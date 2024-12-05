Топ-10 трав, урожай которых можно будет собирать через несколько дней после посадки

Свежие травы придают вашим блюдам неповторимый вкус и аромат. От песто с базиликом до ароматного мохито или успокаивающего травяного чая все эти кулинарные шедевры становятся еще лучше с добавлением свежих ингредиентов. Но вместо того, чтобы постоянно покупать зелень в магазине, почему бы не вырастить их дома.
Издание Martha Stewart рассказало, что создание собственного травяного сада – это удобно, экологично и невероятно интересно. К тому же, некоторые из трав растут настолько быстро, что их можно собирать уже через несколько недель.
Вербена лимонная
Это ароматное растение с интенсивным лимонным запахом станет отличным дополнением вашего сада. Лимонная вербена любит теплую и жаркую погоду, поэтому подходит для выращивания как на открытом воздухе, так и дома.
- Как использовать: добавляйте листья в чаи, десерты, сиропы и напитки
- Дни созревания: 60 дней
- Размер: до 90-122 см в высоту
- Требования к уходу: хорошо дренированная почва и солнце
Петрушка
Универсальная трава, идеально дополняющая овощные и мясные блюда. Петрушка проста в выращивании и подходит для любого блюда.
- Как использовать: добавляйте к супам, салатам и гарнирам
- Дни до созревания: 60-75 дней
- Размер: до 30 см в высоту
- Требования к уходу: полутень или солнце; хорошо дренированная почва
Мелисса лекарственная
Эта многолетняя трава относится к семейству мятных и быстро распространяется. Если вы не хотите, чтобы мелисса заполонила ваш сад, выращивайте ее в горшке.
- Как использовать: подходит для приготовления травяных чаев и настоев
- Дни до созревания: 70 дней
- Размер: до 261 см в высоту
- Требования к уходу: полутень и хорошо дренированная почва
Пчелиный бальзам
Известная как дикий бергамот, эта трава привлекает внимание опылителей, в частности пчел. Ее яркие цветы придают саду эстетичность.
- Как использовать: заменяет чабрец или орегано в рецептах
- Дни до созревания: 110-120 дней
- Размер: до 122 см в высоту
- Требования к уходу: частичное или яркое солнце; хорошо дренированная почва
Зеленый лук
Эта трава идеально подходит для новичков в садоводстве. Она неприхотлива и подходит для разных условий.
- Как использовать: добавляйте в салаты, супы и гарниры
- Дни созревания: 60 дней
- Размер: до 46 см в высоту
- Требования к уходу: полутень и влажная, хорошо дренированная почва
Укроп
Эта ароматная трава подходит не только для маринования огурцов, но и салатов, супов и гарниров. Укроп легко размножается самосевом.
- Как использовать: идеальный для картофеля, рыбы и солений
- Дни до созревания: 40-50 дней
- Размер: до 13 см в высоту
- Требования к уходу: солнце; хорошо дренированная почва
Базилик
Король летних трав, базилик отлично подходит для приготовления песто или добавления в салаты.
- Как использовать: добавляйте в пиццу, пасту или готовьте домашнее песто
- Дни созревания: 65-70 дней
- Размер: до 61 см в высоту
- Требования к уходу: солнце и хорошо дренированная почва
Мята "Orange Mint"
Эта мята обладает легким цитрусовым ароматом, что делает ее уникальной среди других трав.
- Как использовать: идеальна для чая, коктейлей и салатов
- Дни созревания: 60 дней
- Размер: до 8 см в высоту
- Требования к уходу: солнце или полутень; хорошо дренированная почва
Мята "Pineapple Mint"
Благодаря своему необычному аромату, ананасовая мята станет украшением вашего сада.
- Как использовать: добавляйте в чай, желе или десерты
- Дни до созревания: 30 дней
- Размер: до 61 см в высоту
- Требования к уходу: солнце или полутень; хорошо дренированная почва
Мята кудрявая
Популярный сорт мяты, подходящий для коктейлей и салатов.
- Как использовать: приготовьте мохито или травяной чай
- Дни созревания: 60 дней
- Размер: до 91 см в высоту
- Требования к уходу: полутень и влажная, хорошо дренированная почва
Выращивание этих трав – это не только возможность. того, что у вас всегда будут свежие ингредиенты под рукой, но и способ насладиться процессом садоводства. Попробуйте создать собственный травяной сад и убедитесь, что выращивать травы – это просто, быстро и полезно.
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