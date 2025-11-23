ТСН в социальных сетях

Топ-11 способов сделать вашу кухню более уютной

Кухня — это сердце дома, место, где собирается семья, где рождаются кулинарные шедевры и где мы проводим самые теплые моменты.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Топ-11 способов сделать вашу кухню более уютной / © Credits

Однако даже самый современный интерьер может казаться холодным и неприветливым. Издание Real Simple рассказало об 11 дизайнерских советах, которые помогут сделать вашу кухню уютнее, но не тратить на это состояние.

  • Теплая палитра цветов. Холодные оттенки имеют стильный вид, но для уюта выбирайте теплые, такие как бежевый, терракотовый, мягкие желтые или красные. Деревянная мебель и деревянные фасады добавляют тепла и естественности, а золотые или бронзовые акценты создают ощущение уюта.

  • Коврики на полу. Коврики или плетеные дорожки сделают кухню более комфортной и придадут тепла ногам. Это особенно приятно, если вы проводите много времени у плиты.

  • Акценты из обоев. Смело используйте обои не только на стенах, они могут украсить стену за полочками, фасады шкафов или даже потолок. Узоры и текстуры добавляют дому индивидуальности и тепла.

  • Избегайте холодного металла. Стальные кухонные приборы часто имеют холодный вид. Выбирайте приборы с цветными панелями или обшитые деревом, у них будет гармоничный и «уютный» вид.

  • Разделите пространство. Большие кухни могут казаться пустыми. Добавьте зонирование, например уголок для завтрака с подушками, маленькую зону отдыха с креслами и столиком, это сделает кухню уютной и привлекательной для общения.

  • Правильное освещение. Теплый свет ламп вместо холодных люминесцентных создает атмосферу комфорта. Лампы на столешнице или открытых полках помогут сделать кухню уютнее.

  • Аксессуары с мыслью о комфорте. Красивая посуда, картины, маленькие декоративные элементы или семейные фотографии делают кухню живой. Не бойтесь добавить личные детали.

  • Природные материалы. Дерево, свежие травы, фрукты, натуральные ткани добавляют тепла и естественности. Даже маленькие растения на подоконнике делают пространство более уютным.

  • Все органы чувств в игре. Ароматы тоже создают атмосферу, например, свечи, душистые травы, выпечка или десерты. Мягкая музыка усилит эффект уюта.

  • Винтажные элементы. Фурнитура и мебель из прошлого, например, 50-70-х годов, добавляют тепла и уникальности. Открытая полка или винтажный шкаф создают ощущение уютного дома.

  • Небольшой беспорядок. Полностью пустые столешницы имеют стерильный вид. Красивая миска с фруктами, любимые книги, горшок с травами или небольшие декоративные элементы придадут жизненности и уюта.

С этими простыми советами даже современная, минималистичная кухня может превратиться в самое теплое и уютное место в вашем доме. Ведь уют — это не только о стиле, но и об атмосфере, которую мы создаем собственноручно.

