Топ-14 совместных осенних занятий для вас и вашей собаки

Топ-14 интересных осенних занятий для вас и вашей собаки / © Associated Press

Издание Daily Paws собрало интересные идеи осенних активностей для собак и их владельцев, от сбора яблок до прогулок по дворикам. Итак, ловите вдохновение и создайте свой список «осенних обязательных собачьих дел».

Посетите тыквенную ферму

В октябре в Украине появляется все больше тыквенных фестивалей и фотозон. Выберите локацию, где разрешено приходить с собаками и отправляйтесь на охоту за идеальной тыквой. Это не только хорошая возможность для фотосессии, но и отличный способ провести день на свежем воздухе.

Совет: убедитесь, что собака сходила «в туалет» перед поездкой и возьмите пакетики для уборки с собой.

Собирайте яблоки

Яблоневые сады осенью — настоящая сказка. Многие хозяйства в Киевской, Львовской и Винницкой областях позволяют приходить с животными. Вы собираете плоды для пирога, а ваш пес исследует новые запахи. Кстати, яблоки в небольших количествах — безопасный и даже полезный перекус для собак, но без косточек!

Отправляйтесь в осенний поход

Прохладный воздух — именно то, что нужно для длительных прогулок и походов. Ваша собака оценит новые маршруты, а вы — возможность побыть на природе и отдохнуть от города. Выберите лесную тропу или парк с красивой октябрьской панорамой.

Совет: не забудьте воду, мисочку и поводок, ведь даже на природе безопасность превыше всего.

Превратите футбольный вечер в праздник

Устройте домашний просмотр игры с любимцем рядом. Вы — с попкорном, он — со своим собачьим лакомством. А если хотите настоящего фан-эффекта — оденьте вдвоем свитера в цветах вашей любимой команды.

Испеките домашнее лакомство для собаки

Осень — время ароматной выпечки. Почему бы не угостить ею и своего друга. Попробуйте сделать тыквенные печенья для собак — просто смешайте вареную тыкву, овсяные хлопья и яйцо, сформируйте шарики и запеките. Без сахара, соли и специй и ваш пес будет в восторге.

Вырежьте вместе тыкву

Не давайте сырую тыкву своему псу, ведь она может раздражать желудок, но позвольте ему «контролировать процесс». А если хотите креатива, попробуйте вырезать тыкву с изображением мордочки своего любимца.

Участие в костюмированном конкурсе

Хэллоуин — прекрасная возможность показать характер вашей собаки. Сделайте или найдите комфортный костюм и подайте заявку на участие в местном фестивале или онлайн-конкурсе. Главное, чтобы животному было удобно и не жарко.

Играйте с опавшими листьями

Кто сказал, что дети имеют все права на кучи листьев. Собаки обожают прыгать к ним и гоняться за летящими листочками. Развлечение бесплатное, а радости — море.

Развивайте мозг

Осенние вечера идеальны для спокойных игр дома. Попробуйте интерактивные головоломки для собак или сделайте их самостоятельно, например, спрячьте вкусности в рулончиках из бумаги или коробках. А параллельно вы можете собирать собственный пазл с собакой на картинке.

Устройте вечер уюта

Плед, чашка какао, кино и собака рядом — идеальный рецепт счастья. Осенью можно чаще позволять себе «вечер без планов» и просто наслаждаться моментом.

Отправляйтесь в кукурузный или осенний лабиринт

Такие аттракции уже появляются в Украине, например, под Киевом или Львовом. Если лабиринт «dog-friendly», отправляйтесь туда вместе. Это весело, активно и прекрасно тренирует командное взаимодействие между вами и вашим хвостиком.

Готовьтесь вместе к празднику

Если планируете праздничный ужин, не забудьте и о вашем любимце. Небольшое количество вареной индейки без специй, тыквенное пюре или рис — отличные угощения, которые не навредят собаке.

Участие в благотворительном забеге

Осень — сезон благотворительных забегов и марафонов. Многие из них позволяют участие с собаками. Это возможность и для движения, и для доброго дела. А после пробежки идеально подойдет горячий чай и заслуженный отдых.

Смотрите собачьи шоу

В Украине можно найти онлайн-трансляции выставок или посетить местные мероприятия кинологических клубов. Это вдохновляет, умиляет и позволяет еще больше ценить наших четвероногих друзей.

Холодные утра, золотые деревья, прогулки, которые пахнут кофе, все это осень — отличный период, чтобы замедлиться и просто быть вместе. И кто, как не ваш пес, покажет, как радоваться мелочам и наслаждаться каждым мгновением жизни.