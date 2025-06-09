Топ-3 лайфхака, чтобы масло не брызгало во время жарки / © Associated Press

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К счастью, существуют проверенные способы, которые помогут защитить руки, одежду и нервы и сохранить при этом хрустящую корочку и аппетитный вид блюд. Блогер София Сизова рассказала о лучших лайфхаках, которые снизят риск «масляного фейерверка» почти до нуля.

Капля уксуса на холодную сковороду

Что делать: перед добавлением масла капните на холодную сковороду несколько капель 9% уксуса и равномерно распределите по дну.

Почему это работает: уксус снижает поверхностное натяжение, благодаря чему масло лучше «ложится» на поверхность сковородки, не создает воздушных пузырьков, которые и приводят к разбрызгиванию.

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К тому же после испарения уксус не влияет на вкус блюда.

Совет: не переборщите — достаточно 1 ч. л на большую сковородку.

Щепотка соли на разогретую сковороду

Что делать: когда сковорода уже горячая, перед тем как налить масло, бросайте щепотку обыкновенной поваренной соли прямо на дно.

Почему это работает: соль поглощает остаточную влагу на поверхности сковородки — главную причину брызгания. Кроме того, он действует как своеобразный буфер между каплями воды и горячим маслом.

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Этот способ особенно эффективен, когда вы жарите продукты, содержащие воду (например, овощи или мясо).

Пергамент на дно сковороды

Что делать: вырежьте кружочек пергаментной бумаги по размеру дна сковородки, положите ее на сухую горячую поверхность, затем наливайте масло прямо на пергамент.

Почему это работает: пергамент образует защитный барьер между сковородкой и едой, уменьшает прямой контакт с влажными кусочками. Это минимизирует количество брызг и облегчает уборку после жаренья.

Пергамент должен быть специальным для запекания термостойким (до 220°C). Не используйте вощенную бумагу — она может сгореть.

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Горячее масло больше не испортит вам вечер. Воспользуйтесь одним или комбинацией этих трех простых, но действенных лайфхаков и жарки станет не только безопасным, но и приятным.