Какие продукты не стоит готовить на чугунной сковороде

Издание Martha Stewart объяснило, какие три продукта лучше не готовить на чугуне, особенно если сковорода еще не идеально «выдержана».

Технически на чугунной сковороде можно приготовить почти все, от блинов воскресным утром до стейка с ресторанной корочкой. Именно поэтому она остается фаворитом и профессиональных поваров, и домашних кулинаров.

Секрет чугуна — в так называемом сезонировании: защитном слое, который образуется, когда жир нагревается и полимеризуется, буквально соединяется с металлом. Именно он делает сковороду почти антипригарной, устойчивой и долговечной.

Но есть нюанс, не все продукты одинаково «дружат» с этим покрытием. Некоторые могут его повредить или свести на нет все старания по уходу.

Особенность чугуна

Чугунная сковорода с правильным сезонированием проводит тепло равномерно и удерживает его лучше большинства материалов. Именно поэтому она идеальна для жарки мяса, овощей и птицы. Но покрытие — это не магия, а результат ухода и некоторые продукты могут его постепенно разрушать.

Очень кислые продукты — прежде всего томаты

Помидоры

Томаты, соусы на их основе, длительное тушение с лимонным соком или уксусом — главные враги чугуна.

Кислоты ускоряют окисление железа, а это значит — разрушение защитного слоя. Чем дольше кислый соус контактирует с поверхностью, тем активнее этот процесс. Что можно, а что нет:

быстро подогреть томатный соус — допустимо;

часами томить болоньезе или просто соус — лучше в кастрюле из нержавейки или эмалированной посуде.

Очень нежная рыба

Рыба

Филе камбалы, например, или другой хрупкой рыбы — настоящий тест даже для опытных поваров.

Проблема не столько в пригорании, сколько в хрупкости текстуры. Профессиональные шефы могут ловко переворачивать такую рыбу на чугуне, но для домашней кухни это часто заканчивается развалившимся филе.

Лучше выбрать: антипригарную или стальную сковороду.

Чугун оставить для: лосося, тунца или рыбы с более плотной структурой.

Яйца — особенно омлеты и скрэмбл

Яйца

Да, интернет полон видео, где яйца скользят по чугунной сковороде, как по тефлону. Но здесь есть три условия:

сковорода должна быть идеально просезонована;

ее нужно правильно разогреть — не слишком сильно и не холодную;

температура должна быть «золотой серединой».

Если что-то пойдет не так, получите липкую яичную пленку, которую придется агрессивно счищать и повреждать покрытие. Яйца — не запрещены, но точно не для новичков.

Чугунная сковорода — это инвестиция в годы вкусных завтраков и ужинов. Она прощает многое, но не все. Кислые соусы, слишком нежная рыба и деликатные яйца — те случаи, когда лучше подумать дважды или выбрать другую посуду.

Правильный уход, разумный выбор блюд и немного терпения и чугун отблагодарит идеальной корочкой, вкусом и ощущением настоящей кухонной классики.