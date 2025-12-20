Топ-13 советов, как сэкономить на еженедельной закупке продуктов

Издание RTÉ поделилось проверенными и полезными советами, как максимально эффективно распределить деньги на продукты.

Планируйте меню заранее. Один из самых эффективных способов экономии — планирование блюд перед походом в магазин. Составьте недельное меню из доступных ингредиентов и сделайте подробный список покупок. Так вы избежите импульсивных трат и покупки ненужного. Используйте универсальные продукты, которые подходят для разных блюд, такие как рис, бобовые, яйца и сезонные овощи.

Установите бюджет и придерживайтесь его. Определите, сколько вы готовы потратить на продукты в неделю. Уделяйте внимание необходимым товарам, а не дорогим «лишним» продуктам. Можно пользоваться наличными или специальным приложением для учета расходов, чтобы контролировать бюджет.

Используйте акции и купоны. Следите за недельными скидками, предложениями и купонами. Лояльные программы магазинов часто возвращают часть расходов или предлагают скидки. Покупайте непортящиеся продукты оптом, например, консервацию, макароны, рис — это всегда выгоднее.

Выбирайте магазинные бренды. Универсальные или брендированные продукты часто дешевле, но не хуже по качеству. Замените дорогие марки пасты, круп или консервов на магазинные аналоги, экономия будет заметна со временем.

Фокус на цельных продуктах. Обработанные продукты дороже и менее полезны. Выбирайте цельные крупы, бобовые, свежие или замороженные овощи, недорогие куски мяса или растительный белок. Например, чечевица, фасоль и нут — доступный источник белка и клетчатки.

Покупайте оптом и используйте запасы. Продукты, которые долго хранятся, такие как рис, овсянка, мука, сахар и сухие бобы, выгоднее покупать большими упаковками. Так вы всегда будете иметь под рукой базовые ингредиенты для быстрых и сытных блюд.

Выбирайте растительные блюда. Мясо часто самая дорогая часть закупок. Больше растительных блюд — овощные жареные миксы, буррито с бобами или паста с томатным соусом — полезно, сытно и бюджетно.

Готовьте дома. Еда с собой или рестораны быстро «съедают» бюджет. Приготовление дома позволяет контролировать ингредиенты и порции. Пакетное приготовление и планирование остатков экономят и время, и деньги.

Выращивайте собственную пищу. Если есть место, посадите травы, овощи или фрукты. Даже контейнерный огород на балконе может дать свежие травы или черри, сэкономит ваши деньги.

Будьте гибкими и креативными. Используйте то, что есть, и адаптируйте рецепты под доступные и сезонные продукты. Дорогой овощ замените бюджетным аналогом, это нормально и даже полезно.

Избегайте расточительства. Не выбрасывайте остатки — превращайте их в новые блюда, например, овощи из духовки станут фритатой, вареные крупы — дополнением к супу. Правильное хранение продлевает жизнь продуктов.

Отслеживайте расходы и корректируйте их. Записывайте закупки, чтобы видеть, на что уходят деньги. Периодически пересматривайте привычки и ищите новые возможности для экономии.