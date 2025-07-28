Топ-10 трендовых цветов для акцентных стен, которые освежат ваш интерьер

Топ-10 акцентных цветов настенных красок, которые освежат любое пространство / © Credits

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В 2025 году дизайнеры призывают смело экспериментировать с цветами, от мягких пастельных до насыщенных драматических оттенков. Однако акцентный цвет не обязательно должен быть ярким, иногда достаточно на полтона темнее или светлее, чтобы интерьер заиграл по-новому.

Издание Martha Stewart рассказало о 10 стильных цветах настенных красок, которые прекрасно работают как акцентные и способны превратить даже самое простое пространство в стильное место для жизни.

Насыщенный оливково-зеленый

Этот природный оттенок остается в тренде благодаря своей способности создавать спокойную атмосферу. Он идеально подходит для гостиной, спальни или даже рабочего кабинета. Оливковый зеленый не только добавляет комнате глубины, но и создает элегантный визуальный центр.

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Яркие апельсиновые или розовые цвета

Если вам не хватает цвета, не бойтесь экспериментировать. Ярко-розовые или апельсиновые акценты прекрасно оживляют пространство, не перегружают его. Идеально подходят для детской комнаты, ванной или рабочей зоны.

Серо-бежевый

Этот сдержанный, мягкий цвет создает уют и гармонию в сочетании с белыми или кремовыми стенами. Серо-бежевый — отличное решение для спальни или столовой, где нужна спокойная атмосфера.

Нежная пудровая роза

Светло-розовые оттенки прекрасно работают как фон для зон отдыха, а именно спальни, ванной или зоны для чтения. Они создают атмосферу спокойствия и нежности, прекрасно сочетаются с натуральным деревом, белым текстилем и латунными акцентами.

Теплый пастельный желтый

Теплые оттенки желтого прекрасно работают в комнатах с большими окнами и естественным освещением. Они поднимают настроение, но остаются достаточно нейтральными, чтобы не перегрузить пространство.

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Темно-синий или «ночное небо»

Такой оттенок добавляет пространству глубины и создает успокаивающую атмосферу. Особенно хорошо работает в спальне, где темная акцентная стена способна создать атмосферу уютного убежища.

Сапфир, изумруд

Эти благородные насыщенные оттенки добавляют драматичности, но остаются элегантными. Они прекрасно подходят для гостиной или домашнего офиса — пространства, которое должно поражать.

Серый во всех его проявлениях

Серый — настоящий хамелеон среди цветов. Он может быть теплым или холодным, сдержанным или глубоким. Отлично работает в любом стиле, от минимализма до классики. Идеальный вариант для тех, кто хочет добавить шарма, но не цвета.

Светло-сиреневый

Пастельная фиолетовая гамма придает комнате легкости, утонченности и эмоциональной теплоты. Такой оттенок прекрасно работает в гостиных, где нужно добавить личности, но сохранить легкость.

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Серо-зеленый

Такие оттенки прекрасно подходят для встроенных шкафов, молдингов или архитектурных элементов. Они добавляют глубины пространству, не перегружают его и создают атмосферу естественной гармонии.

Как правильно выбрать цвет

Учитывайте освещение, ведь некоторые цвета выглядят значительно ярче при дневном свете.

Обратите внимание на цветовую температуру, теплые или холодные тона влияют на общую атмосферу.

Определитесь с назначением комнаты, для спальни лучше подойдут успокаивающие тона, для гостиной — более энергичные.

Не бойтесь экспериментов, краска всегда может быть изменена, а акцентная стена — это как раз идеальное место для проб.

Акцентная стена — это не только о цвете. Попробуйте совместить краску с фактурным покрытием: декоративной штукатуркой, панелями или обоями. Это создаст еще больше визуального интереса и сделает интерьер глубже.

Сделать пространство особенным проще, чем кажется. Выберите свой идеальный оттенок и позвольте цвету работать на атмосферу в вашем доме.