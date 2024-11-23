Топ-12 интересных лайфхаков для поддержания чистоты в доме

Домашняя уборка может быть простой и даже приятной, если знать несколько проверенных лайфхаков.

Эти секреты сэкономят ваше время и сделают дом чистым. Практическими советами поделились на странице homerevolution_.

Удаление извести из ванны

Известковый налет в ванной может испортить даже самый идеальный интерьер. Смешайте пищевую соду с мягким средством для посуды, нанесите на загрязненные участки и оставьте на несколько минут. Затем смойте теплой водой – ваша ванна засияет чистотой.

Очистка туалета

Перед сном или уходя из дома, бросьте в унитаз гигиеническую таблетку для зубных протезов. Оставьте ее действовать. Утром или по возвращении вас удивит результат – поверхность будет сиять.

Швы между плиткой на кухне

Справиться со сложным загрязнением на кухне помогут бумажные полотенца и немного отбеливателя. Пропитайте отбеливателем бумагу и уложите между плиткой. Оставьте на несколько часов, а если грязь не ушла полностью – повторите процедуру.

Чистота раковин и душевых кабин

Для хорошего очищения раковины или душевых можно сделать простое средство: смешайте равные части жидкости для мытья посуды и белого уксуса. Нанесите смесь на поверхность, затем смойте водой.

Пятна на нержавеющей стали

Зубная паста подходит не только для чистки зубов, она отлично подходит для очистки нержавеющей стали. Нанесите ее мягкой зубной щеткой на поверхность, осторожно вотрите, а затем отполируйте чистой сухой тканью.

Грязные носки

Чтобы вернуть вашим носкам идеальный вид, посыпьте их пищевой содой и добавьте немного белого уксуса. Оставьте их замачиваться на несколько часов, а затем постирайте как обычно.

Мусорные пакеты

Положите рулон мусорных пакетов сразу в урну. Когда вы наполните один, новый пакет будет уже готов. Это экономит время и избавляет от необходимости искать пакеты, когда они очень нужны.

Свежесть ковров

Добавьте в просеиватель муки пищевую соду и несколько капель любимых эфирных масел. Равномерно рассыпьте эту смесь по коврам, оставьте на 30 минут, а затем пропылетесь. Это освежит воздух в доме и удалит неприятные запахи.

Приятный аромат подушек

Используйте бельевые салфетки, чтобы придать подушкам приятный аромат. Просто уложите их рядом во время сушки или хранения.

Свежесть штор

Освежите воздух в доме, распылив любимый спрей для белья на шторы. Затем откройте окна, чтобы аромат распространился по всей комнате.

Очистка чайника

Для удаления накипи в чайнике вскипятите воду с двумя чайными ложками лимонной кислоты. Дайте смеси постоять 15–20 минут, затем опорожните чайник и тщательно промойте. После этого вскипятите в нем чистую воду, чтобы полностью удалить остатки кислоты.

Чистое стекло

Чтобы очистить стеклянные или зеркальные поверхности и не осталось разводов, используйте белый уксус. Хотя его запах может показаться неприятным, он быстро выветривается и оставляет блестящую поверхность.

Следуя этим простым советам, вы сможете поддерживать чистоту и уют в своем доме с минимальными усилиями. Попробуйте и результат вас непременно удивит.

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