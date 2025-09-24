Топ-12 вещей, которые стоит убрать из спальни до большого осеннего похолодания

Спальня — это место нашего отдыха, зона, где мы восстанавливаем силы и от того, насколько она чистая и уютная, зависит качество сна. Издание Real Simple рассказало, что прежде чем начать новый сезон, стоит провести генеральную уборку и избавиться от вещей, которые мешают свободному пространству и создают ощущение хаоса.

Все, что хранится под кроватью. «Черная дыра» для забытых вещей — именно так большинство описывает пространство под кроватью. Старая одежда, коробки, сувениры или просто ненужный хлам накапливаются там годами. Но, по фэн-шуй, хаос под кроватью может мешать отдыху и даже влиять на качество сна. Поэтому сделайте ревизию, часть отдайте, часть выбросьте, а ценное перенесите в органайзеры или шкаф.

Проволочные вешалки. Такие «бесплатные» вешалки, которые часто дают в химчистках, могут безвозвратно испортить форму одежды. Кроме того, они имеют неэстетичный вид. Лучше заменить их на тонкие велюровые или деревянные, которые держат форму вещей и создают порядок в шкафу.

Пакеты из химчистки. Прозрачные пластиковые чехлы, в которых возвращают вещи из химчистки, опасны для ткани. Они задерживают запахи и могут привести к пожелтению одежды. Замените их на тканевые чехлы, которые продлят жизнь вашим любимым вещам.

Одежда, которую вы не носите. Классическое правило, если вещь не вызывает радости, от нее надо избавиться. Слишком тесные платья, футболки с пятнами или вещи, которые лежат без одевания несколько лет, только забирают пространство и создают ощущение захламленности.

Изношенная обувь. Старые кроссовки без амортизации могут вредить здоровью спины и суставов. Каблуки с подтертыми набойками опасны для ходьбы. Если обувь еще можно восстановить, отнесите ее к мастеру, если же нет, не жалейте и выбросите.

Старые комплекты постельного белья. Простыни с дырками, наволочки с пятнами косметики, одеяла, которые потеряли мягкость, все это пора заменить. Кстати, старое белье можно передать в приюты для животных, где его используют для обустройства лежанок.

Заваленные ящики тумбочек. Тумбочка возле кровати часто превращается в помойку, ведь там можно найти старые книги, чеки, рецепты, мелочи «на потом». В результате там нет места для того, что действительно нужно, например, крема для рук, любимой книги или фонарика. Выделите 15 мин и расчистите это пространство.

Неиспользованные хобби-материалы. Если летом вы увлеклись рисованием или скрапбукингом, а осенью не планируете продолжать, перенесите материалы в другое место. Иначе они будут лежать в спальне и создавать впечатление незавершенности.

Лишние органайзеры и контейнеры. Когда мы избавляемся от вещей, контейнеры для хранения становятся ненужными. Нет смысла держать пустые коробки или корзины в комнате. Сложите их в кладовую или подвал, а спальню оставьте для уюта.

Несезонная одежда. Осень — это время теплых свитеров и шарфов. Летние сарафаны, пляжные шляпки или легкие футболки лучше убрать подальше, чтобы освободить пространство для вещей, которые носите ежедневно.

Почти пустые косметические средства. У каждой женщины есть ящик с «почти пустыми» баночками, например, засохшие салфетки, тональный крем другого оттенка, помада, которой уже давно не пользуетесь. Такие мелочи только занимают пространство и создают хаос. Избавьтесь от них без сожаления.