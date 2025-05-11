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Топ-10 вещей, которые нельзя делать во время мытья посуды
Расскажем вам об ошибках на кухне во время мытья посуды и как избежать распространения лишних бактерий, неприятных запахов и испорченной посуды.
Мытье посуды — рутинное, но крайне важное дело, которое большинство из нас выполняет каждый день. От того, как правильно мы это делаем, зависит не только чистота посуды, но и наше здоровье. Издание Martha Stewart собрало советы от экспертов, которые объясняют, какие ошибки нужно избегать, чтобы посуда блистала чистотой, а ваша кухня оставалась безопасной и гигиенической.
Использование грязной губки
Губка для мытья посуды — настоящий рассадник бактерий, если ее не мыть или не менять вовремя.
Факт: обычная кухонная губка может содержать более 300 различных типов бактерий, среди которых сальмонелла и кишечная палочка.
Рекомендация: промывайте губку горячей водой после каждого использования, дезинфицируйте в микроволновке (30 секунд во влажном состоянии) и меняйте ее каждые 1-2 недели.
Предварительное мытье посуды перед посудомойкой
Хотите — верьте, хотите — нет, но мыть посуду перед загрузкой в посудомоечную машину не нужно.
Почему? Современные моющие средства содержат энзимы, которые активируются именно в присутствии остатков пищи. Предварительная мойка ослабляет их эффективность.
Только соскребите большие куски пищи, остальные оставьте посудомоечники.
Слишком много моющего средства
Больше моющего средства — не значит лучшее очищение.
Риски: избыток моющего средства оставляет пленку на тарелках и стаканах, которую трудно смыть и может быть вредной при попадании в пищу.
Достаточно нескольких капель, особенно если используете концентрированную формулу.
Мытье в грязной раковине
Мытье тарелок в раковине, где есть остатки пищи или жир, — плохая идея.
Чем это чревато: бактерии из грязной раковины могут осесть на уже вымытой посуде.
Совет: всегда промывайте раковину перед мойкой, а посудомоечную машину — хотя бы раз в месяц.
Неправильная температура воды
Вода должна быть горячей, но не настолько, чтобы обжечь руки.
Оптимум: при ручном мытье — примерно 43°C–50°C. При мытье в посудомойне —48°C–50°C.
Слишком холодная вода не удалит жир, а горячая — опасна для кожи.
Использование неправильного моющего средства
Не каждое моющее средство подходит для посуды.
Избегайте: использования средств для ручной мойки в посудомойке — это даст большое количество пены, которая может повредить машину.
И наоборот: моющие средства для посудомоек — слишком концентрированы для кожи рук.
Хранение влажной посуды
Посуда должна быть абсолютно сухой, прежде чем ее убирать.
Почему это важно: влага — идеальная среда для развития плесени, бактерий и даже повреждения деревянных шкафов.
Совет: используйте кухонное полотенце или оставьте посуду сушиться на открытом воздухе.
Перегрузка посудомоечной машины
Желание вместить все и сразу часто вредит.
Риски: посуда не получит полноценного доступа к воде и моющему средству, останется грязной.
Лучше два полных цикла, чем один — бесполезный.
Неправильное размещение посуды
Не все вещи можно мыть в посудомойке.
Никогда не кладите: деревянные ложки, хрустальную посуду, сковородки с антипригарным покрытием. Они могут повредиться. Мойте все это вручную, щадяще и мягкими средствами.
Накопление посуды в раковине
«Оставлю на потом» — это самый быстрый путь к плохому запаху и засорению слива.
Совет: мойте посуду сразу или по крайней мере промывайте во избежание высыхания остатков пищи.
Мытье посуды — это не только о чистоте, но и о гигиене, безопасности и долговечности ваших кухонных принадлежностей. Маленькие изменения в привычках могут иметь большое влияние.