» кирпича, придает теплоту и создает уютную атмосферу. Особенно эффектен вид винтажный восточный ковер с глубокими оттенками красного, терракоты или бордо — цветами, которые органично сочетаются с текстурой кирпича. К тому же это еще и отличный способ улучшить акустику в комнате.

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Точечное освещение: подсветите то, что уже есть

Кирпичную стену можно сделать главным украшением интерьера, просто правильно ее подсветив. Установка напольных или настенных светильников, направленных вверх, подчеркнет естественную фактуру и неровность поверхности. Такой способ создает ощущение объема, добавляет драматизма, а в темное время суток превращает стену в «живую» скульптуру. А еще один трендовый вариант — использование современной люстры на фоне старинного кирпича. Такое сочетание создает гармоничный диалог между прошлым и настоящим.

Теневые коробы: экспозиция с глубоким содержанием

Вместо традиционных рам следует обратить внимание на теневые коробы — это шкаф с подсветкой, в которых можно выставить предметы декора. В сочетании с кирпичной стеной они выглядят стильно, дорого и очень современно. Лучше всего подходят стеклянные изделия, керамика, артобъекты и старинные книги. Важно, чтобы экспозиция соответствовала общему настроению комнаты.

Молдинги и карнизы: графика и изысканность

Даже кирпичная стена может приобрести ноты элегантности, если добавить к ней декоративные молдинги. Это могут быть тонкие панели, разделители, карнизы или рейки — в зависимости от общей стилистики помещения. Выигрышный вариант — сочетание молдингов с картинами, подвешенными на шелковых лентах или декоративных шнурах. А для смелого дизайна стоит поэкспериментировать с контрастными цветами — например, белоснежные молдинги на черном кирпиче.

Эффект старины: немецкая техника

Так называемый «German smear» — техника, напоминающая небрежное покрытие кирпича раствором белого цвета, частично оставляющего обнаженную фактуру. Это создает эффект старинного европейского дома, придает простору романтики и историческому шарму. Особенно красиво выглядит над камином, в прихожей или на кухонном фартуке. Преимущество техники — мягкий колористический переход и сохранение природной структуры материала.

Глазированный кирпич: блестящий акцент

Если вы только планируете облицовку и хотите чего-нибудь неординарного, обратите внимание на глазированный кирпич. Он имеет глянцевую поверхность, которая визуально «освежает» пространство и подходит даже для влажных зон — ванных комнат, кухонь или прачечных. Такое решение часто применяют в современном минималистическом дизайне, чтобы придать интерьеру «живой блеск».

Узоры кладки: забудьте о классике

Кирпичная кладка — это не обязательно классическая схема «в полкирпича». Существует немало узоров, которые придают стене уникальности: «елка», «плетенка», «корзинное плетение» или вертикальная кладка. Такой рисунок выглядит не только стильно, но и изменяет геометрию пространства, визуально расширяет или вытягивает стены.

Цвет кирпича: думайте стратегически

Если вы планируете облицовку с нуля, обратите внимание на цвет кирпича. От него зависит настроение помещения. Например, классический терракотовый придает теплую, белую или серую — свежести, а графитовую — глубины и драматизма. Для создания современного скандинавского интерьера подойдет белый кирпич, для лофт-стиля — темный или рустикальный с потертостями.

Кирпич в интерьере «с размахом»

Если одна акцентная стена вас не поражает, подумайте о масштабности. Облицовка кирпичом всей стены от пола до потолка в фойе, коридоре или кухне создает впечатление завершенности и продуманности дизайна. Такая стена вроде бы «проводит» вас сквозь пространство и становится визуальным проводником, особенно в интерьерах с открытой планировкой.

Обновить кирпичную стену значит не скрыть ее, а подчеркнуть ее характер. Вместо краски используйте свет, текстиль, искусство, форму и текстуру. Создавайте уникальное пространство, сочетающее историю и современность, классику и неожиданные дизайнерские решения. И помните: кирпич — это всегда о тепле, стабильности и стиле, который никогда не теряет актуальности.