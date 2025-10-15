Топ-3 тренда покраски этого сезона: как добавить стиль вашему интерьеру

Топ-3 тренда покраски этого сезона: как добавить стиля вашему интерьеру / © Credits

Реклама

Когда речь заходит об интерьере, цвет стен уже давно перестал быть просто фоном. В этом сезоне дизайнеры акцентируют на деталях, смелых контрастах и интересных фактурах, которые превращают даже обычную комнату в настоящее произведение искусства. Издание Real Simple собрало три тренда акрашивания, которые стоит взять на вооружение, чтобы обновить собственное пространство и сделать его современным, уютным и стильным.

Крашеные панели

Текстурные поверхности сейчас в моде, от рифленой плитки до грубых цементных стен. Используйте этот способ в детских, можете совместить, например, панели из рифленого дерева с ярким темно-синим оттенком. Панели сразу создают ощущение завершенности пространства, а яркий контраст делает комнату интересной и уютной. Такой метод — идеальный для тех, кто хочет добавить цвета без агрессивных решений. Панели делают комнату изысканной и одновременно привлекательной для детей.

Совет: выбирайте насыщенный оттенок, который контрастирует с основным тоном стен, но не перегружает комнату.

Реклама

Венецианская штукатурка

Эффект старых стен («Lime Wash») еще не потерял популярности, а теперь возвращается и венецианская штукатурка. Ее можно использовать в спальне, например, для создания ощущения глубины и текстуры без ярких цветов. Не обязательно красить стены в яркий цвет, чтобы создать вау-эффект. Достаточно добавить текстуру.

Венецианская штукатурка обычно требует профессионального подхода, слой за слоем смешивается с краской, шлифуется и наносится повторно для желаемого эффекта. В результате стены кажутся живыми и атмосферными.

Совет: для спальни выбирайте нейтральные, естественные оттенки, они успокаивают и одновременно освежают пространство.

Покраска молдингов и плинтусов

Раньше молдинги и плинтусы оставались на втором плане, теперь они становятся ключевым элементом дизайна. Можно выбрать темно-коричневый цвет для подчеркивания карнизов и стеновых панелей. Контраст с темным оттенком добавляет пространству визуальной изюминки и подчеркивает мебель, например, шоколадный бархатный диван. Это простой, но эффектный способ освежить комнату, нужны только краска, тонкая кисточка и немного терпения.

Реклама

Совет: используйте этот способ, чтобы подчеркнуть любимую мебель или аксессуары, или добавить комнате графического ритма.

Текстура, контраст и акцентные детали — три ключевых принципа покраски этого сезона. Не обязательно делать кардинальный ремонт, достаточно обновить панели, штукатурку или молдинги, чтобы комната засияла по-новому.