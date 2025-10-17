Топ-13 способов повторного использования старых газет в уборке и садоводстве

Вместо того чтобы покупать одноразовые средства или дорогие аксессуары, используйте старые страницы для уборки, ухода за садом и творчества, об этом рассказало издание Martha Stewart. Оказывается, эти тонкие листы бумаги не только помогают поддерживать чистоту, но и становятся незаменимыми в садоводстве, организации пространства и творческих проектах.

Подстилка для клеток и лотков. Старые газеты идеально подходят для клеток птиц и хомяков, кошачьих лотков или щенячьих ящиков. Они хорошо впитывают влагу и запахи, а заменять их легко.

Чистка окон и зеркал. Стекла и зеркала станут идеально чистыми, если протереть их сложенными листами газеты и раствором уксуса с водой. Особая текстура бумаги не оставляет разводов и ворсинок.

Упаковка и защита вещей. Газеты — надежный способ обезопасить хрупкие предметы во время транспортировки. Их можно плотно обернуть вокруг вещей или использовать как прослойки для амортизации.

Компост. Газеты можно добавлять в компост как материал, богатый углеродом («коричневые» материалы). Перед тем их следует порвать или измельчить. Не используйте глянцевые страницы, ведь они не разлагаются.

Папье-маше. Старые газеты — идеальный материал для творческих проектов. Ленты бумаги смачивают клеем или клейстером и делают формы, скульптуры или декоративные предметы. Это экономно и экологично.

Защита поверхностей во время покраски. Листы газеты могут стать защитным покрытием при покраске стен или мебели. Они заменяют одноразовые пластиковые покрывала и предохраняют поверхности от капель краски.

Упаковка подарков Вместо дорогой оберточной бумаги используйте газеты. Декорируйте веревкой, лентами и самодельными тегами и подарок будет иметь стильный и оригинальный вид.

Протирка инструментов. Газеты хорошо впитывают масло и грязь с домашних инструментов, ножей или велосипедных цепей. Также их можно выстелить на полках или в ящиках, чтобы избежать пятен.

Ускорение созревания фруктов. Фрукты, которые выделяют этилен, например, авокадо и бананы, быстрее созревают, если их обернуть в старые газеты, ведь газета задерживает газ и ускоряет процесс.

Сушка влажных вещей. Для сушки обуви, зонтов или других влажных предметов используйте газету в качестве подстилки. Она хорошо впитывает воду и помогает вещам без вреда высохнуть.

Сохранение садовых горшков зимой. Перед тем как сложить керамические или терракотовые горшки на зиму, заверните их в газету. Она защитит от трещин, влаги и ударов.

Форма для обуви. Газету можно использовать как наполнитель для сапог и ботинок. Она сохраняет форму обуви и предотвращает сморщивание кожи.