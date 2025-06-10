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Топ-12 пород кошек, которые идеально подходят тем, кому нравятся собаки
Если вы считаете себя «собачником», но задумываетесь над тем, чтобы завести кота, не торопитесь, мир кошек не менее многогранен, чем мир собак. Некоторые породы могут удивить своей кротостью, привязанностью к хозяину и даже умением гулять на поводке.
Такие кошки не просто мурлыкают — они встречают вас у дверей, приносят игрушки, любят играть в «принеси» и не откажутся от вечернего сериала на вашем колене. Издание Martha Stewart рассказало о 12 породах кошек, которые идеально подойдут тем, кто привык к собачьему характеру — открытому, игривому и социальному.
Абиссинская кошка
Эти изящные красотки с интересными глазами и короткой шерстью — настоящие исследователи. Они любят прыгать, бегать и общаться. Их мурлыканье больше похоже на нежное чирканье, а еще они всегда рядом с хозяином. Любят высоту — позаботьтесь о полках и высоких царапках.
Американский керл
Главная фишка — загнутые назад ушки, которые создают впечатление постоянного удивления. Это активные, дружелюбные коты, которые легко уживаются с детьми и даже другими животными. Прекрасный выбор для семьи.
Бенгальская кошка
По внешнему виду — настоящий дикий кот, на самом деле — преданный, умный и невероятно игривый компаньон. Их можно учить командам, они обожают прогулки на поводке и активно участвуют в семейной жизни.
Девон-рекс
С большими ушами, волнистой шерстью и любознательным взглядом, эти коты кажутся инопланетянами, но характер — на 100% собачий. Любят играть, повторять трюки, тянутся к людям и буквально не слезают с ваших плеч.
Мэйн-кун
Это самая большая порода домашних кошек — настоящий «пес в теле кота». Обожают внимание, легко учатся и верно следуют за хозяином. Их можно учить командам, а еще они очень кротки к детям.
Менкс
Хвоста у этих кошек почти нет, зато есть охотничий инстинкт и огромная энергия. Мэнксы с удовольствием играют в «принеси», реагируют на команды и могут быть охранниками мышей. Они очень лояльны и преданы своему человеку.
Оцикет
Несмотря на пятнистый облик дикого кота, оцикеты полностью домашние и очень коммуникабельные. Их можно учить гулять на поводке, они с радостью сопровождают хозяина во время прогулки и не любят оставаться в одиночестве.
Регдол
Название породы переводится как «тряпичная кукла» — настолько эти кошки расслабляются на руках. Их не испугает шум детей или новые знакомства. Они ходят за хозяином, разговаривают, любят объятия и даже будут приветствовать вас у двери.
Саванна
Это гибрид домашнего кота и дикого сервала. Саванны чрезвычайно прыгучие, активные и сообразительные. Нуждаются в пространстве и внимании. Они могут плавать, гулять на поводке и общаться как настоящие собаки — только громче.
Сфинкс
Эти кошки — как маленькие артисты. Любят внимание, легко изучают трюки, всегда рядом и спят только на хозяине. Им нужен теплый дом, а вам любовь к нежным объятиям.
Сиамская кошка
Эти утонченные коты — настоящие болтуны. Они обожают говорить (буквально!), легко учатся, но требуют внимания. Их интеллект и способность привязываться напоминают собачью верность.
Турецкий ван
Это одна из немногих пород, которая обожает плавать. Турецкие ваны активно играют, приносят игрушки, легко привыкают к поводку и могут сопровождать вас в походах. Их часто называют котами, которые обожают плавать.
Если вы ищете животное с активным характером, открытой эмоциональностью и преданностью, эти породы станут замечательными друзьями. Они не просто живут в доме, они становятся частью семьи: следят за вами, отвечают голосом, ждут с работы и не прочь вместе полежать под пледом.