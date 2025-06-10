Топ-12 пород кошек, которые идеально подходят тем, кому нравятся собаки

Собака породы стабихун и бенгальский кот / © Associated Press

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Такие кошки не просто мурлыкают — они встречают вас у дверей, приносят игрушки, любят играть в «принеси» и не откажутся от вечернего сериала на вашем колене. Издание Martha Stewart рассказало о 12 породах кошек, которые идеально подойдут тем, кто привык к собачьему характеру — открытому, игривому и социальному.

Абиссинская кошка

Эти изящные красотки с интересными глазами и короткой шерстью — настоящие исследователи. Они любят прыгать, бегать и общаться. Их мурлыканье больше похоже на нежное чирканье, а еще они всегда рядом с хозяином. Любят высоту — позаботьтесь о полках и высоких царапках.

Американский керл

Главная фишка — загнутые назад ушки, которые создают впечатление постоянного удивления. Это активные, дружелюбные коты, которые легко уживаются с детьми и даже другими животными. Прекрасный выбор для семьи.

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Бенгальская кошка

По внешнему виду — настоящий дикий кот, на самом деле — преданный, умный и невероятно игривый компаньон. Их можно учить командам, они обожают прогулки на поводке и активно участвуют в семейной жизни.

Девон-рекс

С большими ушами, волнистой шерстью и любознательным взглядом, эти коты кажутся инопланетянами, но характер — на 100% собачий. Любят играть, повторять трюки, тянутся к людям и буквально не слезают с ваших плеч.

Мэйн-кун

Это самая большая порода домашних кошек — настоящий «пес в теле кота». Обожают внимание, легко учатся и верно следуют за хозяином. Их можно учить командам, а еще они очень кротки к детям.

Менкс

Хвоста у этих кошек почти нет, зато есть охотничий инстинкт и огромная энергия. Мэнксы с удовольствием играют в «принеси», реагируют на команды и могут быть охранниками мышей. Они очень лояльны и преданы своему человеку.

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Оцикет

Несмотря на пятнистый облик дикого кота, оцикеты полностью домашние и очень коммуникабельные. Их можно учить гулять на поводке, они с радостью сопровождают хозяина во время прогулки и не любят оставаться в одиночестве.

Регдол

Название породы переводится как «тряпичная кукла» — настолько эти кошки расслабляются на руках. Их не испугает шум детей или новые знакомства. Они ходят за хозяином, разговаривают, любят объятия и даже будут приветствовать вас у двери.

Саванна

Это гибрид домашнего кота и дикого сервала. Саванны чрезвычайно прыгучие, активные и сообразительные. Нуждаются в пространстве и внимании. Они могут плавать, гулять на поводке и общаться как настоящие собаки — только громче.

Сфинкс

Эти кошки — как маленькие артисты. Любят внимание, легко изучают трюки, всегда рядом и спят только на хозяине. Им нужен теплый дом, а вам любовь к нежным объятиям.

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Сиамская кошка

Эти утонченные коты — настоящие болтуны. Они обожают говорить (буквально!), легко учатся, но требуют внимания. Их интеллект и способность привязываться напоминают собачью верность.

Турецкий ван

Это одна из немногих пород, которая обожает плавать. Турецкие ваны активно играют, приносят игрушки, легко привыкают к поводку и могут сопровождать вас в походах. Их часто называют котами, которые обожают плавать.

Если вы ищете животное с активным характером, открытой эмоциональностью и преданностью, эти породы станут замечательными друзьями. Они не просто живут в доме, они становятся частью семьи: следят за вами, отвечают голосом, ждут с работы и не прочь вместе полежать под пледом.