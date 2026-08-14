Топ-10 цветов, которые пышно цветут именно в августе / © Associated Press

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Август часто воспринимается как финальная прямая садового сезона. Однако для многих растений это вовсе не конец, а момент, когда они наконец раскрываются во всей красе, об этом рассказало издание Real Simple.

Именно сейчас в саду могут появиться огромные подсолнухи, пышные георгины, нежные космеи и яркие бархатцы. Некоторые из них цветут до осени, а многолетники вернутся в следующем году, чтобы снова устроить красочное шоу.

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Георгины

Если вы хотите, чтобы ваш сад производил «вау» эффект, начните с георгин. Они поражают разнообразием форм, размеров и фактур лепестков. Шаровидные, махровые, крупные, почти гигантские — кажется, для каждой клумбы найдется своя жоржина.

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А цветовая палитра вообще напоминает радугу, от нежных пастельных оттенков до насыщенных красных, бордовых и фиолетовых. В теплых регионах клубни могут зимовать в почве, тогда как в более холодном климате их часто выкапывают на зиму и высаживают снова весной.

Подсолнухи

Их огромные соцветия легко становятся главным акцентом сада. Некоторые цветы могут быть больше обеденной тарелки, а нескольких растений достаточно, чтобы полностью изменить облик клумбы.

И не думайте, что подсолнухи бывают только желтыми. Среди сортов можно найти бордовые, кремовые, шоколадно-коричневые и почти белые варианты. Они любят солнце и могут продолжать цвести осенью, а срезанные соцветия прекрасно смотрятся в домашних букетах.

Эхинацея

Эхинацея, или рудбекия пурпурная, — настоящая находка для тех, кто хочет красивый сад, не тратя время на постоянную борьбу с растениями. Этот многолетник хорошо растет и цветет с середины лета до начала осени.

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Традиционно эхинацея бывает розово-фиолетовых оттенков, но современные сорта предлагают гораздо более широкую палитру, например, желтый, оранжевый, красный и белый. Кроме того, её любят опылители, поэтому она станет прекрасным дополнением к саду, дружественному к бабочкам и пчелам.

Цинии

Цинии — это те самые цветы, которые способны создать атмосферу небольшого летнего фестиваля прямо на клумбе.

Они бывают розовыми, красными, желтыми, оранжевыми, белыми и даже лаймово-зелеными. Есть сорта с двухцветными и пятнистыми лепестками. Однако главный плюс — длительное цветение. Если регулярно удалять увядшие цветы, цинии могут продолжать выпускать новые бутоны с конца весны почти до первых заморозков.

Гортензия

Гортензии — одни из тех садовых фаворитов, которые могут выглядеть эффектно даже тогда, когда лето уже постепенно сдаёт позиции. Их крупные соцветия долго сохраняются на кустах, а со временем могут красиво высыхать и оставаться декоративными даже зимой.

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Еще один плюс — то, что, в отличие от многих летних красавиц, гортензия хорошо себя чувствует в полутени. Поэтому, если в вашем саду есть место, куда солнце заглядывает лишь часть дня, это может стать для неё идеальным уголком.

Космея

Космея создает именно тот романтический эффект, который так любят в садовых фотосессиях. Тонкие стебли, ажурная листва и нежные цветы розового, белого, желтого, оранжевого и красного цветов делают её особенно привлекательной.

Эти однолетники любят солнце и могут цвести с лета до осени. Космея прекрасно смотрится как на клумбах, так и в садах с естественным ландшафтом, где растения словно растут без лишнего вмешательства человека.

Бархатцы

Украинские сады трудно представить без бархатцев. Их пышные оранжевые и желтые цветы могут появляться с конца весны и продолжать цвести до первых заморозков.

Кроме того, у бархатцев есть приятный бонус: их лепестки съедобны. Их можно использовать для приготовления ароматного чая или добавлять в салаты в качестве яркого декоративного акцента. Поэтому это не просто цветы для клумбы, но и небольшой съедобный элемент летней кухни.

Эустома

Эустома легко может заставить подумать, что перед вами маленькие розы. Её нежные цветы бывают розовыми, фиолетовыми, жёлтыми, красными, белыми и кремовыми.

Растение любит солнце и прекрасно подходит не только для сада, но и для букетов. Формально эустома является многолетним растением, однако в более холодном климате она часто не переживает зиму под открытым небом.

Львиный зев

Львиный зев легко узнать по вертикальным соцветиям, которые совсем не похожи на обычные садовые цветы. В зависимости от сорта он может цвести с весны до осени, а цветов существует множество.

Растению подходит как солнце, так и легкая полутень. А еще львиный зев прекрасно смотрится в композициях, ведь его вертикальные «свечи» придают клумбе высоту и делают её визуально более интересной.

Платикодон

А вот это растение точно привлечет внимание. Платикодон, или ширококолокольчик крупноцветковый, получил одно из своих названий благодаря необычным бутонам. Перед распусканием они напоминают маленькие воздушные шарики, которые постепенно «надуваются», а затем превращаются в цветы в форме пятиконечной звезды.

Это многолетнее растение, которое может расти как на солнце, так и в полутени. Идеальный вариант для тех, кто хочет придать клумбе немного ботанической экстравагантности.

Если в августе ваш сад начинает терять красоту, не обязательно полностью переделывать клумбы. Обратите внимание на растения, которые цветут позже, регулярно удаляйте отцветшие соцветия и подбирайте цветы с разным периодом цветения. Так одни растения будут постепенно сменяться другими, и в саду не будет момента, когда он вдруг будет выглядеть «опустевшим».

Кроме того, август — прекрасное время, чтобы хорошенько присмотреться к тому, чего вам не хватает в этом году, и составить список желаний на следующий сезон.

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