Топ-3 интересные идеи для совместного фото с любимым человеком: советы фотографа

Три креативные идеи для фотографии на ваш мобильный, которые вы можете сделать с любимым человеком или с подругой.
Фото – это возможность поймать значимый и драгоценный момент жизни. Благодаря технологиям и камерам в телефоне, сейчас очень легко запечатлеть что-нибудь на память и сфотографировать свой лучший момент.
Фотограф Marcos Castaño на своей странице в Instagram вместе с любимой предложил три простых идеи для фото, которые очень легко повторить.
Вариант 1.
- Положите телефон на пол экраном вверх, включив переднюю камеру
- Наклонитесь над камерой, сделайте руками сердечко и посмотрите друг на друга
Вариант 2.
- Отдайте камеру партнеру, чтобы он ее взял на вытянутые руки и немного поднял вверх
- Повернитесь к нему лицом, спиной к камере, и обнимите.
- Здесь нужно уделить внимание заднему плану.
Вариант 3.
- Уложите телефон на пол.
- Склонитесь над ним друг к другу и поцелуйтесь.
- Ваш поцелуй должен быть посредине экрана, а сердечко, что вы сделаете руками, немного сбоку.
Каждое такое фото прекрасно подойдет на заставку телефона или его можно распечатать и поставить в рамку дома.
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