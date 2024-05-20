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Топ-3 интересные идеи для совместного фото с любимым человеком: советы фотографа

Топ-3 интересные идеи для совместного фото с любимым человеком: советы фотографа

Интересные фотографии / Фото: Credits

Три креативные идеи для фотографии на ваш мобильный, которые вы можете сделать с любимым человеком или с подругой.

Фото – это возможность поймать значимый и драгоценный момент жизни. Благодаря технологиям и камерам в телефоне, сейчас очень легко запечатлеть что-нибудь на память и сфотографировать свой лучший момент.

Фотограф Marcos Castaño на своей странице в Instagram вместе с любимой предложил три простых идеи для фото, которые очень легко повторить.

Вариант 1.

  • Положите телефон на пол экраном вверх, включив переднюю камеру
  • Наклонитесь над камерой, сделайте руками сердечко и посмотрите друг на друга

Вариант 2.

  • Отдайте камеру партнеру, чтобы он ее взял на вытянутые руки и немного поднял вверх
  • Повернитесь к нему лицом, спиной к камере, и обнимите.
  • Здесь нужно уделить внимание заднему плану.

Вариант 3.

  • Уложите телефон на пол.
  • Склонитесь над ним друг к другу и поцелуйтесь.
  • Ваш поцелуй должен быть посредине экрана, а сердечко, что вы сделаете руками, немного сбоку.

Каждое такое фото прекрасно подойдет на заставку телефона или его можно распечатать и поставить в рамку дома.

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