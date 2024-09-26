Топ-10 видов капусты: чем они полезны и как их готовить

Капуста представлена во многих сортах и цветах, что делает ее отличным и полезным овощем, который можно употреблять как в сыром, так и в термически обработанном виде.

У каждого сорта капусты есть свои уникальные характеристики и вкусовые отличия. Издание Fine Dining Lovers рассказало о десяти самых распространенных сортах, которые можно найти на прилавках магазинов, чтобы вы смогли выбрать самый вкусный для себя овощ.

Кочанная капуста

Капуста / Фото: Associated Press

Кочанная капуста – самый распространенный сорт. У большого кочана капусты толстые, плотно собранные листья. Цвет наружных листьев обычно светло-зеленого цвета, который становится бледно-зеленым или белым к центру.

Зеленую капусту обычно едят сырой в салатах, кроме того, ее можно готовить на пару, пассеровать, тушить или квасить.

У зеленой капусты может быть легкий перечный вкус, если ее употреблять в сыром виде, но ее вкус становится более сладким и менее острым, если ее приготовить.

Краснокочанная капуста

Красноголовая капуста / Фото: Credits

Эта капуста напоминает зеленую, но у неё красный, вернее, пурпурный цвет. Ее головка обычно меньше, чем у зеленой, но листья так же плотно упакованы.

Краснокочанная капуста вкусная, ее можно нарезать тонкими ломтиками в салат или просто отварить. Ее можно мариновать и подавать в качестве гарнира во многие блюда. Во время варки вода становится синего цвета, а капуста свой цвет немного теряет. Чтобы этого не произошло, добавьте во время приготовления в воду уксус или лимонный сок.

Эта капуста – одна из самых полезных благодаря содержанию антоцианов, которые целебно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Капуста пекинская

Пекинская капуста / Фото: Credits

Пекинская капуста также известна как китайская капуста. Она не похожа на кочерыжку, у неё продолговатая форма и длинные бледно-зеленые или желтые листья, которые растут на толстых белых хрустящих стеблях.

У капусты прекрасный нежный вкус и перечный оттенок. Она идеальна для салатов или стир-фрай (специальная техника приготовления WOK). Даже у белой части стебля нет горечи и жесткости. Ее можно измельчить и наслаждаться в сыром виде в салате. В азиатской кухне из этой капусты часто готовят супы, жареные блюда или рагу. Ее можно ферментировать для приготовления кимчи.

Савойская капуста

Савойская капуста / Фото: Credits

Савойскую капусту иногда называют кудрявой. Она, пожалуй, самая красивая из всех сортов, потому что у неё гофрированные листья. Она более пышная и менее плотная, чем у зеленая или краснокачаная капусты.

Многие предпочитают именно эту капусту, из-за ее мягкого вкуса и нежных листьев. Она идеальна для использования в сыром и тонко нарезанном виде в салатах, для зажарки или тушения с маслом. Вы легко можете заменить ею рисовую бумагу или нори.

Савойская капуста – хороший источник витаминов, минералов и клетчатки.

Чёрная капуста

Кале тосканский / Фото: Credits

Это итальянская капуста, также известная как тосканская капуста или "cavolo nero". Иногда ее называют — "капустным динозавром". У черной итальянской капусты толстый центральный стебель и длинные, похожие на копья листья с морщинистой поверхностью с пузырьками.

Чтобы приготовить ее, нужно просто удалить центральный стебель и нарезать листья. Поскольку сердцевина может быть достаточно жесткой, лучше ее не есть. Это действительно универсальный сорт капусты, ведь ее можно отваривать, жарить, готовить на пару или есть в сыром виде. Нарезанные толстые листья можно использовать вместо ромена в салате "Цезарь", тушить, добавлять в пасту, супы, рагу или просто пассеровать с маслом и чесноком. Она хорошо сочетается с фасолью и свининой. Молодые нежные листья используют в сыром виде в зеленых салатах. У неё тонкий перечный вкус с остринкой и сладкое послевкусие.

Капуста наполнена питательными веществами, витаминами, марганцем, кальцием, железом, фолатами и пищевыми волокнами. Она содержит фитонутриенты и флавоноиды, обеспечивающие полезные антиоксидантные свойства организму.

Кудрявая капуста (Кале)

Кейл / Фото: Credits

Кале – один из самых полезных сортов капусты. В отличие от других видов, капуста не образует кочерыжку – ее темно-зеленые гофрированные листья растут из центрального стебля.

Сырые листья могут быть жесткими и неаппетитными, поэтому лучше быстро бланшировать их, чтобы они стали более мягкими.

Кале также бывает разных цветов, таких как темно-зеленый, фиолетовый и голубовато-зеленый.

Польза капусты для здоровья делает ее суперпродуктом – только одна горсть нарезанной капусты содержит суточную норму витаминов A, C и K.

Бок-чой

Капуста Сторона / Фото: Credits

У бок-чой, кто-то ее называет пак-чой, тонкие, нежные темно-зеленые листья, произрастающие из хрустящего белого стебля.

У капусты мягкий, но яркий капустный вкус. Жарка – самый распространенный способ ее приготовления, но тушение также подчеркивает её сладость. Беби-бок-чой можно готовить целиком, но во "взрослой" версии, все же лучше, когда листья отделены.

Бок-чой – хороший источник минералов и витаминов. Листья содержат большое количество витаминов А, С и К, а также немного витамина В6.

Голландская капуста

Капуста / Фото: Credits

Голландская капуста (также называемая белокочанной) – это зеленая капуста с бледными плотными листьями. Солнечный свет обычно окрашивает наружные листья в бледно-зеленый цвет, а внутренние остаются белыми. Другая причина, почему у некоторых видов капусты белый цвет, состоит в том, что она обычно сохраняется в течение зимы в темном прохладном месте. Это приводит к разрушению хлорофилла и листья теряют свой бледно-зеленый цвет.

Январская царская капуста

Январская царская капуста / Фото: Credits

Она выделяется среди других початков своим привлекательным зелено-фиолетовым цветом. У неё зеленые листья у основания, которые изменяют цвет на темно-фиолетовый или красный в верхней части. У листьев текстура савойской капусты, но по форме они напоминают белокочанную.

Готовьте эту вкусную капусту так же, как савойскую. Вы можете использовать её, чтобы украсить блюда. Еще один совет для приготовления этой капусты — обжарьте ее нарезанные или нашинкованные листья с маслом.

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста / Фото: Credits

Похожа на Кале и цветную капусту. Этот крестоцветный овощ напоминает миникапусту.

Ее обычно нарезают и варят, чтобы сделать питательный гарнир. Если вы где-нибудь найдете ее в продаже на ножке, она сможет храниться несколько недель в холодильнике. Срежьте кончики, удалите темно-зеленые листья, а затем начинайте готовить. Ее можно жарить или готовить на пару с беконом.

Брюссельская капуста низкокалорийна, однако содержит много питательных веществ, таких как клетчатка, витамин К и витамин С.

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