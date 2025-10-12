Топ-4 лайфхаков по дизайну интерьера открытой планировки, которые вам захочется повторить дома / © Associated Press

Издание Real Simple рассказало о нескольких простых, но действенных лайфхаках, которые могут превратить даже самую сложную планировку в образец стиля. И лучше всего, что все это можно сделать даже с небольшим бюджетом.

Ковер как магическая граница пространства

Если хотите, чтобы в гостиной чувствовалась уютная зона для отдыха, а в столовой — праздничная атмосфера, начните с ковра. Это самый простой и эффективный способ «разделить» пространство.

Один большой ковер может закрепить композицию с диваном, креслами и журнальным столиком. Другой — подчеркнуть обеденный стол, а третий создать уголок для чтения или детских игр.

Советы: не используйте только прямоугольные модели. Смешивайте формы, например, овальные, круглые, асимметричные или меховые. Когда ковры немного «заходят» друг на друга, это создает глубину и визуальный интерес, особенно в небольших квартирах.

Освещение, которое создает настроение и зоны

Правильный свет — это не просто практичность, это атмосфера. И еще — отличный способ зонировать открытое пространство.

Подвесные лампы над кухонным островом создают эффект «сцены».

Изящная люстра над столом — центр торжественности.

А над диваном — торшер или арочная лампа, которая добавляет мягкости.

Если вы живете в арендованном жилье — не беда. Попробуйте лампы на USB-зарядке или переносные модели без проводов. Или просто установите большую арочную лампу, которая дает эффект люстры без всякого сверления.

Совет: комбинируйте теплый и холодный свет, так вы сможете легко менять атмосферу с «офисной» на «уютную вечернюю».

Мебель как стильные перегородки

Если вам кажется, что ковра и света недостаточно, используйте мебель как функциональное разделение.

Открытый стеллажный шкаф может отделить гостиную от столовой, оставить свет и пространство.

Диван, который стоит посередине комнаты, тоже работает как граница, особенно если за ним расположить узкий консольный столик. На нем удобно разместить лампу, книги или декоративные вазы.

А если добавить несколько корзин или маленьких пуфов, вы получите и зону хранения, и дополнительные места для гостей.

Совет: не бойтесь ставить мебель не у стен, именно это создает «зоны», как в журналах о дизайне.

Единство цвета и текстур

Главное правило интерьерной гармонии: повторяйте цвета и материалы в разных частях комнаты.

Если у вас, скажем, оливковые бархатные стулья в столовой, добавьте несколько таких же подушек на диван в гостиной или шторы в том же оттенке у окна.

Такая повторяемость создает впечатление, что интерьер продуман до деталей, даже если вы просто добавили несколько мелочей.

Совет: выберите 3-4 основных цвета, например, белый, деревянный, зеленый, графитовый, и повторяйте их в разных вариациях. Это создает целостную, «дорогую» картинку без перегрузки.

Бонус

Зеркала напротив окна увеличивают пространство и добавляют света.

Высокие шторы от самого потолка «поднимают» стены.

Большие растения в углах создают уют и добавляют жизни.

Идеальный интерьер — это не про бюджет, а про баланс и продуманность деталей. Играйте с текстурами, экспериментируйте с цветами, позвольте свету быть вашим дизайнером. И главное — создавайте дом, в котором вам действительно хочется жить.