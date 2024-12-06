Топ-20 способов полезного использования пищевой соды

Пищевая сода – один из основных ингредиентов для выпечки и универсальное средство, которое станет вашим помощником в домашнем хозяйстве.
Издание Martha Stewart поделилось полезными советами, как максимально использовать этот простой и доступный продукт в быту.
Что такое пищевая сода
Пищевая сода (бикарбонат натрия) – это щелочное соединение, которое образует пузырьки углекислого газа при смешивании с кислотой. Именно это свойство делает его незаменимым для выпечки. Однако сода обладает еще одним ценным качеством: она — природный абразив, позволяющий использовать ее для удаления грязи, пятен и запахов.Пищевая сода – это экономичный и экологически чистый вариант очистки. Она универсальна и подходит для выполнения многих задач.
Однако будьте осторожны: сода может быть слишком агрессивной для некоторых поверхностей, таких как стекло, зеркала, алюминиевые изделия, натуральный камень или дорогие ювелирные украшения.
Что нельзя смешивать с пищевой содой
Чтобы избежать нежелательных реакций, не смешивайте соду со следующими веществами:
- Перекись водорода (в закрытой таре)
- Аммиак
- Хлорный отбеливатель
- Химические очистные средства
- Алкоголь
Некоторые из этих смесей могут выделять вредные пары, например кислород или токсичные вещества, представляющие опасность для здоровья.
20 способов использования пищевой соды
- Дезодорирование мусорных баков. Посыпьте немного соды внутрь бака, чтобы нейтрализовать неприятные запахи.
- Удаление пятен от кофе и чая. Сода прекрасно справляется с пятнами на керамических кружках.
- Очистка решеток духовки. Замочите решетки в ванне с горячей водой и содой на несколько часов, а затем протрите щеткой.
- Прочистка канализации. Для устранения засоров высыпьте ½ стакана соды в слив, добавьте столько же уксуса и залнйте горячей водой.
- Очищение затирки. Сделайте пасту из соды и воды, нанесите ее на швы между плитками, а затем протрите зубной щеткой.
- Освежение унитазов. Посыпьте содой внутреннюю часть унитаза, дайте немного постоять, затем почистите щеткой.
- Предварительное замачивание белья. Замочите одежду с пятнами в воде с добавлением соды.
- Улучшение стирального средства. Добавьте соду в цикл стирки для удаления запахов и освещения ткани.
- Очистка стиральной машины. Запустите пустой цикл с содой, чтобы удалить накипь и дезодорировать барабан.
- Очистка кастрюль и сковородок. Пригоревшие остатки легко снимаются пастой из воды и соды. Нанесите его, оставьте на 15–30 минут, затем сотрите.
- Очистка дверей душевой кабины. Для удаления минеральных отложений смешайте уксус и соду Сначала протрите поверхность горячим уксусом, а затем обработайте содой.
- Очистка ковров. Посыпьте ковер содой, дайте ей впитать запахи, а затем пропылесосьте.
- Уход за матрасом. Освежите матрас, посыпав его содой, а затем уберите остатки пылесосом.
- Удаление запахов из обуви. Посыпьте немного соды в обувь, чтобы нейтрализовать неприятный запах.
- Чистка плит. Используйте пасту из соды для очистки жирных остатков на поверхностях плиты.
- Очистка деревянных разделочных досок. Смешайте соду с половиной лимона и потрите доску, чтобы удалить пятна и запахи.
- Освежение холодильника. Открытая коробка с содой в холодильнике нейтрализует неприятные запахи.
- Чистка нержавеющей стали. Посыпьте содой раковины или светильники, затем протрите влажной тряпкой.
- Серебро. Паста из соды и воды возвращает блеск серебра. Избегайте обработки окисленных поверхностей, чтобы сохранить патину.
- Удаление пятен из пластиковых контейнеров. Нанесите пасту из соды на загрязненные участки, оставьте на ночь и смойте утром.
Пищевая сода – настоящее сокровище для любой хозяйки. Она проста в использовании, безопасна для здоровья и окружающей среды, а также помогает сэкономить на дорогих чистящих средствах.
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