Топ-3 больших пород собак, которые легче поддаются дрессировке: советы кинолога

Выбирая нового домашнего любимца, будь то маленький щенок или собака из приюта, одним из важных факторов является то, насколько легко можно будет научить животное хорошему поведению.

Кинолог Will Atherton, исходя из своего опыта, рассказал о списке из трех больших пород собак, которые проще дрессировать. Эксперт отмечает, что хорошая порода для легкой дрессировки – это собака, которая искренне заинтересована во взаимодействии с владельцем. Легче всего дрессировать собак, которые с удовольствием работают за вознаграждение и готовы останавливаться, когда этого требует ситуация.

У таких собак есть несколько общих черт:

они готовы работать за еду или другие вознаграждения;

способны легко успокаиваться и находить баланс между активностью и спокойствием;

они менее склонны к тревоге из-за разлуки с владельцем.

Золотистый ретривер

Золотистый ретривер / Фото: Associated Press

Золотистый ретривер — одна из самых преданных и дружелюбных пород, также известная благодаря своему уму и готовности к дрессировке. Эти собаки очень ориентированы на владельца, что делает процесс обучения быстрым и приятным. Золотистые ретриверы очень преданы, им присуща естественная склонность к сотрудничеству и они всегда рады работать за вознаграждение. Кроме того, их спокойный характер помогает избежать проблем с излишней активностью или тревогой разлуки.

Лабрадор

Лабрадор / Фото: Associated Press

Лабрадоры также относятся к породам, которые достаточно просто дрессировать. Они отличаются стабильным темпераментом и преданностью своим владельцам. Лабрадоры любят работать и готовы учиться в обмен на лакомство, похвалу или просто ради веселья. Они хорошо подходят как для активных семей, так и для тех, кто ищет спокойного и любящего компаньона. Лабрадоры также считаются отличными семейными собаками благодаря своему легкому характеру.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд / Фото: Credits

Ньюфаундленд – еще одна большая порода, которую, по мнению кинолога, относительно легко дрессировать. У этих больших и мягких гигантов уравновешенный темперамент, терпение и невероятная привязанность к своим владельцам. Ньюфаундленды обладают естественной готовностью работать, их можно научить множеству трюков, а также социальному поведению. Они, как правило, хорошо реагируют на похвалу и вознаграждения, а их спокойный темперамент делает их менее склонными к проблемам поведения.

Средняя и малая породы для легкой дрессировки

Для тех, кто рассматривает собаку среднего размера кинолог рекомендует английского бульдога. Эти собаки обладают спокойным нравом, легко адаптируются к разным условиям жизни и не требуют много активности. Что касается маленькой породы, которая легко поддается обучению, то здесь эксперт советует кавалер кинг чарльз спаниеля — кроткая и дружелюбная порода, которая всегда готова к общению и обучению.

Помните, что дрессировка наиболее эффективна, когда основывается на взаимопонимании между собакой и владельцем. Наблюдайте за поведением вашего любимца, хвалите его за успехи и находите время для общения. Благодаря правильному подходу ваш питомец станет отличным компаньоном и понимающим другом.

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