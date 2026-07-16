Топ-12 лучших идей освещения гостиной, которые мгновенно сделают интерьер стильным и уютным

12 лучших идей освещения гостиной, которые мгновенно сделают интерьер стильным и уютным / © Associated Press

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Гостиная — сердце дома. Именно здесь мы встречаем гостей, читаем книги, смотрим фильмы, собираемся всей семьёй или просто отдыхаем после насыщенного дня. И хотя обычно больше всего внимания мы уделяем мебели или декору, именно свет создает ту атмосферу, которую чувствуешь сразу, как только переступаешь порог комнаты, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Даже одна новая лампа, люстра или подвесной светильник могут кардинально изменить атмосферу помещения. А чтобы не запутаться среди сотен вариантов, стоит обратить внимание на несколько проверенных хитростей.

Одно из самых эффектных решений для комнат со стандартной высотой потолка — выразительный накладной светильник . Его стоит разместить над журнальным столиком. В таком случае светильник можно опустить чуть ниже, чем обычно в коридорах или проходах, сделав его настоящим композиционным центром комнаты.

Не менее эффектно смотрятся скульптурные подвесные светильники. Освещение — недооцененный герой любого интерьера. Оно не только создает настроение, но и помогает решать сложные задачи планировки. Для одной из гостиных в квартире можно выбрать композицию из трёх подвесных светильников, которая красиво заполнит пространство и станет его главным украшением.

Иногда достаточно даже не менять лампу, а просто заменить абажур . Можно экспериментировать с насыщенными цветами, необычными принтами или тканями, которые гармонируют с текстилем в комнате. Абажуры помогают мягко рассеивать свет, освежают интерьер и являются одним из самых доступных способов изменить атмосферу без значительных затрат.

Еще один дизайнерский лайфхак — настенные бра . Они прекрасно создают уют и помогают выделить отдельные зоны.Можно расположить два одинаковых бра по обе стороны от камина, картины или другого декоративного акцента. Так же можно оформить большой диван или уютный уголок для чтения.

Если хочется произвести впечатление, стоит обратить внимание на эффектную люстру. Она легко становится главным акцентом интерьера и придает пространству характер. Рекомендуется присмотреться как к винтажным моделям, так и к современным дизайнерским брендам. Несмотря на то что такая покупка кажется серьёзной инвестицией, именно люстра часто определяет стиль всей комнаты.

Особый шарм интерьеру придаёт и винтажное освещение . Старинные светильники имеют свою историю, придают дому индивидуальный характер и делают его непохожим на другие. Найти интересные экземпляры можно на блошиных рынках, в винтажных магазинах, секонд-хендах или на распродажах частных коллекций.

Впрочем, самой большой ошибкой может стать использование только одного источника света на потолке. Создавайте многоуровневое освещение, сочетайте потолочные светильники, бра, настольные лампы и торшеры. Именно так рождается мягкая, уютная атмосфера, в которой комфортно проводить время.

Не стоит забывать и о свечах. Хотя они давно перестали быть основным источником света, их теплое мерцание до сих пор не имеет себе равных в создании домашнего уюта. Свечи не стоит зажигать только по праздникам: несколько огоньков способны превратить обычный вечер в особенный.

Если же в гостиной высокие или двухуровневые потолки, отличным решением станет большой многоуровневый светильник . Масштабное освещение придает помещению драматичности, подчеркивает высоту комнаты и помогает гармонично заполнить вертикальное пространство.

Также помните о балансе . Удачный интерьер сочетает в себе торшеры, настольные лампы, скрытую подсветку и верхнее освещение. При этом яркие дизайнерские светильники стоит комбинировать с более мягкими источниками света, которые создают домашнюю атмосферу.

Обратите внимание ещё на один нюанс — освещение должно располагаться на разной высоте. Свет, падающий с разных сторон, выглядит более естественно и делает пространство значительно уютнее. Создать особую атмосферу помогут оригинальные абажуры со складками или тканями с декоративными принтами.

И, наконец, современный тренд, который всё чаще появляется в стильных домах, — умное освещение. Можно заменить обычные лампочки на умные модели. Они позволяют регулировать яркость, температуру света и даже атмосферу в комнате с помощью смартфона или голосовых команд. К тому же установить такие лампы можно самостоятельно всего за несколько минут.

Стильная гостиная — это не только красивая мебель или дизайнерский декор. Именно свет определяет, насколько уютным, тёплым и живым будет это пространство.

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