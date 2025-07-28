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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
147
Время на прочтение
3 мин

Топ-10 трендовых цветов для акцентных стен, которые освежат ваш интерьер

Акцентные стены — это идеальный способ добавить характера, глубины и визуального интереса к любому пространству без необходимости перекрашивать всю комнату.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Топ-10 акцентных цветов настенных красок, которые освежат любое пространство

Топ-10 акцентных цветов настенных красок, которые освежат любое пространство / © Credits

В 2025 году дизайнеры призывают смело экспериментировать с цветами, от мягких пастельных до насыщенных драматических оттенков. Однако акцентный цвет не обязательно должен быть ярким, иногда достаточно на полтона темнее или светлее, чтобы интерьер заиграл по-новому.

Издание Martha Stewart рассказало о 10 стильных цветах настенных красок, которые прекрасно работают как акцентные и способны превратить даже самое простое пространство в стильное место для жизни.

Насыщенный оливково-зеленый

Этот природный оттенок остается в тренде благодаря своей способности создавать спокойную атмосферу. Он идеально подходит для гостиной, спальни или даже рабочего кабинета. Оливковый зеленый не только добавляет комнате глубины, но и создает элегантный визуальный центр.

Яркие апельсиновые или розовые цвета

Если вам не хватает цвета, не бойтесь экспериментировать. Ярко-розовые или апельсиновые акценты прекрасно оживляют пространство, не перегружают его. Идеально подходят для детской комнаты, ванной или рабочей зоны.

Серо-бежевый

Этот сдержанный, мягкий цвет создает уют и гармонию в сочетании с белыми или кремовыми стенами. Серо-бежевый — отличное решение для спальни или столовой, где нужна спокойная атмосфера.

Нежная пудровая роза

Светло-розовые оттенки прекрасно работают как фон для зон отдыха, а именно спальни, ванной или зоны для чтения. Они создают атмосферу спокойствия и нежности, прекрасно сочетаются с натуральным деревом, белым текстилем и латунными акцентами.

Теплый пастельный желтый

Теплые оттенки желтого прекрасно работают в комнатах с большими окнами и естественным освещением. Они поднимают настроение, но остаются достаточно нейтральными, чтобы не перегрузить пространство.

Темно-синий или «ночное небо»

Такой оттенок добавляет пространству глубины и создает успокаивающую атмосферу. Особенно хорошо работает в спальне, где темная акцентная стена способна создать атмосферу уютного убежища.

Сапфир, изумруд

Эти благородные насыщенные оттенки добавляют драматичности, но остаются элегантными. Они прекрасно подходят для гостиной или домашнего офиса — пространства, которое должно поражать.

Серый во всех его проявлениях

Серый — настоящий хамелеон среди цветов. Он может быть теплым или холодным, сдержанным или глубоким. Отлично работает в любом стиле, от минимализма до классики. Идеальный вариант для тех, кто хочет добавить шарма, но не цвета.

Светло-сиреневый

Пастельная фиолетовая гамма придает комнате легкости, утонченности и эмоциональной теплоты. Такой оттенок прекрасно работает в гостиных, где нужно добавить личности, но сохранить легкость.

Серо-зеленый

Такие оттенки прекрасно подходят для встроенных шкафов, молдингов или архитектурных элементов. Они добавляют глубины пространству, не перегружают его и создают атмосферу естественной гармонии.

Как правильно выбрать цвет

  • Учитывайте освещение, ведь некоторые цвета выглядят значительно ярче при дневном свете.

  • Обратите внимание на цветовую температуру, теплые или холодные тона влияют на общую атмосферу.

  • Определитесь с назначением комнаты, для спальни лучше подойдут успокаивающие тона, для гостиной — более энергичные.

  • Не бойтесь экспериментов, краска всегда может быть изменена, а акцентная стена — это как раз идеальное место для проб.

Акцентная стена — это не только о цвете. Попробуйте совместить краску с фактурным покрытием: декоративной штукатуркой, панелями или обоями. Это создаст еще больше визуального интереса и сделает интерьер глубже.

Сделать пространство особенным проще, чем кажется. Выберите свой идеальный оттенок и позвольте цвету работать на атмосферу в вашем доме.

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