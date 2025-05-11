Топ-10 вещей, которые нельзя делать во время мытья посуды / © Credits

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Мытье посуды — рутинное, но крайне важное дело, которое большинство из нас выполняет каждый день. От того, как правильно мы это делаем, зависит не только чистота посуды, но и наше здоровье. Издание Martha Stewart собрало советы от экспертов, которые объясняют, какие ошибки нужно избегать, чтобы посуда блистала чистотой, а ваша кухня оставалась безопасной и гигиенической.

Использование грязной губки

Губка для мытья посуды — настоящий рассадник бактерий, если ее не мыть или не менять вовремя.

Факт : обычная кухонная губка может содержать более 300 различных типов бактерий, среди которых сальмонелла и кишечная палочка.

Рекомендация: промывайте губку горячей водой после каждого использования, дезинфицируйте в микроволновке (30 секунд во влажном состоянии) и меняйте ее каждые 1-2 недели.

Предварительное мытье посуды перед посудомойкой

Хотите — верьте, хотите — нет, но мыть посуду перед загрузкой в посудомоечную машину не нужно.

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Почему? Современные моющие средства содержат энзимы, которые активируются именно в присутствии остатков пищи. Предварительная мойка ослабляет их эффективность.

Только соскребите большие куски пищи, остальные оставьте посудомоечники.

Слишком много моющего средства

Больше моющего средства — не значит лучшее очищение.

Риски: избыток моющего средства оставляет пленку на тарелках и стаканах, которую трудно смыть и может быть вредной при попадании в пищу.

Достаточно нескольких капель, особенно если используете концентрированную формулу.

Мытье в грязной раковине

Мытье тарелок в раковине, где есть остатки пищи или жир, — плохая идея.

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Чем это чревато: бактерии из грязной раковины могут осесть на уже вымытой посуде.

Совет: всегда промывайте раковину перед мойкой, а посудомоечную машину — хотя бы раз в месяц.

Неправильная температура воды

Вода должна быть горячей, но не настолько, чтобы обжечь руки.

Оптимум: при ручном мытье — примерно 43°C–50°C. При мытье в посудомойне —48°C–50°C.

Слишком холодная вода не удалит жир, а горячая — опасна для кожи.

Использование неправильного моющего средства

Не каждое моющее средство подходит для посуды.

Избегайте: использования средств для ручной мойки в посудомойке — это даст большое количество пены, которая может повредить машину.

И наоборот: моющие средства для посудомоек — слишком концентрированы для кожи рук.

Хранение влажной посуды

Посуда должна быть абсолютно сухой, прежде чем ее убирать.

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Почему это важно: влага — идеальная среда для развития плесени, бактерий и даже повреждения деревянных шкафов.

Совет: используйте кухонное полотенце или оставьте посуду сушиться на открытом воздухе.

Перегрузка посудомоечной машины

Желание вместить все и сразу часто вредит.

Риски: посуда не получит полноценного доступа к воде и моющему средству, останется грязной.

Лучше два полных цикла, чем один — бесполезный.

Неправильное размещение посуды

Не все вещи можно мыть в посудомойке.

Никогда не кладите: деревянные ложки, хрустальную посуду, сковородки с антипригарным покрытием. Они могут повредиться. Мойте все это вручную, щадяще и мягкими средствами.

Накопление посуды в раковине

«Оставлю на потом» — это самый быстрый путь к плохому запаху и засорению слива.

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Совет: мойте посуду сразу или по крайней мере промывайте во избежание высыхания остатков пищи.

Мытье посуды — это не только о чистоте, но и о гигиене, безопасности и долговечности ваших кухонных принадлежностей. Маленькие изменения в привычках могут иметь большое влияние.