Топ-16 осенних однолетних растений, которые стоит посадить сейчас, чтобы сад цвел в течение осени

Дасти Миллер / © Associated Press

Осень — это время уюта, теплых цветов и магии природы. Сады, которые еще несколько недель назад сияли ярким летним разнообразием, могут показаться немного пустыми. Но на самом деле это идеальный момент, чтобы освежить клумбы и подарить саду новую жизнь. Однолетние растения, высаженные сейчас, не только украсят осенние дни яркими красками, но и создадут гармоничные композиции до самых морозов.

Издание Martha Stewart рассказало о самых красивых и устойчивых растениях, которые помогут вашему саду расцвести даже в прохладное время года.

Ноготки

Так называемая кадендула с ярко-оранжевыми и золотистыми цветами. Растение прекрасно смотрится в букетах и садах осенью, а также легко выращивается из семян сразу в грунте.

Целозия

Пушистые розовые или малиновые «перышки» целозии добавляют элегантности бордюрам и клумбам. Цветы можно использовать свежими или сушить.

Кинза

Быстрорастущая ароматная зелень, которая после летней жары хорошо растет осенью. Можно оставить для цветения и получить семена кориандра.

Колеус

Яркие лиственные растения, которые образуют красочный ковер в саду или каскадом свисают из контейнеров.

Укроп

Прекрасно растет в контейнерах и в открытом грунте. Укроп привлекает бабочек и помогает создать живой, насыщенный осенний сад.

Дасти Миллер

Серебристые, пушистые листья добавляют саду контраста и гармонично сочетаются с другими цветами.

Салат «Forellenschluss»

Листья светло-зеленые с бордовыми пятнами, которые выдерживают легкие заморозки. Идеальный для клумб и контейнеров, а еще вкусный в осенних салатах.

Горчица «Osaka Purple»

Большие фиолетовые листья красиво смотрятся в саду, а молодые листья можно добавлять в салаты.

Настурция

Яркие оранжевые, красные, желтые и розовые цветы. Их можно использовать в пищу и для привлечения опылителей.

Декоративная капуста

Листья великолепных осенних оттенков: сине-фиолетовые, зеленые, кремовые. Яркие цвета проявляются после прохладных дней.

Фиалка трехцветная

Морозостойкие цветы всех оттенков — от пурпурного до апельсинового. Идеальны для массовой посадки в саду или контейнерах.

Львиный зев

Осенний вариант популярного весеннего цветника, подходит для южных регионов и может повторно цвести осенью.

Подсолнечник

Яркие классические и необычные сорта: красные, коричневые, шоколадные. Хорошо смотрится у бордюра и в контейнерах.

Алиссум сладкий

Маленькие, ароматные цветы, морозостойкие и простые в уходе. Идеальны для заполнения пространства между большими растениями.

Гвоздика

Яркие розовые, красные и лавандовые цветы. Растение легко растет из семян и продолжает радовать до первых заморозков.

Бархатцы

Ярко-желтые лепестки с темным центром создают эффектные массовые насаждения. Цветут до первых морозов и прекрасно сочетаются с другими осенними цветами.

Когда вы сажаете эти однолетники осенью, вы обеспечиваете свой сад яркими красками, разнообразной текстурой и жизнью до наступления первых морозов. Осень — это еще одна возможность создать волшебную картину на вашем участке.