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Топ-14 растений живой изгороди, которые обеспечат уединение вашего дома
Если вам хочется создать больше приватности во дворе, не прибегая к установке забора, обратите внимание на живые изгороди. Это природное решение, которое не только защищает вас от посторонних глаз, но и украшает участок, привлекает птиц, опылителей, а иногда даже защищает от ветра и шума.
Живая изгородь формируется из плотно посаженных кустарников или кустов, которые со временем срастаются и образуют зеленую стену. Чтобы выбрать лучшие растения для живой изгороди, следует учитывать несколько вещей: высоту, скорость роста, вечнозеленое растение и его адаптированность к местным условиям. Об этом рассказало издание Martha Stewart.
Что учитывать при выборе растения
Размер и высота. Заранее определите, какой высоты должно быть живое ограждение, чтобы подобрать подходящий тип растения.
Вечнозеленость. Если хотите защиту приватности круглый год — выбирайте вечнозеленые кусты.
Местная адаптированность. Растения, которые хорошо чувствуют себя в вашей местности, требуют меньше ухода и воды.
Лучшие варианты растений для живой изгороди
Цветоголовник западный. Этот листопадный куст с блестящими листьями и шаровидными цветами привлекает опылителей и устойчив к оленям.
Самшит .Классика живой изгороди, которая сохраняет зелень круглый год и подходит для формования.
Гортензия. Роскошное растение с большими яркими цветами, которое придает декоративность и приватность.
Падуб. Вечнозеленый куст, не требующий частого ухода и привлекающий диких животных.
Лоропеталум. Куст с цветными листьями, устойчив к засухе и вредителям.
Форсайтия. Быстрорастущий кустарник с ярко-желтыми цветами, цветущими еще до появления листьев.
Падуб широколистный. Гибрид падуба с гладкими листьями, без колючек, который образует плотное и высокое ограждение.
Можжевельник. Доступный во многих формах, включая высокие колоновидные сорта для максимальной защиты.
Таволга белая. Местное растение с обильным цветением и привлекательной осенней окраской листьев.
Рододендроны. Вечнозеленые, тенелюбивые кустарники с весенним цветением.
Мирт. Серебристо-зеленые листья, пушистые белые цветы и плотная крона делают его идеальным для приватности.
Калина зубчатая. Неприхотливый куст с белыми цветами и красивыми осенними листьями, кормящим птиц и пчел.
Туя западная. Надежный вечнозеленый кустарник, быстро растущий и формирующий плотную стену.
Гибискус болотный. Хоть и не вечнозеленый, но благодаря огромным цветам и густым листьям обеспечивает приватность в теплое время года.
Эти растения не только функциональны, но в значительной степени влияют на эстетику вашего двора. Выберите те, которые лучше всего соответствуют вашим климатическим условиям и желаемому уровню ухода, чтобы создать красивый и естественный барьер для вашего дома.