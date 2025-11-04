Топ-4 дизайнерских варианта отделки стен: что будет в тренде в 2026 году

Топ-4 дизайнерских варианта отделки стен: что попробовать в 2026 году / © Credits

Дизайнеры уже знают, что будет в тренде 2026 года. Издание Real Simple рассказало, что главная тенденция — это «наслоение истории в современном пространстве». А значит, пора дать стенам немного больше чем просто краски.

Известковая краска и штукатурка

Забудьте о привычной матовой краске, в 2026-м ее заменят известковые покрытия и декоративная штукатурка. Они создают эффект глубины и движения, будто стена «живет» вместе с пространством. Все больше людей хотят видеть на стенах жизнь, например, ручную работу, текстуру и естественность.

Такие покрытия идеальны для комнат с естественным освещением, таких как прихожие, спальни и столовые. В течение дня они меняют оттенок, играют на свету и добавляют шарма даже новостройкам. Известковое покрытие — отличный способ сделать пространство теплее без использования цвета.

Панели

Еще один фаворит дизайнеров — деревянные или гипсовые панели. Вертикальные рейки, инкрустированные молдинги или теплые оттенки натурального дерева сразу добавляют комнате архитектурности. Современные люди хотят чувствовать архитектуру не только глазами, но и прикосновением. Панели можно использовать в гостиной, кабинете или даже в узком коридоре. Сочетайте панели с мягким освещением, так свет подчеркнет рельеф и сделает пространство глубже.

Ткани на стенах

2026 — год, когда ткани поднимутся на стены. От нежного льна до роскошного шелка, это будет настоящий бум на текстильное убранство. Драпированные ткани заменят жесткие акценты. Интерьеры становятся мягче, теплее и «домашними».

Ткани можно использовать как акцентную стену за изголовьем кровати, как перегородку между зонами или даже вместо дверей. Для маленьких комнат выбирайте легкие, светлые ткани, ведь они создают эффект воздушности.

Декоративный молдинг

Если вы хотите что-то сдержаннее, но с эффектом, ваш вариант молдинги в стиле «picture frame» — это элегантный способ придать стенам объем и ощущение истории без масштабного ремонта. Молдинги добавляют архитектурной элегантности, которая одновременно ощущается и классической, и современной. Покрасьте стену и молдинг в один цвет, это создаст деликатный рельеф и ощущение целостности.

Новые тенденции в оформлении стен — это уход от плоских красок и простоты. 2026 год обещает нам интерьеры с текстурой, светом и характером. Главная идея — сделать пространство живым и не перегружать его деталями. Стены больше не фон — они становятся частью истории дома.