Топ-3 маленькие породы собак, которые легче поддаются дрессировке: советы кинолога

Выбор породы собаки – важное решение для будущего владельца, ведь у каждой породы есть свои особенности характера и поведения. Если вы ищете маленького и умного любимца, легко поддающегося обучению, кинологи советуют обратить внимание на три породы, которые отлично подходят как для новичков, так и для опытных владельцев собак.

Эксперты со страницы American Standard Dog Training поделились своими рекомендациями и рассказали о трех породах, сочетающих компактный размер, дружелюбность и легкость в обучении.

Йоркширский терьер: маленький, умный и обожающий объятия

Йоркширский терьер / Фото: Credits

По мнению экспертов, йоркширский терьер занимает первое место среди маленьких пород, легко поддающихся дрессировке. Эти собаки стремятся учиться и получать внимание от своих владельцев. Йорки прекрасно адаптируются к разным условиям проживания, будь то квартира или большой дом. Они любят лежать на диване и проводить время рядом с хозяином.

Однако кинолог также предупреждает, что представители этой породы могут быть "гавкающими", то есть они склонны много лаять. Эта особенность может стать вызовом, но при правильной дрессуре и терпению ее можно корректировать.

Йоркширские терьеры нуждаются около 30 мин физической активности в день. Благодаря компактным размерам они идеально подходят для тех, кто живет в небольших квартирах. Вместе с тем они станут любимцами и для тех, у кого большой дом.

Померанский шпиц: активный и волшебный компаньон

Померанский шпиц / Фото: Associated Press

На втором месте среди самых лучших пород оказался померанский шпиц. Эти собаки очаровательны, очень умны и поддаются обучению. Они всегда демонстрируют усидчивость, любовь к прогулкам и преданность своим владельцам.

Пемеранцы обладают яркой индивидуальностью. Они любят прижиматься к хозяину, а еще их легко можно научить ходить без поводка. Кинолог отмечает, что этим маленьким питомцам нужно около 30 мин прогулок в день. Как и любая другая собака, померанский шпиц может быть более активным или, наоборот, более спокойным в зависимости от характера и привычек, сформированных в детстве.

Миниатюрный шнауцер: выносливый и умный друг

Миниатюрный шнауцер / Фото: Credits

Замыкает тройку лидеров миниатюрный шнауцер. Эти собаки – настоящие маленькие атлеты. Они очень крепкие, как для своих небольших размеров, и хорошо поддаются обучению. Мини-шнауцеры сочетают в себе выносливость, дружелюбность и желание работать вместе с хозяином.

Эта порода считается идеальной для семей. Они мало линяют, а это делает их еще более привлекательными для тех, кто ценит чистоту дома. Кроме того, миниатюрные шнауцеры легко находят общий язык с детьми и другими домашними животными. Они способны добиться высоких результатов в обучении и отлично адаптируются к разным условиям проживания.

Если вы ищете маленького любимца, который станет вашим верным другом, легко научится командам и одновременно будет отличным компаньоном, то йоркширский терьер, померанский шпиц или миниатюрный шнауцер — отличный выбор. Они сочетают в себе интеллект, любовь к хозяину и компактность, которые делают их идеальными домашними питомцами для любой семьи.

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