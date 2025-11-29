Топ-10 вещей, которые не стоит хранить в гараже / © Associated Press

Лыжи, велосипеды, старые чемоданы, ящики с «когда-нибудь пригодится» — гараж выдерживает немало. Но издание Real Simple рассказало, что определенные вещи там хранить категорически нельзя. Причина проста: перепады температур, влажность, вредители и токсины могут испортить вещи или создать реальную опасность для вашей семьи.

Картины и любое искусство. Даже если это рисунок ребенка или картина, которая ждет «нормальной рамы», гараж — не место для креатива. Повышенная влажность быстро приведет к плесени, деформации бумаги и повреждению полотна. Искусство любит температуру, стабильность и сухость — гараж не дает ни одного из этих трех. Важные документы. Паспорта, свидетельства, контракты или старые дипломы — им не место рядом с автомобильным маслом. В гараже документы могут намокнуть или стать добычей грызунов. Если очень надо хранить что-то в гараже, делайте это только в огнеупорном и водозащищенном сейфе. Книги. Пусть у вас хоть библиотека, хоть три учебника со студенческих времен — гараж их погубит. Влажность склеивает страницы, портит обложки и создает плесень. Если не читаете, отдайте в библиотеку, школу или в букинистический магазин. Корм для животных. Пожалуй, самая распространенная ошибка. Пахучий корм привлекает мышей, крыс и других незваных гостей, которые легко прогрызают пакеты и оставляют неприятные «сюрпризы». Создавать бесплатную столовую для грызунов — не лучшая идея. Краска. Хранить краску в гараже во время ремонта можно, однако долгий срок — нет. Большинство красок требуют температуры от 15 до 26°C. В жару они «свариваются», в мороз — замерзают и теряют свойства. Даже если разморозится, это не гарантия, что краска останется качественной. Вино. Ценителям вина надо быть внимательными, гараж — это смертный приговор для вашей коллекции. Напиток нуждается в стабильной температуре, иначе вкус резко ухудшается. Если хотите хранить бутылки «на подарок», лучше купите винный стеллаж или мини-холодильник. Одежда, текстиль и пледы. Здесь все плохое собрано в одном месте, а именно моль, влажность, плесень и грызуны. В результате, одежда может усыхать, набирать запах, получить дыры или превратиться в дом для мышей. Если очень надо хранить что-то текстильное, делайте это в вакуумных пакетах и герметичных контейнерах. Дрова. Казалось бы, логично: гараж сухой, там можно держать дрова, но дрова — это прибежище для насекомых и грызунов, которые легко переедут ближе к вашему дому. Храните их на улице под навесом, как можно дальше от стен и дверей. Электроника. Телевизор, старая колонка или микроволновка «на дачу» — у многих это лежит в гараже годами. Но перепады температур и влага разрушают микросхемы быстрее, чем вы думаете. Электроника должна находиться в тепле и сухости или ее лучше продать или отдать. Опасные вещества. Пестициды, гербициды, топливо, газовые баллоны, лакокрасочные смеси — все это может протекать, испарять токсины и представлять пожарную опасность. Если храните дома, делайте это в отдельном хорошо вентилируемом помещении, недоступном для детей и животных.

Гараж — отличное место для инструментов, велосипеда или садовых принадлежностей, но не для вещей, которые реагируют на температуру, запахи, влажность или привлекают вредителей. Поэтому пересмотрите, что именно храните в своем гараже, возможно, некоторые предметы уже давно просигнализировали SOS, просто вы этого не услышали.