Топ-3 способа почистить и освежить одеяло, которое не влезает в стиральную машину / © Associated Press

Именно в такой момент большинство из нас совершает роковую ошибку, а именно, пытается «впихнуть» его силой в барабан. Не делайте этого, иначе вы рискуете испортить и одеяло, и технику. Издание Real Simple собрало советы по уходу за вещами, чтобы вы знали, как очистить даже самое объемное одеяло без лишнего стресса.

Соблазн велик, просто засунуть одеяло, нажать кнопку «старт» и надеяться на лучшее. Но это одна из самых распространенных ошибок. Если одеяло еле влезает в барабан или выступает наружу, значит оно не получит полноценной стирки. К тому же такой вес может повредить мотор или барабан машины.

Особенно это касается старых моделей с центральным активатором (вертикальный стержень в середине барабана), в них одеяло может запутаться, порваться или даже заблокировать механизм. Другими словами, если одеяло только влезает в машинку — оно туда не влезает.

Вариант №1: отнести в профессиональную чистку

Самый простой, хоть и не самый дешевый вариант — химчистка или прачечная с большими барабанами. Перед тем, как нести одеяло к мастеру, обязательно прочитайте этикетку. Некоторые наполнители, особенно пуховые, имеют специальные условия ухода.

Профессиональная чистка — лучшее решение для:

пуховых и перьевых одеял;

одеял из натуральной шерсти;

вещей с деликатными наполнителями (шелк, бамбук).

Так вы сохраните форму, мягкость и объем одеяла.

Вариант №2: отправиться в прачечную самообслуживания

Если у вас дома не хватает мощной техники, а одеяло не из разряда «деликатных», — отправляйтесь в прачечную самообслуживания. Там стоят машины большой вместимости, которые легко справятся с тяжелыми тканями. В таких заведениях можно выбрать режим для массивных вещей и добавить дополнительное полоскание, это поможет избежать остатков стирального средства.

Советы:

после основного цикла добавьте еще одно полоскание, чтобы одеяло не оставалось «мылом»;

используйте сушильную машину с большой вместимостью, иначе одеяло может заплесневеть, если не полностью высохнет;

бросайте в барабан несколько теннисных мячей, они помогут равномерно распределить наполнитель.

Вариант №3: постирать вручную в ванне

Это звучит как вызов, но если вы случайно пролили кофе, вино или соус и нужно немедленно очистить одеяло, ручная стирка в ванной вполне реально.

Вот что надо делать:

Предварительно удалите пятна. Обработайте грязные участки мягким средством или мылом для деликатных тканей. Наберите ванну теплой (не горячей!) водой и добавьте немного жидкого стирального средства. Погрузите одеяло полностью в воду и несколько раз осторожно перемешайте руками. Оставьте на 20-30 мин. Тщательно прополощите, меняйте воду несколько раз, пока оно не станет абсолютно чистым. Отжмите руками, но не выкручивайте, так вы не повредите наполнитель.

После этого разложите одеяло на плоской поверхности, например, на сушилке или больших полотенцах и переворачивайте каждые несколько часов, пока оно полностью не высохнет. Можно подложить полотенца для впитывания влаги и менять их по мере намокания.

Такая сушка может длиться до двух суток, но результат того стоит, одеяло будет чистым, свежим и без запаха.

Что делать не стоит

Не используйте пылесос или парогенератор, ведь горячий пар может повредить наполнитель или ткань.

Не сушите одеяло на батарее, оно потеряет форму и может стать жестким.

Не используйте слишком много порошка, ведь остатки моющего средства вызывают раздражение кожи и неприятный запах.

Иногда хорошая стирка — это не сила, а стратегия. Не рискуйте любимым одеялом ради быстрого результата. Немного терпения, правильный подход и оно снова будет пахнуть свежестью и напоминать о лучшем моменте дня, когда можно спрятаться под ним и просто отдохнуть.