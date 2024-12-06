Топ-20 способов полезного использования пищевой соды

Пищевая сода – один из основных ингредиентов для выпечки и универсальное средство, которое станет вашим помощником в домашнем хозяйстве.

Издание Martha Stewart поделилось полезными советами, как максимально использовать этот простой и доступный продукт в быту.

Что такое пищевая сода

Пищевая сода (бикарбонат натрия) – это щелочное соединение, которое образует пузырьки углекислого газа при смешивании с кислотой. Именно это свойство делает его незаменимым для выпечки. Однако сода обладает еще одним ценным качеством: она — природный абразив, позволяющий использовать ее для удаления грязи, пятен и запахов.Пищевая сода – это экономичный и экологически чистый вариант очистки. Она универсальна и подходит для выполнения многих задач.

Однако будьте осторожны: сода может быть слишком агрессивной для некоторых поверхностей, таких как стекло, зеркала, алюминиевые изделия, натуральный камень или дорогие ювелирные украшения.

Что нельзя смешивать с пищевой содой

Чтобы избежать нежелательных реакций, не смешивайте соду со следующими веществами:

Перекись водорода (в закрытой таре)

Аммиак

Хлорный отбеливатель

Химические очистные средства

Алкоголь

Некоторые из этих смесей могут выделять вредные пары, например кислород или токсичные вещества, представляющие опасность для здоровья.

20 способов использования пищевой соды

Дезодорирование мусорных баков. Посыпьте немного соды внутрь бака, чтобы нейтрализовать неприятные запахи. Удаление пятен от кофе и чая. Сода прекрасно справляется с пятнами на керамических кружках. Очистка решеток духовки. Замочите решетки в ванне с горячей водой и содой на несколько часов, а затем протрите щеткой. Прочистка канализации. Для устранения засоров высыпьте ½ стакана соды в слив, добавьте столько же уксуса и залнйте горячей водой. Очищение затирки. Сделайте пасту из соды и воды, нанесите ее на швы между плитками, а затем протрите зубной щеткой. Освежение унитазов. Посыпьте содой внутреннюю часть унитаза, дайте немного постоять, затем почистите щеткой. Предварительное замачивание белья. Замочите одежду с пятнами в воде с добавлением соды. Улучшение стирального средства. Добавьте соду в цикл стирки для удаления запахов и освещения ткани. Очистка стиральной машины. Запустите пустой цикл с содой, чтобы удалить накипь и дезодорировать барабан. Очистка кастрюль и сковородок. Пригоревшие остатки легко снимаются пастой из воды и соды. Нанесите его, оставьте на 15–30 минут, затем сотрите. Очистка дверей душевой кабины. Для удаления минеральных отложений смешайте уксус и соду Сначала протрите поверхность горячим уксусом, а затем обработайте содой. Очистка ковров. Посыпьте ковер содой, дайте ей впитать запахи, а затем пропылесосьте. Уход за матрасом. Освежите матрас, посыпав его содой, а затем уберите остатки пылесосом. Удаление запахов из обуви. Посыпьте немного соды в обувь, чтобы нейтрализовать неприятный запах. Чистка плит. Используйте пасту из соды для очистки жирных остатков на поверхностях плиты. Очистка деревянных разделочных досок. Смешайте соду с половиной лимона и потрите доску, чтобы удалить пятна и запахи. Освежение холодильника. Открытая коробка с содой в холодильнике нейтрализует неприятные запахи. Чистка нержавеющей стали. Посыпьте содой раковины или светильники, затем протрите влажной тряпкой. Серебро. Паста из соды и воды возвращает блеск серебра. Избегайте обработки окисленных поверхностей, чтобы сохранить патину. Удаление пятен из пластиковых контейнеров. Нанесите пасту из соды на загрязненные участки, оставьте на ночь и смойте утром.

Пищевая сода – настоящее сокровище для любой хозяйки. Она проста в использовании, безопасна для здоровья и окружающей среды, а также помогает сэкономить на дорогих чистящих средствах.

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