Топ-14 растений живой изгороди, которые обеспечат уединение вашего дома / © Credits

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Живая изгородь формируется из плотно посаженных кустарников или кустов, которые со временем срастаются и образуют зеленую стену. Чтобы выбрать лучшие растения для живой изгороди, следует учитывать несколько вещей: высоту, скорость роста, вечнозеленое растение и его адаптированность к местным условиям. Об этом рассказало издание Martha Stewart.

Что учитывать при выборе растения

Размер и высота. Заранее определите, какой высоты должно быть живое ограждение, чтобы подобрать подходящий тип растения.

Вечнозеленость. Если хотите защиту приватности круглый год — выбирайте вечнозеленые кусты.

Местная адаптированность. Растения, которые хорошо чувствуют себя в вашей местности, требуют меньше ухода и воды.

Лучшие варианты растений для живой изгороди

Цветоголовник западный. Этот листопадный куст с блестящими листьями и шаровидными цветами привлекает опылителей и устойчив к оленям.

Самшит .Классика живой изгороди, которая сохраняет зелень круглый год и подходит для формования.

Гортензия. Роскошное растение с большими яркими цветами, которое придает декоративность и приватность.

Падуб. Вечнозеленый куст, не требующий частого ухода и привлекающий диких животных.

Лоропеталум. Куст с цветными листьями, устойчив к засухе и вредителям.

Форсайтия. Быстрорастущий кустарник с ярко-желтыми цветами, цветущими еще до появления листьев.

Падуб широколистный. Гибрид падуба с гладкими листьями, без колючек, который образует плотное и высокое ограждение.

Можжевельник. Доступный во многих формах, включая высокие колоновидные сорта для максимальной защиты.

Таволга белая. Местное растение с обильным цветением и привлекательной осенней окраской листьев.

Рододендроны. Вечнозеленые, тенелюбивые кустарники с весенним цветением.

Мирт. Серебристо-зеленые листья, пушистые белые цветы и плотная крона делают его идеальным для приватности.

Калина зубчатая. Неприхотливый куст с белыми цветами и красивыми осенними листьями, кормящим птиц и пчел.

Туя западная. Надежный вечнозеленый кустарник, быстро растущий и формирующий плотную стену.

Гибискус болотный. Хоть и не вечнозеленый, но благодаря огромным цветам и густым листьям обеспечивает приватность в теплое время года.

Эти растения не только функциональны, но в значительной степени влияют на эстетику вашего двора. Выберите те, которые лучше всего соответствуют вашим климатическим условиям и желаемому уровню ухода, чтобы создать красивый и естественный барьер для вашего дома.