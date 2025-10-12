- Дата публикации
Топ-4 лайфхаков по дизайну интерьера открытой планировки, которые вам захочется повторить дома
Открытая планировка помещения — мечта многих. Пространство, свет и свобода движения, но как только дело доходит до декора, возникает главный вопрос: как зонировать большую комнату, чтобы все выглядело гармонично, уютно и стильно.
Издание Real Simple рассказало о нескольких простых, но действенных лайфхаках, которые могут превратить даже самую сложную планировку в образец стиля. И лучше всего, что все это можно сделать даже с небольшим бюджетом.
Ковер как магическая граница пространства
Если хотите, чтобы в гостиной чувствовалась уютная зона для отдыха, а в столовой — праздничная атмосфера, начните с ковра. Это самый простой и эффективный способ «разделить» пространство.
Один большой ковер может закрепить композицию с диваном, креслами и журнальным столиком. Другой — подчеркнуть обеденный стол, а третий создать уголок для чтения или детских игр.
Советы: не используйте только прямоугольные модели. Смешивайте формы, например, овальные, круглые, асимметричные или меховые. Когда ковры немного «заходят» друг на друга, это создает глубину и визуальный интерес, особенно в небольших квартирах.
Освещение, которое создает настроение и зоны
Правильный свет — это не просто практичность, это атмосфера. И еще — отличный способ зонировать открытое пространство.
Подвесные лампы над кухонным островом создают эффект «сцены».
Изящная люстра над столом — центр торжественности.
А над диваном — торшер или арочная лампа, которая добавляет мягкости.
Если вы живете в арендованном жилье — не беда. Попробуйте лампы на USB-зарядке или переносные модели без проводов. Или просто установите большую арочную лампу, которая дает эффект люстры без всякого сверления.
Совет: комбинируйте теплый и холодный свет, так вы сможете легко менять атмосферу с «офисной» на «уютную вечернюю».
Мебель как стильные перегородки
Если вам кажется, что ковра и света недостаточно, используйте мебель как функциональное разделение.
Открытый стеллажный шкаф может отделить гостиную от столовой, оставить свет и пространство.
Диван, который стоит посередине комнаты, тоже работает как граница, особенно если за ним расположить узкий консольный столик. На нем удобно разместить лампу, книги или декоративные вазы.
А если добавить несколько корзин или маленьких пуфов, вы получите и зону хранения, и дополнительные места для гостей.
Совет: не бойтесь ставить мебель не у стен, именно это создает «зоны», как в журналах о дизайне.
Единство цвета и текстур
Главное правило интерьерной гармонии: повторяйте цвета и материалы в разных частях комнаты.
Если у вас, скажем, оливковые бархатные стулья в столовой, добавьте несколько таких же подушек на диван в гостиной или шторы в том же оттенке у окна.
Такая повторяемость создает впечатление, что интерьер продуман до деталей, даже если вы просто добавили несколько мелочей.
Совет: выберите 3-4 основных цвета, например, белый, деревянный, зеленый, графитовый, и повторяйте их в разных вариациях. Это создает целостную, «дорогую» картинку без перегрузки.
Бонус
Зеркала напротив окна увеличивают пространство и добавляют света.
Высокие шторы от самого потолка «поднимают» стены.
Большие растения в углах создают уют и добавляют жизни.
Идеальный интерьер — это не про бюджет, а про баланс и продуманность деталей. Играйте с текстурами, экспериментируйте с цветами, позвольте свету быть вашим дизайнером. И главное — создавайте дом, в котором вам действительно хочется жить.