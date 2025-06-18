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Топ-17 вещей, которые нельзя хранить под раковиной: важно знать каждой хозяйке
Полки под раковиной — казалось бы, удобное место для хранения всевозможной домашней мелочевки: от моющих средств до запасов бумажных полотенец. Но на самом деле это — одно из самых опасных мест в доме для многих вещей.
Это опасно из-за влаги, недостатка вентиляции, риска протекания и близости к трубам и теплу. Издание Martha Stewart рассказало о 17 категориях вещей, которые нельзя держать под раковиной.
Что нельзя хранить под кухонной раковиной
Малые кухонные приборы. Мультиварки, блендеры, миксеры — эти приборы легко могут испортиться из-за влажности или случайных протечек. Лучше хранить в сухом шкафчике или кладовке.
Бумажные изделия — полотенца, салфетки, пакеты — все это быстро намокает и портится от конденсата или утечки. Идеально: полка в кладовке или на верхнем кухонном шкафчике.
Капсулы и таблетки для посудомойки. Влага под раковиной может растворить капсулы еще до использования. Держите их в плотно закрытом контейнере в сухом месте.
Моющие и чистящие средства. Кроме риска протечек, это — опасность для детей и домашних животных. Храните в шкафчике с замком или на высокой полке.
Лук и картофель. Хотя они и любят темноту, но не влагу. Под раковиной — идеальные условия для гниения. Держите в корзине с вентиляцией в прохладном углу кухни.
Легковоспламеняющиеся средства. Аэрозоли, растворители, спиртосодержащие жидкости — особенно опасны возле тепловых приборов. Храните в хорошо вентилируемом сухом месте, как можно дальше от тепла.
Корм для животных. Риск перекрестного загрязнения: из еды могут попасть химикаты и наоборот. Лучше держать в герметичных контейнерах отдельно.
Кастрюли, сковородки и посуда. Даже небольшая влага может стать причиной коррозии или бактериального заражения. Место для них — в обычных шкафах как можно дальше от труб.
Контейнеры для хранения пищи. Как и с посудой — лучше не рисковать здоровьем семьи. Держите на верхних полках кухонной стенки или в кладовке.
Губкии салфетки. Губки впитывают влагу, удерживают бактерии — а под раковиной им «идеальные» условия для размножения микробов. Храните в сухом месте или часто меняйте.
Батарейки. Температурные перепады под раковиной могут вызвать протекание или снижение эффективности. Лучше держать в шкафчике при комнатной температуре.
Инсектициды и яды от грызунов. Даже в закрытой упаковке они представляют опасность для детей и домашних любимцев. храните в высоких шкафах с замком.
Огнетушитель. В экстренной ситуации важно иметь к нему мгновенный доступ. А еще — влага может заржаветь корпус. Лучше повесить на открытом месте или у входа в кухню.
Что не стоит хранить под ванной раковиной
Полотенца, коврики, текстиль. Даже незначительные протечки или конденсат могут испортить ткань и способствовать развитию плесени. Держите текстиль в сухом шкафчике или в отдельном ящике.
Косметика. Большинство косметических средств не терпят влаги и перепадов температур: меняется состав, снижается эффективность. Храните в органайзере в спальне или на полке в ванной.
Туалетная бумага. Мокрая туалетная бумага — это не только неудобно, но и антигигиенично. Храните на полке или в специальном контейнере.
Фены, плойки, электробритвы. Электроприборы боятся воды. Протекание из труб и прибор сломан, а еще и потенциально опасен. Держите их в закрытом ящике или подвесном органайзере.
Что можно хранить под раковиной
Резиновые перчатки
Запасные губки в герметичных пакетах
Ведра, совки, тряпки, тряпки
Запасные мешки для мусора
Ершики для унитаза (в ванной)
Совет: обязательно используйте герметичные контейнеры, органайзеры с крышками, влагозащитные поддоны и регулярно проверяйте состояние труб.
Шкаф под раковиной — не склад для всего подряд. Влага, перепады температуры, химические вещества и ограниченная вентиляция делают его опасным для большинства вещей. Если хотите сохранить свое имущество — и здоровье семьи — пересмотрите, что вы там держите.