Топ-3 пород собак, которые не стоит заводить, если в доме есть ребенок

Известный кинолог Will Atherton предупредил подписчиков об определенных породах собак, которые могут быть опасны для детей. Хотя каждая собака индивидуальна, у некоторых пород есть естественные инстинкты, делающие их пребывание на одной территории с детьми почти невозможным.

Кавказская овчарка

Кавказская овчарка / Фото: Credits

Кавказская овчарка известна своей силой и защитными инстинктами. Однако, эта порода может стать проблемой в домашних условиях, особенно если у вас есть маленькие дети. Хотя эти собаки верны и преданы своей семье, им может не хватить достаточного терпения к детям и они могут реагировать агрессивно в стрессовых ситуациях. Из-за их большого размера и силы, укусы или травмы могут нести серьезную угрозу.

Бельгийская овчарка

Бельгийская овчарка / Фото: Associated Press

Бельгийские овчарки – это умные и активные собаки, которые легко поддаются дрессировке. Однако они могут быть опасны для детей. Их энергия и активность в сочетании с отсутствием контроля могут привести к ситуациям, что собака случайно толкнет или укусит ребенка во время игры. Бельгийские овчарки нуждаются в значительном внимании и тренировке, поэтому их активное поведение может стать проблемой в семьях с малышами.

Дого-аргентино

Дого-аргентино / Фото: Credits

Аргентинский дог – мощная порода, которая может быть достаточно агрессивной. Хотя кинолог отмечает, что сам любит эту породу, все же часто слышит о проблемах, которые могут возникнуть при контакте этой породы с детьми. Аргентинский дог входит в список пород, запрещенных во многих странах, наряду с питбультерьерами и другими. Это свидетельствует о серьезных рисках, связанных с их содержанием в семьях с детьми.

Если вы все же планируете завести собаку, лучше выбирать более спокойные и дружелюбные породы, которые хорошо ладят с детьми.

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