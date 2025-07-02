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Топ-23 уникальных пород собак: невероятные характеры и внешний вид
Они бывают с длинными дредами, с кошачьим взглядом, с прическами принцесс и даже с шестью пальцами на лапах. Собаки — не только лучшие друзья человека, но и уникальные создания с многовековой историей, необычным внешним видом и исключительным характером.
Если вы мечтаете о собаке не как у всех, обожаете удивительное и стильное, тогда подборка издания Martha Stewart — именно для вас. Оно рассказало о невероятных и особых породах, каждая из которых удивит вас своей красотой, характером или редкостью. И, возможно, именно среди них — ваш будущий любимец.
Комондор
«Живая швабра» — так его нежно называют из-за длинных белых шнуровидных прядей. Этот венгерский великан — настоящий охранник: мускулистый, мощный и верный. Его шерсть не просто эффектная, но и функциональная — защищает от хищников и погоды.
Вандейский бассет-гриффон
Охотник с душевным характером. У него длинная мордочка, забавная «бородка», кудрявая шерсть и он чрезвычайно вынослив. Легенда французских лесов.
Бельгийская овчарка лакенуа
Редкий среди бельгийских овчарок. У него взъерошеная, жесткая шерсть, очаровательная харизма и высокий интеллект. Любит порядок и станет вашим верным защитником.
Пули
Миниатюрная версия комондора, но с более упругой энергией. Его дреды — не просто тренд, а наследие тысячелетий. Один из предков пуделя.
Леонбергер
Гигант с добрым сердцем. Происходит от сенбернара и ньюфаундленда. У него львиная внешность и нежная душа. Идеален для больших семей — обожает детей.
Бедлингтон-терьер
Похож на ягненка, но с темпераментом спринтера. Его кудрявая шерсть и изогнутая спина — визитная карточка этой активной и веселой породы.
Скайтерьер
Низкий, длинный, с густым «шлейфом» шерсти, которая закрывает глаза. Этот аристократ из Шотландии когда-то был любимцем самой королевы Виктории.
Котон-де-Тулеар
«Облачко на лапках» с Мадагаскара. Имеет чрезвычайно мягкую, котоновую шерсть и привязанность к хозяину, как у ребенка к маме.
Денди-Динмонт-терьер
Низкорослый, длинный и необычно харизматичный. Редкая британская порода с глубоким лаем, который звучит как у большого пса.
Брюссельский грифон
Маленький «бородач» с большой душой. Эмоциональный, с мимикой — как у человека. Но из-за чувствительности больше подходит взрослым, чем детям.
Кане-корсо
Итальянский гладиатор с душой романтика. Имеет суровую внешность, но чрезвычайно преданный семье. Идеален для защиты.
Басенджи
«Египетский кот в собачьем теле». Не лает, а издает что-то вроде йодля — нежный, грациозный, независимый. Идеальный для ценителей экзотики.
Китайская хохлатая собака
Может быть почти голым — с «гривой», кисточками на лапах и хвосте. А может быть пушистым. Всегда — эффектный и хрупкий.
Тайский риджбек
Его особенность — полоска шерсти на спине, растущая в обратном направлении. Редкий, грациозный и очень преданный.
Бергамская овчарка
Имеет шерсть из трех типов волос, которые образуют естественные «дреды». Верный, спокойный, дружелюбный — и просто сокровище для семьи.
Староанглийская овчарка (Бобтейл)
«Мишка в тумане». Имеет густую, пушистую шерсть, иногда — разноцветные глаза. Интеллигентный, веселый, любит бегать на просторах.
Филд-спаниель
Чрезвычайно благородный вид, шелковистая шерсть и длинные уши. Умный, ласковый, но нуждается в пространстве.
Пекинес
Королевская порода Древнего Китая. Густой «плащ», маленькое тельце и важная походка. Независимый, но нежный со «своими».
Английский фоксхаунд
Сильный, быстрый, чувствительный к запахам. Идеальный спутник для активных людей и семей, которые ценят движение и природу.
Норвежский лундехунд
Единственная порода с шестью пальцами на лапах Этот «альпинист» легко лазит по скалам. Необычный и очень выносливый.
Фараонова собака
Элегантный, с большими стоячими ушами и янтарными глазами. Блестящая шерсть и аристократическая внешность — словно божество Древнего Египта.
Схипперке
Маленький «чертик» с большим сердцем. Эта собака-строитель каналов Бельгии всегда хочет быть при деле. Крепкий, опрятный и игривый.
Салюки
Ангельское изящество, длинные уши с шелковистой шерстью и грациозное телосложение. Один из старейших охотников мира. Требует деликатного отношения, а взамен дарит безграничную любовь.
Каждая из этих пород — как отдельная история, с характером, внешностью и миссией. Когда вы выбираете собаку, вы выбираете друга, защитника, зеркало своей души. И кто знает, возможно, у вашего будущего лучшего друга дреды или «облако» вместо шерсти.