Топ-17 вещей, которые нельзя хранить под раковиной: важно знать каждой хозяйке

Топ-17 вещей, которые нельзя хранить под раковиной / © Credits

Это опасно из-за влаги, недостатка вентиляции, риска протекания и близости к трубам и теплу. Издание Martha Stewart рассказало о 17 категориях вещей, которые нельзя держать под раковиной.

Малые кухонные приборы. Мультиварки, блендеры, миксеры — эти приборы легко могут испортиться из-за влажности или случайных протечек. Лучше хранить в сухом шкафчике или кладовке.

Бумажные изделия — полотенца, салфетки, пакеты — все это быстро намокает и портится от конденсата или утечки. Идеально: полка в кладовке или на верхнем кухонном шкафчике.

Капсулы и таблетки для посудомойки. Влага под раковиной может растворить капсулы еще до использования. Держите их в плотно закрытом контейнере в сухом месте.

Моющие и чистящие средства. Кроме риска протечек, это — опасность для детей и домашних животных. Храните в шкафчике с замком или на высокой полке.

Лук и картофель. Хотя они и любят темноту, но не влагу. Под раковиной — идеальные условия для гниения. Держите в корзине с вентиляцией в прохладном углу кухни.

Легковоспламеняющиеся средства. Аэрозоли, растворители, спиртосодержащие жидкости — особенно опасны возле тепловых приборов. Храните в хорошо вентилируемом сухом месте, как можно дальше от тепла.

Корм для животных. Риск перекрестного загрязнения: из еды могут попасть химикаты и наоборот. Лучше держать в герметичных контейнерах отдельно.

Кастрюли, сковородки и посуда. Даже небольшая влага может стать причиной коррозии или бактериального заражения. Место для них — в обычных шкафах как можно дальше от труб.

Контейнеры для хранения пищи. Как и с посудой — лучше не рисковать здоровьем семьи. Держите на верхних полках кухонной стенки или в кладовке.

Губкии салфетки. Губки впитывают влагу, удерживают бактерии — а под раковиной им «идеальные» условия для размножения микробов. Храните в сухом месте или часто меняйте.

Батарейки. Температурные перепады под раковиной могут вызвать протекание или снижение эффективности. Лучше держать в шкафчике при комнатной температуре.

Инсектициды и яды от грызунов. Даже в закрытой упаковке они представляют опасность для детей и домашних любимцев. храните в высоких шкафах с замком.