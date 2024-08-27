Топ-4 лайфхака для вашего осеннего сада: советы садовницы

Всего четыре шага позволят вам вырастить красивый и вкусный осенний сад.
Садовница Resh Gala рассказала своим подписчикам, как продолжить цветение и плодоношение вашего сада, когда его начинает золотить осень.
Шаг 1: Вы должны знать приблизительную дату первых заморозков
Культуры теплого времени года, такие как помидоры, огурцы, перец, баклажаны и другие будут замедлять свой рост, когда температура начнет снижаться. Это значит, что они погибнут после первых сильных заморозков. Не нужно ждать, пока это произойдет, чтобы посадить осенний сад. К тому моменту может быть уже слишком поздно.
Такие растения, как:
- Томаты;
- Огурцы;
- Перец;
- Баклажаны;
- Дыни;
- Кукурузу;
- Фасоль;
- Базилик.
Можно заменить:
- Салат;
- Рукола;
- Капуста кале;
- Шпинат;
- Бок-чой;
- Морковь;
- Брокколи;
- Капуста;
- Кинза;
- Петрушка.
Шаг 2: Вы должны знать и понимать, что выращивать
Высаживайте холодостойкие овощи, которые могут выдерживать температуру ниже нуля, такие как шпинат, листовая капуста, брокколи и другие. Большинство из них способны переносить низкие температуры до -2°C, а также легкий снегопад. Чтобы продлить их жизнь в саду, защищайте растения одеялами, флисовой тканью или сельскохозяйственным пластиком.
Шаг 3: Всему свое время
Холодостойкие культуры, которые растут и созревают дольше всего (брюссельская капуста, капуста, брокколи, морковь и другие), следует высаживать за 10-12 недель до первых морозов. Овощи, которые растут быстрее (салат, редис и рукола), можно высаживать за 4-6 недель до первых заморозков. Такие растения, как капуста, шпинат и мангольд следует сажать за 8-10 недель до первых заморозков.
Шаг 4: Где сажать
Осенний сад обычно сажают в конце лета. Поэтому лучше убрать все растения, которые болеют или больше не будут плодоносить. Избавившись от них вы освободите место для новых возможностей и урожая.
Перед самой посадкой не забудьте добавить компост на ваши грядки.
Читайте также: