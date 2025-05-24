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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
65
Время на прочтение
3 мин

Топ-11 лайфхаков, как избавиться от электростатики на одежде: действенные советы

Кому из нас не знакома ситуация: любимый свитер прилип к телу, синтетическое платье нестерпимо пристает к ногам, а с каждым прикосновением к металлу вас поражает током.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Топ-11 лайфхаков, как избавиться от электростатики на одежде: действенные советы

Топ-11 лайфхаков, как избавиться от электростатики на одежде: действенные советы / © Credits

Причина — статическое электричество. Это явление, которое возникает в результате трения между тканями или тканью и сухой кожей. Хорошо, что с этим можно бороться. Издание Real Simple рассказало об 11 действенных советах, как избавиться от нежелательной электризации и дома, и просто в процессе ношения вещей.

Почему одежда электризуется

Когда разные материалы (особенно синтетические — нейлон, полиэстер, акрил) трутся между собой, они обмениваются электронами. Это создает заряд, который «тянет» ткани друг к другу или к телу. Особенно актуально в отопительный сезон, когда воздух в помещениях пересушен.

Профилактика на этапе стирки и сушки

  • Добавьте белый уксус во время полоскания. Половина стакана дистиллированного белого уксуса во время финального полоскания снижает электризацию одежды. Уксус расщепляет остатки моющих средств и смягчает волокна. Используйте натуральный, без ароматизаторов. После сушки запах полностью исчезает.

  • Сортируйте одежду по типу ткани. Сушите синтетику отдельно от хлопка и льна. Нейлон и полиэстер активнее накапливают заряд, поэтому при совместной сушке могут «зарядить» натуральные ткани.

  • Используйте смягчители ткани или салфетки для сушки. Эти средства содержат катионные вещества, нейтрализующие отрицательно заряженные волокна. Вы можете добавить жидкий кондиционер во время стирки или использовать специальные салфетки в сушильной машине.

  • Попробуйте шарики для сушки из шерсти. Натуральные шерстяные шарики — экологическая альтернатива смягчителям. Они уменьшают трение между вещами в барабане, что помогает снизить образование заряда. Достаточно 2–3 шарика на одну загрузку.

  • Сушите вещи на воздухе. Сушилка — главный источник статического электричества. Если есть возможность, развешивайте одежду на веревке или сушилке. Это также повышает влажность в помещении — еще один фактор, снижающий электризацию.

Что делать во время ношения

  • Увлажняйте воздух и ткани. Статическое электричество «любит» сухость. Оптимальная влажность воздуха в доме — 40–60%. Если у вас нет увлажнителя — распылите немного воды с пульверизатора на внутреннюю сторону одежды или пройдитесь влажной салфеткой. Не забывайте дать одежде полностью высохнуть перед выходом из дома.

  • Металлическая вешалка или фольга. Металл нейтрализует электростатический заряд. Произведите металлической вешалкой или алюминиевой фольгой между слоями ткани — эффект мгновенный.

  • Нанесите лосьон на кожу. Сухая кожа — идеальная среда для накопления статического электричества. После душа нанесите нейтральный увлажняющий лосьон и дайте ему впитаться, прежде чем одеваться. Выбирайте средства без масел и красителей, чтобы не оставлять пятна на одежде.

  • Смените обувь. Носите обувь на кожаной подошве, а не на резиновой. Кожа позволяет телу «сбрасывать» электрический заряд, в то время как резина накапливает его.

  • Воспользуйтесь лаком для волос. Да, это работает! Распылите немного лака на внутреннюю часть одежды с расстояния 30-50 см. Он создает защитную плёнку на волокнах и уменьшает статический эффект.

  • Попробуйте антистатические спреи. В магазинах доступны антистатики — специальные средства, быстро нейтрализующие заряды. Их можно наносить прямо на одежду или использовать во время глажки. Обращайте внимание на состав — лучше выбирать спреи без спирта и увлажняющие компоненты.

Статическое электричество — мелкая, но очень раздражительная проблема. Однако с этими простыми советами вы сможете сохранить комфорт, ухоженный вид одежды и уверенность в любой ситуации.

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Дата публикации
Количество просмотров
65
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