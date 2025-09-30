- Дата публикации
Топ-16 осенних однолетних растений, которые стоит посадить сейчас, чтобы сад цвел в течение осени
Лето закончилось, но это вовсе не означает, что ваш сад должен пустовать. Осень — прекрасная пора для ярких, насыщенных красок и интересных текстур в саду. Попробуйте посадить однолетние растения, которые не только выживают в прохладное время года, но и радуют глаз до первых заморозков.
Осень — это время уюта, теплых цветов и магии природы. Сады, которые еще несколько недель назад сияли ярким летним разнообразием, могут показаться немного пустыми. Но на самом деле это идеальный момент, чтобы освежить клумбы и подарить саду новую жизнь. Однолетние растения, высаженные сейчас, не только украсят осенние дни яркими красками, но и создадут гармоничные композиции до самых морозов.
Издание Martha Stewart рассказало о самых красивых и устойчивых растениях, которые помогут вашему саду расцвести даже в прохладное время года.
Ноготки
Так называемая кадендула с ярко-оранжевыми и золотистыми цветами. Растение прекрасно смотрится в букетах и садах осенью, а также легко выращивается из семян сразу в грунте.
Целозия
Пушистые розовые или малиновые «перышки» целозии добавляют элегантности бордюрам и клумбам. Цветы можно использовать свежими или сушить.
Кинза
Быстрорастущая ароматная зелень, которая после летней жары хорошо растет осенью. Можно оставить для цветения и получить семена кориандра.
Колеус
Яркие лиственные растения, которые образуют красочный ковер в саду или каскадом свисают из контейнеров.
Укроп
Прекрасно растет в контейнерах и в открытом грунте. Укроп привлекает бабочек и помогает создать живой, насыщенный осенний сад.
Дасти Миллер
Серебристые, пушистые листья добавляют саду контраста и гармонично сочетаются с другими цветами.
Салат «Forellenschluss»
Листья светло-зеленые с бордовыми пятнами, которые выдерживают легкие заморозки. Идеальный для клумб и контейнеров, а еще вкусный в осенних салатах.
Горчица «Osaka Purple»
Большие фиолетовые листья красиво смотрятся в саду, а молодые листья можно добавлять в салаты.
Настурция
Яркие оранжевые, красные, желтые и розовые цветы. Их можно использовать в пищу и для привлечения опылителей.
Декоративная капуста
Листья великолепных осенних оттенков: сине-фиолетовые, зеленые, кремовые. Яркие цвета проявляются после прохладных дней.
Фиалка трехцветная
Морозостойкие цветы всех оттенков — от пурпурного до апельсинового. Идеальны для массовой посадки в саду или контейнерах.
Львиный зев
Осенний вариант популярного весеннего цветника, подходит для южных регионов и может повторно цвести осенью.
Подсолнечник
Яркие классические и необычные сорта: красные, коричневые, шоколадные. Хорошо смотрится у бордюра и в контейнерах.
Алиссум сладкий
Маленькие, ароматные цветы, морозостойкие и простые в уходе. Идеальны для заполнения пространства между большими растениями.
Гвоздика
Яркие розовые, красные и лавандовые цветы. Растение легко растет из семян и продолжает радовать до первых заморозков.
Бархатцы
Ярко-желтые лепестки с темным центром создают эффектные массовые насаждения. Цветут до первых морозов и прекрасно сочетаются с другими осенними цветами.
Когда вы сажаете эти однолетники осенью, вы обеспечиваете свой сад яркими красками, разнообразной текстурой и жизнью до наступления первых морозов. Осень — это еще одна возможность создать волшебную картину на вашем участке.