Топ-13 способов повторного использования старых газет в уборке и садоводстве
Старые газеты не стоит сразу выбрасывать после прочтения. Оказывается, они могут стать настоящим многофункциональным инструментом в вашем доме и саду.
Вместо того чтобы покупать одноразовые средства или дорогие аксессуары, используйте старые страницы для уборки, ухода за садом и творчества, об этом рассказало издание Martha Stewart. Оказывается, эти тонкие листы бумаги не только помогают поддерживать чистоту, но и становятся незаменимыми в садоводстве, организации пространства и творческих проектах.
Подстилка для клеток и лотков. Старые газеты идеально подходят для клеток птиц и хомяков, кошачьих лотков или щенячьих ящиков. Они хорошо впитывают влагу и запахи, а заменять их легко.
Чистка окон и зеркал. Стекла и зеркала станут идеально чистыми, если протереть их сложенными листами газеты и раствором уксуса с водой. Особая текстура бумаги не оставляет разводов и ворсинок.
Упаковка и защита вещей. Газеты — надежный способ обезопасить хрупкие предметы во время транспортировки. Их можно плотно обернуть вокруг вещей или использовать как прослойки для амортизации.
Компост. Газеты можно добавлять в компост как материал, богатый углеродом («коричневые» материалы). Перед тем их следует порвать или измельчить. Не используйте глянцевые страницы, ведь они не разлагаются.
Папье-маше. Старые газеты — идеальный материал для творческих проектов. Ленты бумаги смачивают клеем или клейстером и делают формы, скульптуры или декоративные предметы. Это экономно и экологично.
Защита поверхностей во время покраски. Листы газеты могут стать защитным покрытием при покраске стен или мебели. Они заменяют одноразовые пластиковые покрывала и предохраняют поверхности от капель краски.
Упаковка подарков Вместо дорогой оберточной бумаги используйте газеты. Декорируйте веревкой, лентами и самодельными тегами и подарок будет иметь стильный и оригинальный вид.
Протирка инструментов. Газеты хорошо впитывают масло и грязь с домашних инструментов, ножей или велосипедных цепей. Также их можно выстелить на полках или в ящиках, чтобы избежать пятен.
Ускорение созревания фруктов. Фрукты, которые выделяют этилен, например, авокадо и бананы, быстрее созревают, если их обернуть в старые газеты, ведь газета задерживает газ и ускоряет процесс.
Сушка влажных вещей. Для сушки обуви, зонтов или других влажных предметов используйте газету в качестве подстилки. Она хорошо впитывает воду и помогает вещам без вреда высохнуть.
Сохранение садовых горшков зимой. Перед тем как сложить керамические или терракотовые горшки на зиму, заверните их в газету. Она защитит от трещин, влаги и ударов.
Форма для обуви. Газету можно использовать как наполнитель для сапог и ботинок. Она сохраняет форму обуви и предотвращает сморщивание кожи.
Поглотитель запахов. Старые газеты помогают устранить неприятные запахи. Наполните ими обувь, шкафы или кладовки. Для аромата можно добавить сухие травы или специи.
Старые газеты — это не просто бумага, а экологический и полезный ресурс для дома и сада. Теперь вы знаете, как дать им вторую жизнь и сэкономить деньги, время и окружающую среду.