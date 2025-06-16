Топ-15 пород собак, которые идеально подходят тем, кому нравятся коты / © Associated Press

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Если вы всю жизнь были поклонником пушистых мурлык, но задумались над тем, чтобы завести собаку — эта подборка поможет выбрать идеального компаньона. Прежде чем заводить собаку, сначала хорошо изучить особенности породы, а также по возможности попробовать временное «усыновление», об этом рассказало издание Martha Stewart. Следует помнить, что даже «кошачьи» по темпераменту собаки требуют внимания, физической активности и регулярного ухода.

Сиба-ину

Маленький «самурай» со сложным характером. Сиба-ину очень независимы, сдержанны, не очень любят объятия и могут быть упрямыми — чем-то напоминают настоящих кошек. Они тихие, редко лают, предпочитают собственную компанию, но при этом чрезвычайно преданы хозяину.

Басенджи

Их часто называют «африканскими собаками, которые не лают». Басенджи издают специфические звуки, похожие на йодль. Они умны, независимы, чистоплотны и почти не имеют запаха — еще одна черта, которая приближает их к кошачьему миру.

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Бишон-фризе

Маленький пушистый клубочек, обожающий сидеть на коленях. Бишон кроток, весел и нежен. Как и кошки, не очень любит воду, зато требует регулярного ухода за своей шелковистой шерстью.

Бульдог

Несмотря на свою массивность, бульдоги — настоящие «диванные собаки». Они очень любят объятия, не нуждаются в длительных прогулках и легко адаптируются к спокойному образу жизни.

Чихуахуа

Маленькая собачка с большим характером. Она легка в уходе, может прожить до 20 лет, но иногда становится немного пугливой и нервной, особенно в новых ситуациях — очень похожа на некоторых робких кошек.

Китайский шарпей

Серьезный, молчаливый, самодостаточный. Его морщинистая мордашка напоминает плюшевого мишку, но характер независимый и немного отстраненный. Он любит быть рядом с хозяином, но больше охраняет, нежели обнимает.

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Чау-чау

Эта порода отличается своей надменной осанкой, величественностью и крепкой привязанностью к одному человеку. Чау-чау независимы, не слишком ласковы, но искренне преданы своим хозяевам.

Большая пиренейская собака

Несмотря на гигантские размеры, пиренейская собака очень спокойная, кроткая и терпеливая. Ему достаточно короткой прогулки в день, а остальное время он с удовольствием проведет дома — словно большая кошка.

Японский хин

У этого маленького пса благороднуя натура. Японские хины спокойны, аккуратны и очень любят находиться дома. Они мало лают, кроткие и могут стать настоящим компаньоном для тех, кто привык к уюту и тишине.

Манчестер-терьер

Хотя терьеры часто ассоциируются с активностью, манчестерский вариант — исключение. Он очень предан семье, сдержан с незнакомцами и у него сильный охотничий инстинкт. Своей сосредоточенностью на хозяине он напоминает домашних кошек.

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Пекинес

Настоящий маленький лев. Пекинесы самостоятельны, умны, иногда даже упрямы. Их королевская натура требует уважения. Как и кошки, они часто сами выбирают, когда прийти за лаской.

Дог (большая датская собака)

Эта порода часто удивляет: огромный размер и в то же время спокойствие, кротость, доброта. Они не нуждаются в больших физических нагрузках, охотно сидят рядом на диване и обожают внимание хозяина.

Шотландский терьер

Скотти — настоящий независимый индивидуалист. Маленький, но уверенный в себе, самостоятельный и умный. Его независимость делает его похожим на кошек, а разум — на идеального товарища.

Ши-тцу

Веселые и игривые ши-тцу — это источник позитива. Их характер сочетает в себе любовь к людям, нежность и игривость, которая всегда найдет, чем вас рассмешить.

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Уиппет

Стройный, грациозный, легкий в уходе уиппет напоминает кота своими движениями и любовью к теплу. Из-за минимальной жировой прослойки она быстро замерзает, поэтому часто ищет теплые места в доме для сна — точно как домашний кот.

Такие породы могут стать идеальным первым шагом для любителей кошек, которые хотят открыть для себя волшебный мир собак.