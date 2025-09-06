Топ-13 интересных идей для маленькой гостиной: дизайнерские советы

Маленькая гостиная / © Associated Press

Реклама

Если у вас ограниченная площадь, не стоит жертвовать красотой, достаточно грамотно подобрать мебель, освещение и декор. Издание Martha Stewart рассказало о 13 проверенных идеях от дизайнеров интерьеров, которые помогут визуально увеличить комнату, сделать ее комфортной и современной.

Найдите креативное место для телевизора. Вместо массивной тумбы можно встроить телевизор в стену, интегрировать его в книжную полку или повесить над камином. Современные модели даже имитируют картину, когда вы их не используете. Используйте пятую стену. Потолок — недооцененный элемент интерьера. Добавьте яркие обои, распишите его в смелый цвет или подчеркните эффектным светильником. Это привлечет внимание вверх и сделает комнату просторнее. Сделайте окна выше, повесьте шторы максимально высоко, прямо под потолок. Длинные портьеры, которые касаются пола, визуально вытягивают комнату и делают окна шире. Замените лампы на бра. Настольные лампы занимают много места. Выберите стильные бра на стену, они сэкономят пространство и придадут интерьеру современности. Добавьте складную мебель. Столики-трансформеры, раскладные кресла и откидные полки — настоящие спасители в маленьких комнатах. Они многофункциональны и удобны. Используйте светлые фоны для искусства. Белый или бежевый цвет стен создает ощущение пространства и одновременно является прекрасным полотном для ярких картин или постеров. Это работает как акцент и визуально расширяет комнату. Измерьте все заранее. Мебель в маленькой комнате должна быть в правильном масштабе. Слишком большие диваны или столы «съедают» пространство, тогда как компактные и продуманные предметы делают его визуально больше. Не бойтесь темных оттенков. Хоть это звучит неожиданно, но темные стены и даже потолок могут увеличить пространство. Они добавляют глубины, создают драматическое настроение и отвлекают внимание от маленькой площади. Откажитесь от боковых столиков. Вместо нескольких маленьких столиков лучше выбрать один функциональный журнальный стол или несколько пуфов, которые можно передвигать. Это освободит место и добавит удобства. Расположение мебели. Не ставьте диван и кресла вплотную к стенам. Когда мебель немного отодвинута, пространство кажется более свободным и сбалансированным. Создайте фокусную точку. Большая картина, яркий цветок в горшке или эффектная лампа могут стать акцентом, который будет отвлекать внимание от размеров комнаты и объединит интерьер. Кофейный столик. Массивные столы стоит заменить на более компактные решения — несколько маленьких столиков или пуфы, которые легко передвигать. Это добавляет мобильности и легкости пространству. Положите большой ковер. Большой ковер способен визуально объединить все зоны гостиной. Он создает ощущение целостности и делает комнату просторнее.

Маленькая гостиная может быть стильной и удобной, если использовать правильные дизайнерские лайфхаки. Игра с освещением, цветами и функциональной мебелью поможет вам создать пространство, в котором захочется проводить больше времени.