Топ-3 интересные идеи для совместного фото с любимым человеком: советы фотографа

Три креативные идеи для фотографии на ваш мобильный, которые вы можете сделать с любимым человеком или с подругой.

Фото – это возможность поймать значимый и драгоценный момент жизни. Благодаря технологиям и камерам в телефоне, сейчас очень легко запечатлеть что-нибудь на память и сфотографировать свой лучший момент.

Фотограф Marcos Castaño на своей странице в Instagram вместе с любимой предложил три простых идеи для фото, которые очень легко повторить.

Вариант 1.

Положите телефон на пол экраном вверх, включив переднюю камеру

Наклонитесь над камерой, сделайте руками сердечко и посмотрите друг на друга

Вариант 2.

Отдайте камеру партнеру, чтобы он ее взял на вытянутые руки и немного поднял вверх

Повернитесь к нему лицом, спиной к камере, и обнимите.

Здесь нужно уделить внимание заднему плану.

Вариант 3.

Уложите телефон на пол.

Склонитесь над ним друг к другу и поцелуйтесь.

Ваш поцелуй должен быть посредине экрана, а сердечко, что вы сделаете руками, немного сбоку.

Каждое такое фото прекрасно подойдет на заставку телефона или его можно распечатать и поставить в рамку дома.

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