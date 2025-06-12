Топ-4 лайфхака декорирования, которые усовершенствуют и улучшат любой интерьер

Топ-4 лайфгака декорирования, которые усовершенствуют и улучшат любой интерьер / © Associated Press

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Именно эти нюансы часто становятся изюминкой любого помещения. Издание Martha Stewart собрало для вас четыре универсальных правила, которые помогут превратить дом в стильное пространство без помощи дизайнера.

Вешайте картины на правильной высоте

Одна из самых распространенных ошибок в оформлении стен — слишком высокое размещение картин. Даже очень хорошее произведение искусства может потеряться в пространстве, если высота подобрана неудачно.

Золотое правило музеев:

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Центр картины должен находиться на уровне глаз — примерно 145–152 см от пола. Если в доме преобладают люди более низкого роста, лучше ориентироваться ближе к 145 см. Для помещений с высокими потолками допускается немного приподнять центр — до 155–160 см.

Особые случаи:

Если картина размещается над диваном, кроватью или комодом — ее нижний край должен находиться на 20-25 см выше мебели.

Если картина очень велика (выше 3 метров высотой), ориентируйтесь на то, чтобы нижний край находился примерно в 30 см от пола.

Если над мебелью вешается маленькая картина, дополните композицию бра, декоративными тарелками или другими элементами, чтобы создать гармоничную группу.

Дополнительный совет:

Если планируете композицию из нескольких картин, представьте ее как одно целое и центрируйте группу по тому же правилу.

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Правильная высота светильников — комфорт прежде всего

Неправильное расположение ламп и светильников часто приводит к дискомфорту: свет бьет в глаза, создает резкие тени или совсем не освещает нужную зону.

Настольные лампы

В гостиной: нижний край абажура должен быть на уровне глаз или немного выше, когда вы сидите.

В спальне: абажур настольной лампы должен доходить до подбородка, когда вы сидите в постели.

Подвесные светильники

Над обеденным столом или кухонным островом: от столешницы до нижнего края светильника должно быть 75-85 см.

В проходах: оставляйте минимум 210 см до пола, чтобы избежать травматизма.

Если потолки выше 2,5 метров — допускается поднять светильник еще на 10-15 см.

Настенные бра

Оптимально — на уровне глаз: 150–165 см от пола.

Если бра устанавливаются по обе стороны зеркала в ванной — размещайте их на высоте 90–100 см от столешницы раковины, с расстоянием между ними около 90–100 см.

У кровати — бра должны быть на уровне глаз, когда вы сидите, чтобы комфортно читать.

Выбирайте правильный размер ковра

Ковер — важная деталь, которая способна как визуально увеличить пространство, так и сделать комнату уютной. Однако размер имеет значение.

В спальне

Для кровати «queen» подойдет ковер 240×300 см, для «king» — 270×360 см.

Ковер должен выступать на 60-90 см с каждой стороны от кровати.

Если большая модель не подходит — можно положить узкие дорожки по бокам кровати (60×90 см).

В гостиной

Если мебель стоит у стены: можно выбрать ковер, на который передние ножки дивана и кресел заходят на 20-30 см.

Если мебель стоит в центре комнаты: идеально, когда вся зона мебели полностью стоит на ковре.

Маленький ковер, «плавающий» в центре комнаты, визуально уменьшает пространство.

В столовой

Обязательно выбирайте ковер, на котором полностью стоит стол вместе со стульями, даже когда они выдвинуты. Оптимальный размер — минимум на 60-75 см больше с каждой стороны от стола.

Дополнительный совет:

Используйте подкладку под ковер во избежание скольжения и сохранения формы.

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Идеальная длина штор — легкость и роскошь.

Правильная длина штор может визуально «поднять» потолки и сделать окна больше.

Ширина карниза:

Он должен выступать на 10-15 см за пределы оконной рамы с каждой стороны — так шторы не будут блокировать свет в открытом виде.

Ширину полотен считайте по формуле: длина карниза × 2 или × 2,5 — для хорошей волны.

Высота крепежа:

Монтируйте карниз на 10–15 см выше верхнего края окна или максимально под потолок.

Такое решение создаст эффект высоких потолков даже в обычных квартирах.

Длина штор:

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Идеально, когда они слегка касаются пола или формируют легкую пулу — нежный изгиб ткани на полу.

Дополнительный совет:

Если стандартные размеры не подходят — заказывайте шторы для индивидуального пошива или подшивайте готовые модели.

Кажется, это всего лишь детали, но именно в них рождается стильная, гармоничная и уютная атмосфера. Когда вы придерживаетесь этих 4 простых правил, вы можете усовершенствовать любое помещение и почувствовать себя настоящим декоратором.

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