Топ-10 трав, урожай которых можно будет собирать через несколько дней после посадки

Свежие травы придают вашим блюдам неповторимый вкус и аромат. От песто с базиликом до ароматного мохито или успокаивающего травяного чая все эти кулинарные шедевры становятся еще лучше с добавлением свежих ингредиентов. Но вместо того, чтобы постоянно покупать зелень в магазине, почему бы не вырастить их дома.

Издание Martha Stewart рассказало, что создание собственного травяного сада – это удобно, экологично и невероятно интересно. К тому же, некоторые из трав растут настолько быстро, что их можно собирать уже через несколько недель.

Вербена лимонная

Это ароматное растение с интенсивным лимонным запахом станет отличным дополнением вашего сада. Лимонная вербена любит теплую и жаркую погоду, поэтому подходит для выращивания как на открытом воздухе, так и дома.

Как использовать : добавляйте листья в чаи, десерты, сиропы и напитки

: добавляйте листья в чаи, десерты, сиропы и напитки Дни созревания: 60 дней

60 дней Размер : до 90-122 см в высоту

: до 90-122 см в высоту Требования к уходу: хорошо дренированная почва и солнце

Петрушка

Универсальная трава, идеально дополняющая овощные и мясные блюда. Петрушка проста в выращивании и подходит для любого блюда.

Как использовать : добавляйте к супам, салатам и гарнирам

: добавляйте к супам, салатам и гарнирам Дни до созревания: 60-75 дней

60-75 дней Размер : до 30 см в высоту

: до 30 см в высоту Требования к уходу: полутень или солнце; хорошо дренированная почва

Мелисса лекарственная

Эта многолетняя трава относится к семейству мятных и быстро распространяется. Если вы не хотите, чтобы мелисса заполонила ваш сад, выращивайте ее в горшке.

Как использовать: подходит для приготовления травяных чаев и настоев

подходит для приготовления травяных чаев и настоев Дни до созревания: 70 дней

70 дней Размер : до 261 см в высоту

: до 261 см в высоту Требования к уходу: полутень и хорошо дренированная почва

Пчелиный бальзам

Известная как дикий бергамот, эта трава привлекает внимание опылителей, в частности пчел. Ее яркие цветы придают саду эстетичность.

Как использовать : заменяет чабрец или орегано в рецептах

: заменяет чабрец или орегано в рецептах Дни до созревания: 110-120 дней

110-120 дней Размер : до 122 см в высоту

: до 122 см в высоту Требования к уходу: частичное или яркое солнце; хорошо дренированная почва

Зеленый лук

Эта трава идеально подходит для новичков в садоводстве. Она неприхотлива и подходит для разных условий.

Как использовать: добавляйте в салаты, супы и гарниры

добавляйте в салаты, супы и гарниры Дни созревания: 60 дней

60 дней Размер : до 46 см в высоту

: до 46 см в высоту Требования к уходу: полутень и влажная, хорошо дренированная почва

Укроп

Эта ароматная трава подходит не только для маринования огурцов, но и салатов, супов и гарниров. Укроп легко размножается самосевом.

Как использовать: идеальный для картофеля, рыбы и солений

идеальный для картофеля, рыбы и солений Дни до созревания: 40-50 дней

40-50 дней Размер : до 13 см в высоту

: до 13 см в высоту Требования к уходу: солнце; хорошо дренированная почва

Базилик

Король летних трав, базилик отлично подходит для приготовления песто или добавления в салаты.

Как использовать: добавляйте в пиццу, пасту или готовьте домашнее песто

добавляйте в пиццу, пасту или готовьте домашнее песто Дни созревания: 65-70 дней

65-70 дней Размер : до 61 см в высоту

: до 61 см в высоту Требования к уходу: солнце и хорошо дренированная почва

Мята "Orange Mint"

Эта мята обладает легким цитрусовым ароматом, что делает ее уникальной среди других трав.

Как использовать: идеальна для чая, коктейлей и салатов

идеальна для чая, коктейлей и салатов Дни созревания: 60 дней

60 дней Размер : до 8 см в высоту

: до 8 см в высоту Требования к уходу: солнце или полутень; хорошо дренированная почва

Мята "Pineapple Mint"

Благодаря своему необычному аромату, ананасовая мята станет украшением вашего сада.

Как использовать: добавляйте в чай, желе или десерты

добавляйте в чай, желе или десерты Дни до созревания: 30 дней

30 дней Размер : до 61 см в высоту

: до 61 см в высоту Требования к уходу: солнце или полутень; хорошо дренированная почва

Мята кудрявая

Популярный сорт мяты, подходящий для коктейлей и салатов.

Как использовать: приготовьте мохито или травяной чай

приготовьте мохито или травяной чай Дни созревания: 60 дней

60 дней Размер : до 91 см в высоту

: до 91 см в высоту Требования к уходу: полутень и влажная, хорошо дренированная почва

Выращивание этих трав – это не только возможность. того, что у вас всегда будут свежие ингредиенты под рукой, но и способ насладиться процессом садоводства. Попробуйте создать собственный травяной сад и убедитесь, что выращивать травы – это просто, быстро и полезно.

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