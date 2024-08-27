Топ-4 лайфхака для вашего осеннего сада: советы садовницы

Садовница Resh Gala рассказала своим подписчикам, как продолжить цветение и плодоношение вашего сада, когда его начинает золотить осень.

Шаг 1: Вы должны знать приблизительную дату первых заморозков

Культуры теплого времени года, такие как помидоры, огурцы, перец, баклажаны и другие будут замедлять свой рост, когда температура начнет снижаться. Это значит, что они погибнут после первых сильных заморозков. Не нужно ждать, пока это произойдет, чтобы посадить осенний сад. К тому моменту может быть уже слишком поздно.

Такие растения, как:

Томаты;

Огурцы;

Перец;

Баклажаны;

Дыни;

Кукурузу;

Фасоль;

Базилик.

Можно заменить:

Салат;

Рукола;

Капуста кале;

Шпинат;

Бок-чой;

Морковь;

Брокколи;

Капуста;

Кинза;

Петрушка.

Шаг 2: Вы должны знать и понимать, что выращивать

Высаживайте холодостойкие овощи, которые могут выдерживать температуру ниже нуля, такие как шпинат, листовая капуста, брокколи и другие. Большинство из них способны переносить низкие температуры до -2°C, а также легкий снегопад. Чтобы продлить их жизнь в саду, защищайте растения одеялами, флисовой тканью или сельскохозяйственным пластиком.

Шаг 3: Всему свое время

Холодостойкие культуры, которые растут и созревают дольше всего (брюссельская капуста, капуста, брокколи, морковь и другие), следует высаживать за 10-12 недель до первых морозов. Овощи, которые растут быстрее (салат, редис и рукола), можно высаживать за 4-6 недель до первых заморозков. Такие растения, как капуста, шпинат и мангольд следует сажать за 8-10 недель до первых заморозков.

Шаг 4: Где сажать

Осенний сад обычно сажают в конце лета. Поэтому лучше убрать все растения, которые болеют или больше не будут плодоносить. Избавившись от них вы освободите место для новых возможностей и урожая.

Перед самой посадкой не забудьте добавить компост на ваши грядки.

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