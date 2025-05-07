Топ-10 устойчивых к болезням растений и цветов, которые превратят ваш сад в настоящий оазис красоты / © Associated Press

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Издание Martha Stewart рассказало о 10 прекрасных растениях из ботанических садов США и Европы, которые помогут сделать ваш сад не только эффектным, но и выносливым.

Флокс широколистный

Флокс широколистный / © Associated Press

Это настоящий фаворит среди цветов, произрастающих в полутени и на солнце. Его розовые цветы вздымаются над зелеными листьями, дарят саду мягкую романтику с июня по август. Самое главное — он устойчив к мучнистой росе, которая так часто поражает флоксы.

Устойчивость : к мучнистой росе

Высота : до 110 см

Условия: солнце или полутень и плодородная, дренированная почва.

Флокс метельчатый «Jeana»

Флокс / © Associated Press

Особенно ценен из-за миниатюрных, но многочисленных цветков, которые привлекают бабочек. Этот сорт выведен специально для повышенной стойкости к грибковым болезням.

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Устойчивость : к грибковым инфекциям

Высота : до 150 см

Условия: полутень или солнце, хорошо дренированная почва

Фиалка Viola pedunculata

Фиалка Viola pedunculata / © Associated Press

Эта фиалка — идеальный выбор для весенних клумб и контейнерного озеленения. Она устойчива к корневой гнили и грибковым поражениям, что делает ее универсальным растением для ландшафтного дизайна.

Устойчивость : к гнили, ботритису.

Высота : 15–20 см

Условия: полутень, дренированная почва

Гардения крупноцветковая

Гардения / © Credits

Этот эффектный гибрид — настоящая находка для ценителей редких деревьев. Обладает высокой стойкостью к корневой гнили, роскошными листьями и крупными цветами, напоминающими магнолии.

Устойчивость : к гнили

Высота : до 7 м

Условия: солнце или полутень, влажная, дренированная почва

Циния «Profusion»

Циния / © Associated Press

Эти яркие летние однолетники отличаются стойкостью к грибковым заболеваниям. Их красочные цветы радуют глаз до самых морозов и не нуждаются в особом уходе.

Устойчивость : к грибковым инфекциям, самоочищение.

Высота : до 45 см

Условия: солнце, дренированная почва

Эхинацея пурпурная

Ехинацея / © Associated Press

Кроме целебных свойств, эхинацея — еще и прекрасное садовое украшение. Устойчива к жаре, засухе и многим инфекциям, она привлекает опылителей и придает естественную гармонию.

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Устойчивость : к болезням, засухе.

Высота : до 90 см

Условия: солнце, дренированная почва

Ито-пионы

Пион / © Associated Press

Этот межвидовый гибрид объединяет выносливость древовидных пионов и многолетнее цветение травянистых. Идеальный выбор для клумбы с минимальным уходом.

Устойчивость : к грибковым заболеваниям

Высота : до 90 см

Условия: солнце или полутень, богатая почва

Кизил Kousa

Кизил Kousa / © Credits

Эффектное декоративное дерево, не боящееся ни мучнистой росы, ни антракноза. Весеннее цветение выглядит как нежная феерия из белых и розовых лепестков.

Устойчивость : к антракнозу, грибкам.

Высота : до 7 м

Условия: солнце или полутень, хорошо дренированная почва

Рододендрон «Dandy Man Color Wheel»

Рододендрон / © Associated Press

Этот сорт устойчив к фитофторозу и отлично выдерживает жару. Его цветки распускаются крупными соцветиями из красных бутонов, изменяющими оттенки в процессе раскрытия.

Устойчивость : к фитофторозу, жары.

Высота : до 1,2 м

Условия: полутень, влажная, но дренированная почва

Гортензия «Водопад Фудзи»

Гортензия / © Associated Press

Этот сорт кружевной гортензии обладает повышенной стойкостью к мучнистой росе. Большие цветочные шапки выглядят очень эффектно, особенно в сочетании с темно-зелеными глянцевыми листьями.

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Устойчивость : к мучнистой росе

Высота : до 1,8 м

Условия: полутень, влажная, хорошо дренированная почва.

Прежде чем высаживать растения, узнайте свою климатическую зону. Это поможет подобрать самые лучшие виды для вашего региона и получить максимум удовольствия от садоводства.

Даже самые стойкие к болезням растения нуждаются в любви: регулярном поливе, обрезке и подкормке. Но с этой десяткой вы точно получите сад мечты — яркий, стойкий и волшебный в любое время года.