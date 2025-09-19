Топ-3 вещи, которые следует сделать в сентябре, чтобы защитить свой сад от вредителей весной / © Associated Press

Издание Real Simple рассказало, что правильная подготовка осенью — залог здоровых растений и хорошего урожая в новом сезоне. Поэтому обратите внимание на эти три сверхважные и простые шаги, которые стоит сделать уже сейчас.

Аэрация почвы

В течение лета почва в саду и на газонах часто уплотняется от постоянного полива и хождения. Это мешает доступу кислорода, задерживает воду и создает благоприятные условия для зимовки личинок насекомых, например, хрущей, проволочника или медведки.

Аэрация — простой способ избежать этих проблем. Если у вас небольшой участок, достаточно проколоть землю садовыми вилами. Владельцам больших газонов стоит воспользоваться специальным аэратором.

Такой уход улучшает дренаж, помогает корням растений «дышать» и уменьшает риск загнивания. Кроме того, разрыхленная почва лучше принимает семена, поэтому можно параллельно провести подсев устойчивых к засухе или вредителям сортов травы.

Уберите опавшие листья и растительные остатки

Влажные листья, неубранные сорняки или остатки урожая — идеальное место для слизней, улиток и грибковых болезней. Они охотно перезимовывают в уютных кучках мусора, чтобы весной выйти на «охоту».

Чтобы не дать им шансов, регулярно загребайте опавшие листья, обрезайте засохшие ветви, удаляйте остатки овощей и фруктов с грядок. Здоровые листья можно использовать для мульчирования или заложить в компост, но больные растительные остатки лучше утилизировать.

Также стоит проверить участок на наличие застойной воды у водостоков или в низинах, ведь чрезмерная влажность привлекает насекомых и способствует развитию плесени.

Не перегружайте сад

Осенью растениям нужно отдохнуть, если вы продолжите поливать, косить или активно подкармливать, это только навредит.

В сентябре постепенно сокращайте поливы, а с октября вообще прекратите их, если нет длительной засухи. Газон лучше оставлять чуть выше, чем летом, так он лучше перенесет холода. Используйте только осенние удобрения, которые усиливают корневую систему, но не стимулируют рост зелени.

Такой «минимализм» позволит саду спокойно подготовиться к зимнему отдыху и накопить силы для весеннего старта.

Немного уделенного времени для сада в сентябре и вы получаете здоровый сад без неприятных «сюрпризов» весной. Аэрация, уборка мусора и разумный минимум ухода — это простые шаги, которые защитят ваши растения и подарят спокойствие на зиму.